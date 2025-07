Öffentliche Beta von iOS 26 startet: Das Herbst-Update jetzt testen

Apple hat die erste öffentliche Beta-Version von iOS 26 freigegeben. Damit können ab sofort auch Nutzerinnen und Nutzer ohne Entwicklerkonto die kommende Version des iPhone-Betriebssystems ausprobieren. Die Veröffentlichung folgt nur einen Tag nach dem Start der vierten Entwickler-Beta, die bereits mehrere visuelle und funktionale Anpassungen enthält.

„Liquid Glass“-Design wieder sichtbarer

Ein zentrales Thema bleibt das neue Design, das Apple unter dem Begriff „Liquid Glass“ führt. Dabei handelt es sich um die neuen Transparenzeffekte, die an vielen Stellen des Systems eingesetzt werden. In der aktuellen Beta hat Apple einige dieser Effekte wieder etwas prominenter wirken lassen. Menüleisten in System-Apps wie Fotos oder Musik zeigen nun wieder mehr Hintergrundfarbe. Auf dem Sperrbildschirm dunkelt sich der Hintergrund beim Scrollen durch Benachrichtigungen ab, was die Lesbarkeit verbessert.

Neben Designanpassungen kehrt mit der neuen Testversion auch eine Funktion zurück, die zwischenzeitlich pausiert wurde. Die Zusammenfassungen von Mitteilungen für Nachrichten-Apps sind wieder verfügbar. Diese Kurzfassungen von Mitteilungen werden mithilfe von Apple Intelligence erstellt und sollen durch neue Algorithmen präziser sein als frühere Versionen. Sie werden im Interface kursiv dargestellt und mit einem entsprechenden Hinweis versehen.

Weitere Neuerungen betreffen unter anderem die Kamera-App, deren Modus-Wechsel nun ein angepasstes Verhalten aufweist. Auch das App-Symbol der Kamera wurde aktualisiert. Für CarPlay gibt es neue Hintergrundbilder, die in verschiedenen Farbtönen und wahlweise im hellen oder dunklen Modus erscheinen. Die Einstellungen für Face ID und Passcode wurden überarbeitet, ebenso wie die Darstellung von Webseiten in der Passwortverwaltung.

Anrufe von unbekannten Nummern können künftig auf Wunsch automatisch zur Mailbox umgeleitet oder nach einem Grund gefragt werden. Außerdem sind dynamische Hintergrundbilder hinzugekommen, die sich im Tagesverlauf farblich verändern.

Die öffentliche Beta kann über Apples Beta-Programm installiert werden. Voraussetzung ist die Anmeldung mit einer Apple-ID und ein kompatibles Gerät. Die finale Version von iOS 26 wird voraussichtlich im Herbst erscheinen.