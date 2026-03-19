Verbesserungen bei Bedienung und Barrierefreiheit
iOS 26.4 vor dem Start: Diese Neuerungen listet Apples Beipackzettel
Apple hat am Mittwochabend die nahezu fertige Version von iOS 26.4 veröffentlicht. Mit dem sogenannten Release Candidate liefert das Unternehmen traditionell die finale Vorabversion, die bereits alle geplanten Neuerungen enthält. Der offizielle Start dürfte damit kurz bevorstehen.
Bereits im Zusammenhang mit den AirPods Max 2 hatte sich abgezeichnet, dass Apple das Update noch vor Anfang April bereitstellen wird, da einzelne Funktionen der neuen Kopfhörer iOS 26.4 voraussetzen.
Neue Funktionen für Apple Music und Alltag
Ein Schwerpunkt des Updates liegt auf Erweiterungen für Apple Music. Nutzer können künftig per Texteingabe automatisch Playlists erstellen lassen. Das System generiert dabei nicht nur eine Titelliste, sondern auch passende Titel und Beschreibungen. Zudem hilft eine neue Konzertfunktion dabei, Auftritte von Künstlern aus der eigenen Mediathek in der Umgebung zu finden und schlägt ergänzend ähnliche Interpreten vor.
Auch die Musikerkennung wurde ausgebaut. Songs lassen sich nun direkt über das Kontrollzentrum identifizieren, selbst wenn keine Internetverbindung besteht. Die Ergebnisse werden automatisch nachgereicht, sobald das Gerät wieder online ist. Ergänzend führt Apple ein Widget für Hintergrundmusik ein, das thematisch sortierte Wiedergabelisten etwa für Entspannung, Konzentration oder Schlaf direkt auf dem Home-Bildschirm bereitstellt. Album- und Playlistseiten erhalten darüber hinaus eine vollflächige Darstellung, die visuell stärker in den Vordergrund tritt.
Verbesserungen bei Bedienung und Barrierefreiheit
Parallel dazu erweitert Apple die Optionen für Barrierefreiheit. Eine neue Einstellung reduziert helle Effekte beim Antippen von Bedienelementen. Untertitel und Beschriftungen lassen sich während der Wiedergabe direkt über ein Symbol anpassen und in der Vorschau prüfen. Auch die Funktion zur Reduzierung von Bewegungen wurde überarbeitet und greift nun zuverlässiger bei visuellen Effekten der neuen Systemoberfläche.
Darüber hinaus bringt iOS 26.4 mehrere kleinere Anpassungen. Acht neue Emojis ergänzen die Tastatur. In der Notizen-App Freeform stehen zusätzliche Werkzeuge zur Bildbearbeitung sowie eine erweiterte Inhaltsbibliothek bereit. Erinnerungen lassen sich als dringend markieren und gezielt filtern. Familienmitglieder können Einkäufe künftig mit eigenen Zahlungsmethoden durchführen, ohne auf das Konto des Organisators angewiesen zu sein. Verbesserungen an der Tastatur sollen zudem die Eingabe bei schnellem Tippen präziser machen.
Neu in iOS 26.4 – Apples Beipackzettel
Apple Music
- Playlist Playground (Beta) erstellt auf Basis deiner Beschreibung automatisch eine Playlist inklusive Titel, Beschreibung und Titelliste.
- Konzerte hilft dabei, Auftritte in der Nähe von Künstlern aus deiner Mediathek zu entdecken und empfiehlt neue Künstler passend zu deinem Hörverhalten.
- Die Offline-Musikerkennung im Kontrollzentrum erkennt Songs auch ohne Internetverbindung und liefert die Ergebnisse automatisch nach, sobald wieder eine Verbindung besteht.
- Das Ambient-Music-Widget für Schlaf, Entspannung, Produktivität und Wohlbefinden bringt kuratierte Wiedergabelisten auf den Home-Bildschirm.
- Vollbild-Hintergründe sorgen auf Album- und Playlist-Seiten für eine immersivere Darstellung.
Bedienungshilfen
- Die Einstellung „Helle Effekte reduzieren“ verringert helle Aufblitze beim Antippen von Elementen wie Tasten.
- Einstellungen für Untertitel und Beschriftungen sind beim Ansehen von Medien direkt über das Untertitel-Symbol erreichbar und lassen sich dadurch leichter finden, anpassen und in der Vorschau prüfen.
- Die Einstellung „Bewegung reduzieren“ verringert die Animationen von Liquid Glass für Nutzer mit Empfindlichkeit gegenüber Bildschirmbewegungen jetzt zuverlässiger.
Weitere Verbesserungen
- Acht neue Emojis, darunter ein Orca, eine Posaune, ein Erdrutsch, eine Balletttänzerin und ein verzerrtes Gesicht, stehen in der Emoji-Tastatur zur Verfügung.
- Freeform erhält erweiterte Werkzeuge zur Bilderstellung und Bildbearbeitung sowie eine Premium-Inhaltsbibliothek und wird damit Teil von Apple Creator Studio.
- Erinnerungen lassen sich über die Schnellwerkzeugleiste oder per Berühren und Halten als dringend markieren. Dringende Erinnerungen können zudem in den intelligenten Listen gefiltert werden.
