Sicherheitskorrekturen für iPhone und iPad
iOS 26.6 ist da: Sicherheitsupdate bereitet iOS 27 vor
Apple hat iOS 26.6 und iPadOS 26.6 für alle Nutzer freigegeben. Das Update kann wie gewohnt über Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate installiert werden und erscheint rund einen Monat nach dem Sicherheitsupdate auf iOS 26.5.2.
Laut dem offiziellen Beipackzettel enthält iOS 26.6 vor allem Sicherheitsverbesserungen für iPhone und iPad. Apple nennt darüber hinaus eine weitere technische Änderung, die im Alltag zunächst kaum sichtbar sein dürfte. Der Spotlight-Index wurde für den Übergang zu iOS 27 und iPadOS 27 optimiert. Spotlight ist die systemweite Suchfunktion von iPhone und iPad. Sie durchsucht Apps, Dokumente, Kontakte, Nachrichten und weitere Inhalte. Die jetzt vorgenommenen Anpassungen sollen den Wechsel auf die nächste Hauptversion vorbereiten und dafür sorgen, dass Siri AI direkt nach der Installation von iOS 27 auf eine breite Wissensbasis zugreifen kann. Für Anwender in der Europäischen Union ist dies daher noch nicht relevant.
Bereits bekannte Neuerungen aus der Testphase
Größere neue Funktionen bringt iOS 26.6 nicht. Bereits während der Beta-Phase hatte sich abgezeichnet, dass Apple den Schwerpunkt auf Wartung und Sicherheit legt. So wurden unter anderem Vorbereitungen für einen zusätzlichen Schutz der Karten-App entdeckt, bei dem eingehende Kartendaten stärker abgeschirmt verarbeitet werden sollen.
Kurz vor der Freigabe tauchten außerdem Hinweise auf eine neue Sicherheitsfunktion für iMessage auf. Erkennt das System eine möglicherweise schädliche Nachricht, kann künftig eine Warnung eingeblendet werden. Nutzer entscheiden dann selbst, ob sie die Nachricht zur Analyse an Apple übermitteln möchten. Die Funktion ergänzt bestehende Schutzmechanismen gegen Spam und manipulierte Nachrichten.
Ob diese während der Testphase entdeckten Funktionen bereits vollständig in der jetzt veröffentlichten Version aktiviert wurden, geht aus Apples knappen Versionshinweisen allerdings nicht hervor. Das Unternehmen beschränkt sich offiziell auf den Hinweis auf Sicherheitskorrekturen und die Optimierung des Spotlight-Index.
Mit iOS 26.6 endet zugleich die reguläre Weiterentwicklung von iOS 26. Apple testet bereits iOS 27, dessen Veröffentlichung gemeinsam mit den neuen iPhone-Modellen im September erwartet wird. Bis dahin dürfte iOS 26.6 zu den letzten größeren Aktualisierungen der aktuellen Betriebssystemgeneration zählen.
Die sollen mal das Akku Problem lösen. Mein iPhone 15 Pro Max wird heiß bis 48 grad laut App. Und ich muss 2 mal nachladen
Habe das gleiche iPhone und keinerlei Probleme. Vielleicht solltest du mal aus einem Backup wiederherstellen
Geht mir genauso. Iphone 16Pro Max. Meine Akkukapazität ist seit dem letzten Update innerhalb 2 Wochen auf 4% gesunken. Telefon ständig heiß und schnell leer.
Auf oder um 4%?
iPad Pro M4 – genauso. Akku wird leergelutscht wie nichts Gutes.
Und ständig werden die Apps offloaded. Nervig.
Beim 16pro ähnlich. Es wird bei den kleinsten Themen sehr warm. Also einfach nur beim Browsen mit Safari. Ist wirklich nervig und der Akku leidet
Vielleicht wird damit ja die kurze Akkulaufzeit beim 17pro behoben.
Und bei 15 Pro…
Bei mir läuft es stabil und bis jetzt fehlerfrei.
17 Pro Max. Für die Frage nach der Akkulaufzeit, ja die ist noch anwesend :-))
Update ist durch, iPhone 15 pro, Rückseite recht warm geworden, sonst alles fein.
