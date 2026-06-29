Apple hat iOS 26.5.2 veröffentlicht. Das Update lässt sich über die Softwareaktualisierung von iOS laden und installieren. Die Informationen zu den damit verbundenen Änderungen sind sehr knapp. Apple spricht lediglich von enthaltenen Sicherheitskorrekturen. Begleitend dazu sind auch iPadOS 26.5.2 und macOS Tahoe 26.5.2 verfübar.

Man darf davon ausgehen, dass es sich bei den enthaltenen Sicherheitsaktualisierungen um Maßnahmen handelt, die keinen größeren zeitlichen Aufschub dulden. Apple musste in letzter Zeit vermehrt bei seinen Betriebssystemen nachbessern, um Sicherheitslücken zu stopfen, die bereits aktiv ausgenutzt wurden oder eine potenzielle Gefährdung darstellten.

Nähere Informationen sollten sich zeitnah über die Liste der von Apple veröffentlichten Sicherheitsupdates und -maßnahmen abrufen lassen, die unter diesem Link erreichbar ist.