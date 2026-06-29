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Apple veröffentlicht iOS 26.5.2 mit Sicherheitskorrekturen
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Apple hat iOS 26.5.2 veröffentlicht. Das Update lässt sich über die Softwareaktualisierung von iOS laden und installieren. Die Informationen zu den damit verbundenen Änderungen sind sehr knapp. Apple spricht lediglich von enthaltenen Sicherheitskorrekturen. Begleitend dazu sind auch iPadOS 26.5.2 und macOS Tahoe 26.5.2 verfübar.

Ios 26 5 2

Man darf davon ausgehen, dass es sich bei den enthaltenen Sicherheitsaktualisierungen um Maßnahmen handelt, die keinen größeren zeitlichen Aufschub dulden. Apple musste in letzter Zeit vermehrt bei seinen Betriebssystemen nachbessern, um Sicherheitslücken zu stopfen, die bereits aktiv ausgenutzt wurden oder eine potenzielle Gefährdung darstellten.

Nähere Informationen sollten sich zeitnah über die Liste der von Apple veröffentlichten Sicherheitsupdates und -maßnahmen abrufen lassen, die unter diesem Link erreichbar ist.
29. Juni 2026 um 19:29 Uhr von chris Fehler gefunden?


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  • Ich hoffe auf Behebung des Bluetoothproblem zwischen iPhone und AirPods, dass endlich die Abbrüche aufhören.

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  • Im Fokus Modus bekomme ich kaum bis gar keine Mitteilungen mehr auf die Apple Watch bzw. in deren Mitteilungszentrale. Schon tagelang recherchiert und keine Lösung. Vielleicht wird die Backup-Leiche durch das Update endlich überschrieben. Noch jemand mit dem Problem?

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  • Das mit der „falschen“ GB Anzeige war auch beim letzten Update so. Angezeigt wurden 12GB. Download war in 10sek fertig. So gut ist mein Internet nun auch nicht…

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  • iPadOS ist auch draußen.

    iOS waren bei mir ca. 700 mb. Die Anzeige beim Update spinnt, falls sich wer wundert, warum es teilweise über 10 gb sind.

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  • Wen betrifft das denn? Ich habe 26.6 auf dem iPhone 16 Pro.

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  • Puh, beim „Vorbereiten des Updates“ ist ein EPUB aus der Bücher-App verschwunden und als ich es aus iCloud wieder abrufen wollte, war die komplette iCloud nicht erreichbar, selbst behaltene Downloads nicht. Frage mich, ob das zusammenhängt.

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