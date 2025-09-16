Von Liquid Glass bis Live-Übersetzungen
iOS 26: Apple-PDF listet alle neuen Funktionen im Detail
Auf der amerikanischen Detail-Seite von iOS 26 hat Apple direkt nach der Freigabe des neuen iPhone-Betriebssystems ein umfangreiches PDF veröffentlicht. Das Dokument fasst die Neuerungen des Herbst-Updates auf fast 20 Seiten zusammen und ist in verschiedene Themenbereiche gegliedert.
Übersicht in Kategorien
Die Funktionsübersicht sortiert die neuen Funktionen nach Bereichen wie Design, Kamera, Nachrichten oder Karten und listet diese in Stichpunkten auf. Natürlich startet Apple auch hier mit dem Fokus auf die neue „Liquid Glass“-Optik, die sich durch das gesamte System zieht. Bedienelemente, App-Symbole und Navigationselemente passen sich dynamisch an und sollen Inhalte stärker in den Vordergrund rücken. Auch der Sperrbildschirm profitiert von diesen Änderungen, etwa durch die neue adaptive Zeitanzeige oder animierte Albencover.
Neben den optischen Anpassungen dokumentiert Apple zahlreiche Funktionsverbesserungen. Dazu zählen erweiterte Optionen in der Kamera, die Integration von AirPods als Fernbedienung beim Fotografieren oder die Möglichkeit, Panoramaaufnahmen schneller und verwacklungsärmer zu erstellen. Im Bereich Fotos stehen jetzt räumliche Szenen zur Verfügung, die aus gewöhnlichen Aufnahmen mit Hilfe der Neural Engine erstellt werden.
Eine kleine Geschmacksprobe gefällig? Hier der AirPlay-Eintrag:
AirPlay Enhancements: Now when you use AirPlay to play audio to HomePod, everyone in the home can use their iPhone to see what’s playing, control the music, or modify which HomePod speakers are playing.
KI-Funktionen und Kommunikation
Eine zentrale Rolle spielt auch Apple Intelligence, das im PDF ebenfalls mehrfach hervorgehoben wird. Nutzer können Objekte auf dem Bildschirm markieren, Inhalte mit ChatGPT nachschlagen oder automatisch Übersetzungen in Nachrichten und Telefonaten nutzen. Auch Live-Übersetzungen über AirPods sind vorgesehen. In Nachrichten erleichtern neue Filter, Hintergrundgrafiken und Abstimmungsfunktionen die Organisation.
Nicht alle neuen Funktionen sind auch in Deutschland verfügbar
Darüber hinaus dokumentiert das Papier Neuerungen wie den Spiele-Overlay, mit dem sich Einstellungen direkt während einer Partie anpassen lassen, oder die Möglichkeit, Musik automatisch ineinander überblenden zu lassen. Für Wallet sind digitale Ausweise sowie erweiterte Bezahloptionen vorgesehen. Ergänzend weist Apple auf regionale Unterschiede hin, die im Kleingedruckten des PDFs erläutert werden.
Das komplette Dokument mit allen Details steht auf der iOS-26-Vorschauseite von Apple zum Download bereit.
- PDF-Download: New features available with iOS 26
Und Apple Pay ist immer noch ab 16 obwohl zum Beispiel das comdirect Junior Girokonto Apple Pay unterstützen würde… nervig
Aha?…
Find ich auch schade. Vielleicht hängt da ja noch eine andere Gesetzgebung dran. Schade ist es trotzdem.
…einfach das Alter ändern (lassen) und gut ist…
Und dann hängt es noch von der Bank ab. Filius ist bei der Volksbank und die aktivieren Apple Pay erst ab 18.
Was ist Filius?
Filius ist Latein für Sohn ;)
„…zahlreiche Verbesserungen…“ Ab wann gilt das Wort? Ich finds bissi dünn. Wenn man bedenkt dass 1/3 in Europa gar nicht vorhanden sein wird.
1/3?
Wie hast du das berechnet?
Das ist seine Interpretation. Hat wahrscheinlich das nicht geile Pixel ihn erzählt. Weil zufrieden macht es ihn ja nicht das er hier rumlungern muss.
Ach Suppenhuhn, du auch hier. Jetzt als FCKAFD. Wie originell. Nett dass du dich immer wieder von mir getriggert fühlst. Aber ja, mein nicht existentes Pixel…was war nochmal die Aussage in deinem Satz mit dem Pixel? Jetzt sprechen die Nutzer schon wie Siri, krasse Metamorphose. Erklärt aber einiges. Vieles.
Ist ja offensichtlich dass das Pixel blöd ist. Bist ja immer noch hier. Deine Missionierung seit Jahren hat auch nie was gebracht. LOL
Kommt doch ungefähr hin:
„„Zahlreich“ bedeutet „viel“ oder „mehr als nötig“. In beiden Fällen müssen Sie die Beträge im Kontext interpretieren. Mindestens 4 ist etwa die Schwelle für „zahlreiche Telefonanrufe“, kann aber je nach Kontext auch mehr oder weniger sein.“
Ich finde die „räumlichen Szenen“ einfach grandios. Sieht sogar noch auf einem iPhone 13 Pro noch super aus, speziell mit einem Foto auf dem Sperrbildschirm.
