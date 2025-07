Soundcore V40i starten: Futuristisches Design, offener Klang

Mit den neuen Soundcore V40i bringt Anker ein kabelloses Kopfhörermodell nach Deutschland, das sich durch ein transparentes Ladecase ohne Deckel und ein auffällig Design von bisherigen Produkten der Marke unterscheidet. Uns erinnern die V40i gestalterisch etwas etwas an die Ästhetik von Nothing.

Die Open-Ear-Kopfhörer setzen auf ein offenes Tragekonzept, bei dem der Gehörgang nicht vollständig verschlossen wird. Die Ohrhörer werden magnetisch im Ladecase fixiert, das in der Form relativ kompakt ausfällt und über eine integrierte LED-Leiste den Akkustand anzeigt.

Das Case misst etwa 6 × 6 × 4 Zentimeter und wiegt rund 69 Gramm. Die Ohrhörer selbst bringen jeweils rund zehn Gramm auf die Waage. Sie sind mit individuell anpassbaren Ohrbügeln ausgestattet, die sich in vier Positionen verstellen lassen. So soll ein stabiler Sitz bei möglichst vielen Ohrformen gewährleistet werden, ohne dass ein unangenehmer Druck entsteht.

Mit Bluetooth 5.4, App und 21 Stunden Akku

Die Soundausgabe übernehmen pro Seite zwei Treiber mit einer Größe von 16 × 13 Millimetern. Diese sind so ausgerichtet, dass sie den Klang gezielt in Richtung des Gehörgangs lenken und gleichzeitig die Schallausbreitung nach außen begrenzen. Trotz des offenen Konzepts sollen die V40i auch in lauteren Umgebungen eine kraftvolle Klangwiedergabe bieten. Unterstützt wird Bluetooth 5.4, über die Soundcore-App lassen sich Einstellungen individuell anpassen.

Für Telefonate stehen vier Mikrofone zur Verfügung, die mithilfe einer KI-gestützten Geräuschunterdrückung Umgebungsgeräusche herausfiltern und die Sprachverständlichkeit verbessern sollen. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu sechs Stunden mit einer Ladung, in Kombination mit dem Ladeetui sind bis zu 21 Stunden Wiedergabe möglich.

Die Soundcore V40i sind in Deutschland in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Der reguläre Listenpreis liegt bei 79,99 Euro. Zum Marktstart sind die Ohrhörer jedoch bereits für 67,99 Euro erhältlich. Der Verkauf erfolgt über Ankers offiziellen Onlineshop sowie ausgewählte Handelspartner.