Neu von Aqara: Shutter Switch H2 EU mit Matter, Thread und Zigbee

Mit dem Shutter Switch H2 EU erweitert Aqara sein Sortiment an smarten Steuerlösungen für den europäischen Markt. Das Unterputz-Modell, das ab sofort für 60 Euro erhältlich ist, ist für 4-adrige, bidirektionale AC-Motoren von Rollläden und Jalousien ausgelegt und soll die manuelle Bedienung wie auch die Integration in Automatisierungen erleichtern.

Der Schalter ist sowohl mit Thread als auch mit Zigbee ausgestattet und unterstützt den Matter-Standard, wodurch er in unterschiedlichen Smart-Home-Ökosystemen eingesetzt werden kann. Zusätzlich sind zwei frei belegbare Tasten integriert, die als Auslöser für Szenen genutzt werden können.

Steuerung per App, Sprache und Automationen

Nutzer können den Shutter Switch H2 EU über mobile Apps oder per Alexa, Google Assistant und Siri bedienen. Auch die Einbindung in Szenen und Routinen ist möglich. So lassen sich beispielsweise alle Rollläden mit einem Befehl schließen oder zu festen Uhrzeiten automatisch steuern.

Neben zeitbasierten Abläufen kann die Steuerung auch an Bedingungen wie Temperatur, Anwesenheit oder geöffnete Fenster geknüpft werden. Für die Bedienung am Gerät selbst stehen Up/Pause- und Down/Pause-Tasten bereit.

Die beiden zusätzlichen Bedienelemente können mit frei wählbaren Aktionen belegt werden. Je nach Modus lassen sich darüber einfache Automationen wie das Auslösen einer „Guten Morgen“-Szene oder das Ansteuern einer bestimmten Rollladenposition steuern. In Kombination mit dem Zigbee-Protokoll sind sogar Mehrfachbefehle wie Einfach-, Doppel- oder Langdruck möglich, wodurch bis zu sechs verschiedene Szenen aufgerufen werden können.

Passt in gängige Rahmen von Gira & Co.

Der Schalter misst 86 × 86 × 45 Millimeter und unterstützt Smart Calibration, bei dem die Fahrwege der Rollläden automatisch erkannt werden. Unter Zigbee lassen sich zusätzlich obere und untere Endpunkte festlegen, um beispielsweise Gegenstände auf Fensterbänken zu schützen. Mit den gängigen 55-mm-Rahmensystemen ist der Schalter kompatibel, darunter auch Modelle von Gira und Merten. Aqara bietet zudem eigene Rahmenlösungen separat an.