Wie funktioniert das und wo finde ich diese?
Sind wir ehrlich most amazing best ever – ich sehe hier außer viel optischen Klamauk wenig neues was einen Mehrwert darstellt – wichtig Funktionen gibt es in Europa nicht – KI nach wie vor rudimentär oder via ChatGpt der mehr Halluzinogen ist als je zuvor. Für was das sein soll weis keiner und Siri wird langsam ob Bedeutungslosigkeit sterben
Dann wird es Zeit sich mit der PDF zu beschäftigen.
iOS 26 ist alles andere als flüssig bisher. Vor allem ist Safari voll buggy.
iPhone komplett löschen und aus dem Backup wiederherstellen. Danach geht alles VIEL flüssiger.
Das habe ich seit dem 3GS nicht gemacht. Und es hat immer alles gut funktioniert.
Ok mein 12 Pro Max läuft deutlich flüssiger als unter iOS 18.
die erste halbe Stunde war es super hakelig. Aber dann ging es flott.
Hat mich überrascht.
Ganz dran gewöhnt hab ich mich aber noch nicht ans Design
Wie ist die Performance auf älteren iPhones wie ein 11 Pro?
Sehr gut, gefühlt sogar besser wie mit iOS 18
Also ich weiß nicht obs am 14pro liegt, aber Liquid Glass ist bei weitem nicht so doll wie immer angezeigt. In CarPlay zum Beispiel ist davon gar nichts zu merken. Der Glaseffekt sieht eher wie extrem dichtes Milchglas aus.
Ansonsten isses aber durchaus stabil, von kleineren Grafikfehlern mal abgesehen – aber das ist man leider ja schon irgendwie gewohnt
Hast Du vielleicht „Transparenz reduzieren“ in den Einstellungen > Bedienungshilfen > Anzeige & Textgröße aktiviert?
War erst auch meine Vermutung, aber nein, die ist deaktiviert. Die Fenster in meinem CarPlay haben außerdem auch alle einen winzigen schwarzen Rand, so als würde man in einem Comic lesen. Ist letztlich kein Beinbruch, aber ich hab mir halt mehr Effekt vorgestellt.
Warum das Dokument nur in Englisch verfasst wird, ist mir auch ein Rätsel. Da bleiben viele auf der Strecke.
Geh in den Link
In welchen Link? Sowohl der Link auf die Vorschauseite als auch der PDF-Direktlink am Ende des Artikels fürhen nur zu englischen Seiten. Hast Du andere Links?
@Dirk: gehe in den Link, speichere es als Lesezeichen. Dann Lesezeichen öffnen und oben links in der Suchleiste auf Übersetzen gehen!
Wo finde ich das wallpaper mit der Strelitzie?
Ich wäre auch dankbar für eine Quelle!
Gibt es am iPad den Multitasking-Umschalter am oberen Bildrand nicht mehr?
Ich glaub nicht. Ich konnte aber bei der Ersteinrichtung auswählen, ob die Fenster immer Vollbild sein sollen oder ob sie auch kleiner sein können. Bei der zweiten Option kann man sie kleiner ziehen und dann haste ein Fenstermanagement wie am Computer.
Witzig: beim Maximiwren von Safari wird oben kurz ein Menü eingeblendet:
Ablage, Bearbeiten, Darstellung, Verlauf, Fenster, hilfe
Ein PDF als Featureliste? Im Jahre 2025? Für wen? Was kommt als nächstes? Fax-Abrufmöglichkeit? Und da fragt man dich wieso Apple mit KI so hinterher hängt.
Du kannst auch gerne auf die dynamische Vorschau-Seite gehen, die ebenfalls verlinkt ist. Stell Dir vor: Apple bietet einfach beides an.
Nö. Leider nicht. Im Pdf werden z.B Notes, Podcasts oder Password gelistet aber in der Webübetsicht finde ich nichts dazu. Somit liefert doe PDF mehr Infos als die Webversion. Da hat man sich früher doch mehr mühe gegeben.
Ich finde es schade, dass man zum toggeln von Live Photos nun zwei „Klicks“ statt einem benötigt. Wofür ist eigentlich die dritte Option mit dem „A“? Falls es für „automatisch“ stehen soll, verstehe ich es nicht. Auch bei statischen Motiven, wird stets ein Live Photo aufgenommen.
Für mich sieht iOS 26 zu sehr nach Bubblegum aus wie für 12 jährige Kidds designed
Also Hintergrundbilder in iMessage als erstes deaktiviert. Dies ist ja sehr schlecht umgesetzt, dass das für alle im Chat den Hintergrund anpasst und dass das nicht lokal nur für einen selbst gilt.
Habe ich auch deswegen deaktiviert. Hinzu funktioniert am iPad RCS nicht mehr richtig. Das wird nicht richtig erkannt und Switch ständig auf SMS zurück, obwohl am iPhone RCS ohne Probleme läuft. Bekomme seit gestern Abend am iPad ständig mal die Infos, Nachrichten konnten nicht versendet werden.
Die Vorschau App macht mich richtig wütend. Mehrseitige TIFFs lassen sich einfach nicht anschauen, immer nur die erste Seite.