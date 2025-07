Letzter Tag: Drei beliebige Audible-Hörbücher für 3 Euro sichern

Am heutigen 31. Juli endet die aktuelle Sonderaktion von Audible. Noch bis Mitternacht können Interessierte das Hörbuch-Abo drei Monate lang für jeweils 0,99 Euro testen. Insgesamt lassen sich damit drei Hörbücher für nur 3 Euro sichern. Das Angebot gilt für Nutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz und ist sowohl für Neukunden als auch für viele Rückkehrer verfügbar.

Auch ehemalige Abonnenten können teilnehmen

Die Aktion richtet sich nicht ausschließlich an Erstnutzer. Auch ehemalige Abonnenten, die in den vergangenen drei Monaten kein aktives Audible-Abo hatten, sind nach aktuellem Stand zur Teilnahme berechtigt. Ob das eigene Konto freigeschaltet ist, zeigt Audible direkt auf der Angebotsseite an. Dort genügt ein kurzer Blick, um zu sehen, ob das vergünstigte Angebot genutzt werden kann. Die Erfahrung zeigt: Die Kriterien für die Teilnahme sind nicht immer eindeutig, daher lohnt sich eine direkte Überprüfung.

Flexible Nutzung ohne feste Bindung

Audible wird formal als Abo angeboten, lässt sich jedoch jederzeit kündigen oder pausieren. Die Kündigung greift sofort, es gibt keine Mindestlaufzeit. Wer möchte, kann das Angebot also gezielt nur für die vergünstigten Monate nutzen und danach problemlos wieder aussteigen. Der Zugriff auf die in dieser Zeit erworbenen Hörbücher bleibt dauerhaft erhalten, selbst wenn das Abo nicht verlängert wird.

Während der dreimonatigen Laufzeit kann jeden Monat ein Hörbuch eingelöst werden. Zusätzlich erhalten Nutzer Zugriff auf eine stetig wachsende Auswahl an Inhalten, die im Abopreis enthalten sind. Dazu gehören neben Hörspielen auch exklusive Podcasts und Serienformate. Besonders Eltern von Kindern, die regelmäßig Hörspielreihen oder Hörbuchreihe hören (die bei Spotify und Co. nicht angeboten werden), können so gezielt neue Folgen mitnehmen, ohne dauerhaft ein Abo laufen zu lassen.

Ab morgen gilt wieder der Normalpreis

Wer das Angebot nutzen will, muss sich beeilen. Ab dem 1. August gilt wieder der reguläre Monatspreis von 9,95 Euro. Für alle, die nur die drei vergünstigten Monate mitnehmen möchten, empfiehlt sich das Setzen einer Kündigungs-Erinnerung im Kalender.