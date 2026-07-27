Faxbot 2: FRITZ!Box-Fax-App wird kostenlos nutzbar

Die iOS-App Faxbot, mit der sich Faxe über eine FRITZ!Box versenden lassen, steht ab sofort in Version 2 zum Download bereit. Die größte Änderung betrifft das Bezahlmodell. Statt eines einmaligen Kaufpreises lässt sich die Anwendung nun kostenlos mit der eigenen FRITZ!Box ausprobieren. Erst wer Faxe ohne Wasserzeichen versenden möchte, muss einen einmaligen In App Kauf für 7,99 Euro tätigen.

Bereits bestehende Nutzer müssen sich darüber keine Gedanken machen. Wer Faxbot in der Vergangenheit gekauft hat, erhält die Freischaltung automatisch und kann die App weiterhin ohne Wasserzeichen nutzen. Ein erneuter Kauf ist nicht erforderlich.

Bereits 2018 hatte der Entwickler die App an FRITZ!OS 7 angepasst und unter anderem Funktionen zum Bearbeiten von PDF-Dateien sowie Unterstützung für neue iPad-Funktionen nachgereicht. Damals wurde Faxbot noch als kostenpflichtige Universal-App angeboten. Mit Version 2 fällt die Einstiegshürde nun deutlich niedriger aus.

Entwürfe, Deckblätter und neues Design

Auch funktional wurde Faxbot erweitert. Künftig lassen sich Faxe zunächst als Entwurf speichern und zu einem späteren Zeitpunkt weiterbearbeiten oder versenden. Wer regelmäßig ähnliche Dokumente verschickt, kann dadurch vorbereitete Faxe sammeln und erst bei Bedarf abschicken.

Darüber hinaus bietet die App neue Gestaltungsmöglichkeiten für Deckblätter. Anwender können zwischen verschiedenen Layouts wählen und auf Wunsch ein eigenes Logo oder Bild hinterlegen. Das dürfte vor allem für geschäftliche Nutzung interessant sein.

Auf dem iPad unterstützt Faxbot jetzt außerdem mehrere Fenster gleichzeitig. Dadurch lassen sich verschiedene Dokumente parallel öffnen und bearbeiten. Ergänzt werden die Neuerungen durch eine vollständig überarbeitete Benutzeroberfläche sowie allgemeine Verbesserungen bei Bedienung, Stabilität und Leistung.

Auch wenn das Fax im privaten Alltag inzwischen eine untergeordnete Rolle spielt, verlangen Behörden, Arztpraxen und einzelne Unternehmen in bestimmten Fällen weiterhin den Versand per Fax. Wer dafür bereits eine FRITZ!Box nutzt, kann Faxbot nun ohne Kaufverpflichtung testen.