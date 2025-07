Zurück auf iOS 18: So gelingt das Downgrade von iOS 26

Mit der erwarteten Freigabe der ersten öffentlichen Beta von iOS 26 in dieser Woche dürfte das Interesse an einem vorzeitigen Test groß sein. Wer plant, das neue System auszuprobieren, sollte sich im Vorfeld mit der Möglichkeit einer Rückkehr auf iOS 18 vertraut machen.

Noch warten wir auf die Public Beta von iOS 26

Denn auch wenn Apple keinen direkten Downgrade-Knopf anbietet, lässt sich das Gerät bei Bedarf auf eine frühere Systemversion zurücksetzen. Voraussetzung dafür ist eine Sicherung des Geräts vor dem Update. Wer erst nach der Installation ein Backup erstellt, riskiert, ältere Sicherungen zu überschreiben oder inkompatibel zu machen.

Vor dem Wechsel auf die Beta-Version empfiehlt es sich daher, ein vollständiges Backup anzulegen. Entweder über iCloud oder lokal über den Finder auf dem Mac. Während der Nutzung der Beta sollte möglichst kein neues Backup erstellt werden, um die alten Daten nicht versehentlich zu überschreiben.

Wiederherstellung über den Wartungsmodus

Der eigentliche Downgrade-Prozess beginnt mit dem Versetzen des iPhones in den Wiederherstellungsmodus. Dafür wird das Gerät zunächst ausgeschaltet und anschließend per USB-Kabel mit einem Mac verbunden. Sobald das iPhone ausgeschaltet ist, wird die Seitentaste so lange gedrückt gehalten, bis das Symbol für den Wiederherstellungsmodus erscheint. Der Finder erkennt das Gerät und bietet an, es wiederherzustellen. Wird dieser Schritt bestätigt, beginnt der Download und die Installation der jeweils letzten Version von iOS 18.

Nach der Wiederherstellung startet das Gerät neu und durchläuft die üblichen Einrichtungsschritte. Wer ein zweites iPhone zur Hand hat, kann die Konfiguration per Direktübertragung beschleunigen. Alternativ lässt sich auch ein zuvor erstelltes iCloud-Backup einspielen. Daten wie Fotos, Mails, Notizen oder App-Inhalte, die mit iCloud synchronisiert wurden, werden dabei automatisch wiederhergestellt. Einige Apps verlangen nach dem Neustart jedoch erneut nach einem Passwort.

Der vollständige Prozess vom Versetzen des iPhones in den Wiederherstellungsmodus bis zum Abschluss des Downgrades kann je nach Größe der zu übertragenen Daten und der aktuellen Internetgeschwindigkeit zwischen wenigen Minuten und mehreren Stunden in Anspruch nehmen. Ist alles abgeschlossen, läuft das iPhone wieder mit der aktuellen Version von iOS 18.

Der YouTube-Kanal Zollotech hat ein Video zum Thema veröffentlicht, das Einsteiger hier an die Hand nimmt.