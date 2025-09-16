iOS 26: Apple erklärt die Auswirkungen auf Akkulaufzeit und Leistung

Apple hat ein neues Support-Dokument veröffentlicht, das sich mit den Folgen von iOS- und iPadOS-Updates auf Laufzeit und Wärmeentwicklung befasst. Neben allgemeinen Informationen zu Sicherheitsaspekten und neuen Funktionen geht das Unternehmen auch auf typische Veränderungen ein, die Nutzer nach einer Aktualisierung beobachten können.

Belastung direkt nach der Installation

Unmittelbar nach einem Update, besonders bei größeren Systemversionen, arbeitet das Gerät im Hintergrund an verschiedenen Aufgaben. Dazu gehören etwa die erneute Organisation von Dateien für die Suche, das Herunterladen zusätzlicher Datenpakete oder die Anpassung installierter Apps.

In dieser Phase kann sich der Akku schneller entladen und das Gehäuse spürbar wärmer werden. Apple beschreibt diese Effekte als normal und verweist darauf, dass sie nach Abschluss der Hintergrundprozesse wieder abklingen.

Auch neue Funktionen können zusätzliche Energie benötigen. Einige greifen stärker auf Rechen- und Grafikressourcen zurück, was in bestimmten Situationen zu geringfügigen Einbußen bei Akkulaufzeit oder Geschwindigkeit führen kann. Wie stark dies wahrgenommen wird, hängt jedoch vor allem vom individuellen Nutzungsverhalten ab.

Neben iOS 26 auch iOS 18.7 verfügbar

Sollte euer Akku stark leiden, ist zügig mit Abhilfe zu rechnen. Um eine konstante Leistung sicherzustellen, verteilt Apple in regelmäßigen Abständen kleinere Aktualisierungen, kurz nach größeren Systemaktualisierung folgen diese meist recht zügig. Die kleinen Punkt-Updates bringen dann nicht nur Fehlerkorrekturen und Sicherheitspatches, sondern enthalten auch Anpassungen, die die Effizienz verbessern sollen.

Für Nutzer, die nach einem großen Versionssprung zunächst abwarten möchten, stellt Apple zudem noch für einen gewissen Zeitraum Sicherheitsupdates für die vorherige Hauptversion bereit. Damit können auch ältere Geräte weiterhin vollständig geschützt betrieben werden. Gestern Abend hat Apple zusammen mit iOS 26 auch iOS 18.7 zum Download freigegeben.