iOS 26.4 vor dem Start: Diese Neuerungen listet Apples Beipackzettel

Apple hat am Mittwochabend die nahezu fertige Version von iOS 26.4 veröffentlicht. Mit dem sogenannten Release Candidate liefert das Unternehmen traditionell die finale Vorabversion, die bereits alle geplanten Neuerungen enthält. Der offizielle Start dürfte damit kurz bevorstehen.

Bereits im Zusammenhang mit den AirPods Max 2 hatte sich abgezeichnet, dass Apple das Update noch vor Anfang April bereitstellen wird, da einzelne Funktionen der neuen Kopfhörer iOS 26.4 voraussetzen.

Neue Funktionen für Apple Music und Alltag

Ein Schwerpunkt des Updates liegt auf Erweiterungen für Apple Music. Nutzer können künftig per Texteingabe automatisch Playlists erstellen lassen. Das System generiert dabei nicht nur eine Titelliste, sondern auch passende Titel und Beschreibungen. Zudem hilft eine neue Konzertfunktion dabei, Auftritte von Künstlern aus der eigenen Mediathek in der Umgebung zu finden und schlägt ergänzend ähnliche Interpreten vor.

Auch die Musikerkennung wurde ausgebaut. Songs lassen sich nun direkt über das Kontrollzentrum identifizieren, selbst wenn keine Internetverbindung besteht. Die Ergebnisse werden automatisch nachgereicht, sobald das Gerät wieder online ist. Ergänzend führt Apple ein Widget für Hintergrundmusik ein, das thematisch sortierte Wiedergabelisten etwa für Entspannung, Konzentration oder Schlaf direkt auf dem Home-Bildschirm bereitstellt. Album- und Playlistseiten erhalten darüber hinaus eine vollflächige Darstellung, die visuell stärker in den Vordergrund tritt.

Verbesserungen bei Bedienung und Barrierefreiheit

Parallel dazu erweitert Apple die Optionen für Barrierefreiheit. Eine neue Einstellung reduziert helle Effekte beim Antippen von Bedienelementen. Untertitel und Beschriftungen lassen sich während der Wiedergabe direkt über ein Symbol anpassen und in der Vorschau prüfen. Auch die Funktion zur Reduzierung von Bewegungen wurde überarbeitet und greift nun zuverlässiger bei visuellen Effekten der neuen Systemoberfläche.

Darüber hinaus bringt iOS 26.4 mehrere kleinere Anpassungen. Acht neue Emojis ergänzen die Tastatur. In der Notizen-App Freeform stehen zusätzliche Werkzeuge zur Bildbearbeitung sowie eine erweiterte Inhaltsbibliothek bereit. Erinnerungen lassen sich als dringend markieren und gezielt filtern. Familienmitglieder können Einkäufe künftig mit eigenen Zahlungsmethoden durchführen, ohne auf das Konto des Organisators angewiesen zu sein. Verbesserungen an der Tastatur sollen zudem die Eingabe bei schnellem Tippen präziser machen.

Neu in iOS 26.4 – Apples Beipackzettel

Apple Music

Playlist Playground (Beta) erstellt auf Basis deiner Beschreibung automatisch eine Playlist inklusive Titel, Beschreibung und Titelliste.

Konzerte hilft dabei, Auftritte in der Nähe von Künstlern aus deiner Mediathek zu entdecken und empfiehlt neue Künstler passend zu deinem Hörverhalten.

Die Offline-Musikerkennung im Kontrollzentrum erkennt Songs auch ohne Internetverbindung und liefert die Ergebnisse automatisch nach, sobald wieder eine Verbindung besteht.

Das Ambient-Music-Widget für Schlaf, Entspannung, Produktivität und Wohlbefinden bringt kuratierte Wiedergabelisten auf den Home-Bildschirm.

Vollbild-Hintergründe sorgen auf Album- und Playlist-Seiten für eine immersivere Darstellung.

Bedienungshilfen

Die Einstellung „Helle Effekte reduzieren“ verringert helle Aufblitze beim Antippen von Elementen wie Tasten.

Einstellungen für Untertitel und Beschriftungen sind beim Ansehen von Medien direkt über das Untertitel-Symbol erreichbar und lassen sich dadurch leichter finden, anpassen und in der Vorschau prüfen.

Die Einstellung „Bewegung reduzieren“ verringert die Animationen von Liquid Glass für Nutzer mit Empfindlichkeit gegenüber Bildschirmbewegungen jetzt zuverlässiger.

Weitere Verbesserungen