Hammer!!!
Ja, oder? ;-)
19.8GB? Irgendwie werde die Größenangaben immer skurriler…
Bin auch nur am schmunzeln, 22,5gb sollten es sein. Nach paar Minuten war es geladen.
Wundere mich auch immer in letzter Zeit. Waren das früher nicht mal inkrementelle Updates?
+ WatchOS 26.6
Auch WatchOS 26.6 ist raus.
Kann jemand etwas zur Größe des Downloads für ein Air sagen (sitze im ICE)
Ist vlt generell keine gute Idee ein Update unterwegs zu laden …
Mächtig
Nicht für DU relevant – toll .
Wie bekommt man einen schweizer Account? Damit sollte es ja gehen, oder?
Für Duisburg nicht relevant? Glück gehabt, komme aus Essen.
Theoretisch ganz einfach:
Neue Apple ID und da auf schweiz schalten.
Die Apple jedoch einen kleinkrieg gegen die EU führen will, wird es trotzdem abgeschaltet, wenn du nicht ab und zu physisch in der Schweiz bist.
Man versucht halt EU Bürger abzustrafen, in der Hoffnung, dass die echten Fans nicht auf Apple sauer werden, sondern auf die EU.
Das Destabilisiert zwar das demokratische System auf der Welt, aber hey…
…mit ein bisschen Glück macht Apple dann mehr gewinne dadurch.
Das freut doch den Aktionär ;)
watchOS, tvOS 26.6 etc. sind ebenfalls verfügbar.
WatchOS und HomepodOS ist ebenfalls verfügbar
Auch Tahoe 26.6
watchOS auch. macOS auch ?
Hoffe das Problem mit der vollen nicht runter regelbaren Klingel- und Weckerlautstärke wird behoben
Ja, dieses Problem habe ich auch. Plötzlich – ohne mein Zutun von leise auf volle Lautstärke!
Es ist wirklich interessant, daß ein HomePod der ersten Generation mit Apple A8 Prozessor aus dem Frühjahr 2018 ohne Probleme aktuell bei Apple auf Support steht und das gestern neueste Betriebssystem-Update bekommen hat, während ein iPhone 6 mit dem gleichen Chip längst zu Elektroschrott von Apple deklariert wurde.
Vielleicht sollte sich unsere regulierungsfreudige EU einmal um diese faszinierende Erscheinung einmal kümmern, daß auf der einen Seite alles geht und auf der anderen Seite nichts mehr gehen soll.
Habt einen guten Tag.
Bitte entschuldigt die zwei Wortstellungsfehler.
@ iFun
Schade, daß ich nach den vielen Jahren immer noch nicht meinen geschriebenen Kommentar im Nachgang einfach mal korrigieren kann. Wäre schön wenn ihr das im Forum ermöglichen könntet. Ich denke, daß ich sicher nicht allein bin mit dem Wunsch.
Obwohl beide den A8-Chip haben, braucht das iPhone 6 deutlich mehr Leistung für iOS und Apps. Der HomePod hat ein viel einfacheres Betriebssystem und weniger Aufgaben. Deshalb reicht der A8 dort noch aus beim iPhone 6 aber nicht mehr.
Vielleicht nächstes Mal erst 10 Sekunden Korrektur lesen und dann die Tastatur verprügeln :D
Ein HomePod hat auch wesentlich weniger zu tun, als ein iPhone.
Kann jemand Apple TV auf 26.6 aktualisieren?
Bei mir bricht das immer beim Vorbereiten ab! Und das bei allen 3 Apple TV’s
Bei mir hat das Update problemlos funktioniert (ATV 4K)
Nach dem Update auf dem iPad lässt sich die Apple Dateien-APP nicht mehr öffnen :(
Ein Neustart des iPads hat auch nicht geholfen.
Ist auch bei mir so. sh…
Ich hatte auf meiner iwatch Ultra 1, iPhone15PM, ipad Pro 2021 und Apple TV den Release Candidate installiert. Lediglich Apple TV hat ein weiteres Update nach der gestrigen Veröffentlichung erhalten. Alle anderen Devices sind beim Release Candidate geblieben und bleiben damit die finale Version.