iOS 26: Apple-PDF listet alle neuen Funktionen im Detail

Auf der amerikanischen Detail-Seite von iOS 26 hat Apple direkt nach der Freigabe des neuen iPhone-Betriebssystems ein umfangreiches PDF veröffentlicht. Das Dokument fasst die Neuerungen des Herbst-Updates auf fast 20 Seiten zusammen und ist in verschiedene Themenbereiche gegliedert.

Übersicht in Kategorien

Die Funktionsübersicht sortiert die neuen Funktionen nach Bereichen wie Design, Kamera, Nachrichten oder Karten und listet diese in Stichpunkten auf. Natürlich startet Apple auch hier mit dem Fokus auf die neue „Liquid Glass“-Optik, die sich durch das gesamte System zieht. Bedienelemente, App-Symbole und Navigationselemente passen sich dynamisch an und sollen Inhalte stärker in den Vordergrund rücken. Auch der Sperrbildschirm profitiert von diesen Änderungen, etwa durch die neue adaptive Zeitanzeige oder animierte Albencover.

Neben den optischen Anpassungen dokumentiert Apple zahlreiche Funktionsverbesserungen. Dazu zählen erweiterte Optionen in der Kamera, die Integration von AirPods als Fernbedienung beim Fotografieren oder die Möglichkeit, Panoramaaufnahmen schneller und verwacklungsärmer zu erstellen. Im Bereich Fotos stehen jetzt räumliche Szenen zur Verfügung, die aus gewöhnlichen Aufnahmen mit Hilfe der Neural Engine erstellt werden.

Eine kleine Geschmacksprobe gefällig? Hier der AirPlay-Eintrag:

AirPlay Enhancements: Now when you use AirPlay to play audio to HomePod, everyone in the home can use their iPhone to see what’s playing, control the music, or modify which HomePod speakers are playing.

KI-Funktionen und Kommunikation

Eine zentrale Rolle spielt auch Apple Intelligence, das im PDF ebenfalls mehrfach hervorgehoben wird. Nutzer können Objekte auf dem Bildschirm markieren, Inhalte mit ChatGPT nachschlagen oder automatisch Übersetzungen in Nachrichten und Telefonaten nutzen. Auch Live-Übersetzungen über AirPods sind vorgesehen. In Nachrichten erleichtern neue Filter, Hintergrundgrafiken und Abstimmungsfunktionen die Organisation.

Nicht alle neuen Funktionen sind auch in Deutschland verfügbar

Darüber hinaus dokumentiert das Papier Neuerungen wie den Spiele-Overlay, mit dem sich Einstellungen direkt während einer Partie anpassen lassen, oder die Möglichkeit, Musik automatisch ineinander überblenden zu lassen. Für Wallet sind digitale Ausweise sowie erweiterte Bezahloptionen vorgesehen. Ergänzend weist Apple auf regionale Unterschiede hin, die im Kleingedruckten des PDFs erläutert werden.

Das komplette Dokument mit allen Details steht auf der iOS-26-Vorschauseite von Apple zum Download bereit.