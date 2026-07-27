Neuer Einstieg ohne Kaufpflicht
Faxbot 2: FRITZ!Box-Fax-App wird kostenlos nutzbar
Die iOS-App Faxbot, mit der sich Faxe über eine FRITZ!Box versenden lassen, steht ab sofort in Version 2 zum Download bereit. Die größte Änderung betrifft das Bezahlmodell. Statt eines einmaligen Kaufpreises lässt sich die Anwendung nun kostenlos mit der eigenen FRITZ!Box ausprobieren. Erst wer Faxe ohne Wasserzeichen versenden möchte, muss einen einmaligen In App Kauf für 7,99 Euro tätigen.
Bereits bestehende Nutzer müssen sich darüber keine Gedanken machen. Wer Faxbot in der Vergangenheit gekauft hat, erhält die Freischaltung automatisch und kann die App weiterhin ohne Wasserzeichen nutzen. Ein erneuter Kauf ist nicht erforderlich.
Bereits 2018 hatte der Entwickler die App an FRITZ!OS 7 angepasst und unter anderem Funktionen zum Bearbeiten von PDF-Dateien sowie Unterstützung für neue iPad-Funktionen nachgereicht. Damals wurde Faxbot noch als kostenpflichtige Universal-App angeboten. Mit Version 2 fällt die Einstiegshürde nun deutlich niedriger aus.
Entwürfe, Deckblätter und neues Design
Auch funktional wurde Faxbot erweitert. Künftig lassen sich Faxe zunächst als Entwurf speichern und zu einem späteren Zeitpunkt weiterbearbeiten oder versenden. Wer regelmäßig ähnliche Dokumente verschickt, kann dadurch vorbereitete Faxe sammeln und erst bei Bedarf abschicken.
Darüber hinaus bietet die App neue Gestaltungsmöglichkeiten für Deckblätter. Anwender können zwischen verschiedenen Layouts wählen und auf Wunsch ein eigenes Logo oder Bild hinterlegen. Das dürfte vor allem für geschäftliche Nutzung interessant sein.
Auf dem iPad unterstützt Faxbot jetzt außerdem mehrere Fenster gleichzeitig. Dadurch lassen sich verschiedene Dokumente parallel öffnen und bearbeiten. Ergänzt werden die Neuerungen durch eine vollständig überarbeitete Benutzeroberfläche sowie allgemeine Verbesserungen bei Bedienung, Stabilität und Leistung.
Auch wenn das Fax im privaten Alltag inzwischen eine untergeordnete Rolle spielt, verlangen Behörden, Arztpraxen und einzelne Unternehmen in bestimmten Fällen weiterhin den Versand per Fax. Wer dafür bereits eine FRITZ!Box nutzt, kann Faxbot nun ohne Kaufverpflichtung testen.
Entwickler: HOsy - intelligent software.
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2,6 von 5 Sternen Reviews. Ob die App gut ist?
Bei mir hat’s schon bei den Zugangsdaten gescheitert!
na wenigstens hat der Entwickler diese jetzt :D
und yeah, ne Fax-App für die FB..
wenn ich mal einmal in 10 Jahren nen Fax schicke, kann man das auch einfach über die FB_Weboberfläche machen. Nur so als Idee
Bin ich hier aus Postillon? Fax???
Immer noch manchmal nötig, da ein Vertrag per Fax rechtskräftig ist.
Ein PDF nicht.
Dass sich diese Unwahrheit noch hält…
@max Na ja, halbe Unwahrheit. Es ist wahr, dass Fax und E-Mail rechtlich gleich unsicher sind, da bei beiden das Original fehlt. Rein von der gesetzlichen Grundlage her sind Fax und E-Mail identisch. Allerdings bewerten Gerichte Fax und E-Mail durchaus unterschiedlich und lassen beim Fax oft eine Art „Gewohnheitsrecht“ gelten, weil es halt über Jahrzehnte einfach übliche Praxis war. Bei diesem Ermessensspielraum unterscheiden sich Fax und E-Mail.
Und dann noch mit Wasserzeichen. Das eine Mal im Jahrzehnt, wo ich was per Fax versende, um Versand und Inhalt im Faxbericht nachweisbar zu haben, mache ich das einfach über die FritzOS-Oberfläche.
Hey in der Pflege oh man wie wichtig Fax war. Wolltest du irgendwas vom Arzt immer Fax schicken weil bei der hotline ist keiner da wegen Personal Mangel. Aber zum Glück gibt es jetzt KIM Mail.
Aber ich denke die App sollte man sich trotzdem anschauen.
Also hier in Bayern wird schon lange nicht mehr gefaxt! Wir haben schließlich einen eigenen Digitalminister!!!
Gerade gestern musste ich ein Fax wg. meiner Unterschrift an eine Behörde schicken. Ich musste erst noch überlegen, wie ich die FB dafür konfiguriere, weil ich zwischendurch eine neue FB eingesetzt habe. Aber es hat funktioniert. Das muss auch nicht schön werden, so mit Deckblatt etc. Wenn ich alle 10 Jahre mal so antike Schreiben senden muss, sind selbst 8€ zuviel. Die FB bringt alles mit, was man dazu braucht. Meine Meinung.
Ich hatte die App damals gekauft. Trotzdem kann ich den Kauf nicht wiederherstellen. Wie schaut es bei euch so aus?
Bei mir auch
Wenn der Fax-Testversand schon scheitert und ich nur mit einer kryptischen Mitteilung über den Grund informiert werde, bezahle ich keine 7,99€ für die App!
Bei jedem Versuch ein Fax zu senden kommt die Fehlermeldung „Sender Line is missing“. Was soll das sein?
Habe seit 2017 Faxbot, funktioniert bei mir super. Auch die Mac-Version ist installiert. Nur erkennt die App meinennKauf im AppStore nicht. So habe ich momentan mein funktionierendes Faxbot gedowngradet.
Mache ich meist über Fax It! Für eine Kündigung reicht ja meist eine Seite
Ich kann jedem als Alternative die App BoxFax empfehlen. Das App-Icon sieht zwar etwas gewöhnungsbedürftig aus, aber ansonsten ist das Design der App top. Und sie ist deutlich zuverlässiger als Faxbot, zumindest nach meinen Erfahrungen.
https://apps.apple.com/app/id6757762411
Ich faxe gerne, denn so kann ich Rezepte schreiben und für Angehörige in die Apotheke schicken. Trotzdem beknackt, weil ich die immer erst ausdrucke und dann mit Unterschrift wieder einscanne ;-)