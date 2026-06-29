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Apple veröffentlicht iOS 26.5.2 mit Sicherheitskorrekturen
Apple hat iOS 26.5.2 veröffentlicht. Das Update lässt sich über die Softwareaktualisierung von iOS laden und installieren. Die Informationen zu den damit verbundenen Änderungen sind sehr knapp. Apple spricht lediglich von enthaltenen Sicherheitskorrekturen. Begleitend dazu sind auch iPadOS 26.5.2 und macOS Tahoe 26.5.2 verfübar.
Man darf davon ausgehen, dass es sich bei den enthaltenen Sicherheitsaktualisierungen um Maßnahmen handelt, die keinen größeren zeitlichen Aufschub dulden. Apple musste in letzter Zeit vermehrt bei seinen Betriebssystemen nachbessern, um Sicherheitslücken zu stopfen, die bereits aktiv ausgenutzt wurden oder eine potenzielle Gefährdung darstellten.
Nähere Informationen sollten sich zeitnah über die Liste der von Apple veröffentlichten Sicherheitsupdates und -maßnahmen abrufen lassen, die unter diesem Link erreichbar ist.
Bei mir in der CH noch nichts!?
Ist ja heftig über 22 gb beim iPhone 16 pro max
Oha, bei mir nur 14,08GB, gleiches Modell
Das ist ja auch ein Max :)
Auf dem normalen 16pro sind es nur 16GB OoO
Was? Beim iPhone 12 sinds nur 3,2 GB.
Also iPhone 12 in schwarz, 256 GB :-)
Bei mir sind es „nur“ knapp 18 Gb…
Bei meinen 16pro 23,5 GB , da ist wohl einiges nachzubessern.
Bei meinem 16pro 24,5 GB
17pro 770mb.
Aber mal ehrlich, diese Angaben waren das letzte Mal schon für A*sch
Ob 1Gb, 10Gb oder mehr ist nicht sonderlich besorgniserregend. Es werden die meisten Dateien durch Korrekturen ersetzt.
Wurst.. ja und das soll heißen?
Ob das nun ein inkrementelles Update (alle auf dem iPhone) oder ein Full Update (über iTunes) ist, es ist so groß wie es ist.. laden muss man es trotzdem.
iPhone 14pro 7,4 GB
29,22GB – iPhone 15 Pro Max
Nur entspannte 700mb beim iPhone 17. Mehrere GB sind sicher wieder Anzeigefehler, war beim letzten Mal auch so. Zeigt 20GB an, ist aber in ein paar Sekunden geladen.
– iPhone 14 Pro: 2,14 GB
– iPad 9: 2,24 GB
– MacBook Pro (M1 Pro): 2,69 GB
– MacBook Air M4: 2,69 GB
Diesmal bin ich gut davon gekommen, aber manchmal ist zwischen den beiden Macs mal gut 10 GB unterschied.
Es lädt nicht die gesamten 22 GB sondern nur wenige hundert MB von dem, was sich geändert hat.
Ich hoffe auf Behebung des Bluetoothproblem zwischen iPhone und AirPods, dass endlich die Abbrüche aufhören.
Apropos Abbrüche: Habe ständig Unterbrechungen beim Musik-Streaming vom iPhone (14) per Airplay auf diverse Wiedergabegeräte.
Kennt das jemand und hat ggf. Ideen zur Lösung?
Ja, das tritt bei uns auch immer wieder auf.
Nein. Keinerlei Aussetzer oder Abbrüche.
Habe keine Abbrüche, hast dus mal mit Zurücksetzen der AirPods versucht?
Deshalb benutzen die VIP’s auch wieder Kabelkopfhörer :-)
iPhone 16 pro 13GB
Im Fokus Modus bekomme ich kaum bis gar keine Mitteilungen mehr auf die Apple Watch bzw. in deren Mitteilungszentrale. Schon tagelang recherchiert und keine Lösung. Vielleicht wird die Backup-Leiche durch das Update endlich überschrieben. Noch jemand mit dem Problem?
Ich hab auch Probleme mit dem Fokus, jedoch nicht mit Mitteilungen sondern generell der Aktivierung. Die verschiedenen Fokus Modi sind ganz durcheinander und nicht mehr zeitaktiv.
Knapp 16GB auf einem 16 Pro, dass‘ wild!
Oha 6GB für nur eine Sicherheitsupdate :-D
19,16 GB iPhone 15 pro max
Mein Mac findet kein Update …
Das mit der „falschen“ GB Anzeige war auch beim letzten Update so. Angezeigt wurden 12GB. Download war in 10sek fertig. So gut ist mein Internet nun auch nicht…
SE2: 4,49 GB…
iPadOS ist auch draußen.
iOS waren bei mir ca. 700 mb. Die Anzeige beim Update spinnt, falls sich wer wundert, warum es teilweise über 10 gb sind.
Steht ja auch so im Artikel: iOS, iPadOS und macOS!!!
Wen betrifft das denn? Ich habe 26.6 auf dem iPhone 16 Pro.
Du hast die Beta. Betrifft die Mehrheit.
Wohl nicht!
Aber sicherlich nicht als eine offizielle Master-Version.
26.6 könnte höchstens als Beta installiert sein.
721,4 MB. iPhone 17 Pro.
Knapp 700MB beim iPhone 17 Pro Max
Puh, beim „Vorbereiten des Updates“ ist ein EPUB aus der Bücher-App verschwunden und als ich es aus iCloud wieder abrufen wollte, war die komplette iCloud nicht erreichbar, selbst behaltene Downloads nicht. Frage mich, ob das zusammenhängt.