- Mit „Käufe teilen“ können erwachsene Mitglieder von Familienfreigabe-Gruppen bei Einkäufen ihre eigene Zahlungsmethode verwenden, ohne auf den Familienorganisator angewiesen zu sein.
- Die Tastatur arbeitet beim schnellen Tippen genauer.
8 neue Emojis………
Du hast schon mitbekommen, dass das nur eines von vielen Features ist? Zusätzlich sind solche Dinge immer willkommen.
Ist ja auch viel einfacher sich darüber zu echauffieren statt sich Gedanken um die Hintergründe zu machen.
Der Standard ist halt Apple wesentlich wichtiger als RCS.
Ohne die EU müssten wir halt auch heute noch ein Vermögen für langsames Lightningzubehör bezahlen.
Jeff, Apple entscheidet nicht welche Emojis wann kommen. Das wird von einem unabhängigen Konsortium festgelegt und die Hersteller (Apple, Google, Samsung usw.) müssen dann sicherstellen, dass auf ihren Geräte die Emojis korrekt dargestellt werden sobald sie released werden. So wird sichergestellt, dass jedes Endgerät weiß was es anzeigen muss wenn jemand den Code für den Emoji sendet, bspw von einem iPhone auf ein Google Pixel. Ist nicht so schwer das zu verstehen, oder?
Es ist aber wohl auch recht einfach zu verstehen wenn jemand sarkastisch darauf hinweist das das als „Neue Funktion“ gelistet wird. Oder möchtest du Jeff unterstellen das er das nicht selber weiß?
Und täglich grüßt das Murmeltier…
Moin.
Ich habe den „Hype“ zur neuen Siri nicht ganz mitgeschnitten. Sollte nicht mit iOS 26.4 was Neues hierzu kommen?
Oder erst ab 26.4 + X?
Leute, Apple ist eine gemütliche ältere Dame geworden.
Da ist die Sahne auf dem Kirschstreuselkuchen schon eine Errungenschaft.
Eile mit Weile. Wer das ganze moderne Zeugs haben will, geht halt zur Konkurrenz.
Woher hast du denn die Info her? Bestimmt von ifun oder so ;)
26.4 wurde mal als Start der neuen Siri kolportiert. Apple selbst hat glaub ich nie den Termin oder die Version verkündet.
Das ai-Update zu 26.4 wurde aber schon bald wieder einkassiert.
ai kommt, wenn es kommt, und das ist dann genau richtig. Sagt man.
Und was ist mit der neuen Siri?
Das gleiche wie mit Apple AI.
Nicht tot, aber es riecht schon etwas komisch.
Apple carplay multitouch?
Das muss halt die Hardware im Fahrzeug, sprich Radiobildschirm auch hergeben, sonst kann man das knicken.
Krasse Fähigkeit aus 10 neuen Festures eins raus zu picken und darüber einen dummen Kommentar zu schreiben.
Hab einen schönen Tag :)
funktioniert bei jemandem Playlist Playground?
Ist glaub ich nur für usa aktuell
Brauche ich dafür ein iPhone welches Apple Intelligence unterstützt? Also das 11Pro geht wahrscheinlich nicht?
Und? Ist Siri endlich KI fähig? Es gibt doch nicht etwa wieder Verzögerungen?
Mein Tipp: die „neue“ Siri kommt mit iOS 27, wird zwei oder drei neue Features haben und ansonsten werden die Nutzer weiter hingehalten.
Bei der KI Nutzung hat Apple leider komplett den Anschluss verloren da wird auch nichts mehr kommen, Apple wird immer hinterherhecheln. Und leider wird auch Apples Fähigkeit, neue Features zwar spät, dann aber im ausgezeichneter Qualität nachzuliefern, hier nicht stechen…
Ich vermisse keine KI Features sondern ein stabiles logisches System. KI hat seine Berechtigung man muss es aber nicht auf Teufel komm raus überall reinquetschen.
*****
Ich sollte mich verbessern: Sprachsteuerung und -erkennung…
Wie auch hier wieder alle über die neue Siri plappern. Apple hat es NIE mit 26.4 kommuniziert, das waren lediglich dumme „leaks“ vor Monaten. Vor iOS 27 wird da nichts kommen.
Die whiteknights wieder
Ich habe mal gelesen, dass Drittanbieter-Smartwatches, wie z.B. Garmin, mit iOS 26.4 mehr Interaktionsmöglichkeiten mit Benachrichtigungen erhalten. Kann sich das hier noch jemand erinnern? Vielen Dank im Voraus!
+1
Eigentlich schon überfällig
Alles toll,
manchmal kommt es mir so vor, ab ob die Schöpfer des iPhone vergessen haben, dass es sich auch noch um ein Telefon gehandelt hat.
Es werden immer wieder neue tolle Leistungen entwickelt, was ja auch gut ist.
Jedoch vermisse ich seit Jahren Verbesserungen an wesentlichen Funktionen wie der Telefonie…
Wer Dual-Sim-Nutzer (z.B. Privat / Business) ist, wünscht sich eine ganz einfache, aber sehr hilfreiche Funktion.
Der jeweiligen Sim einen Klingelton zuordnen zu können.
Mega simpel und doch nicht möglich.
Anrufer, die nicht in den Kontakten hinterlegt sind, wären so anhand des Klingeltons zuzuordnen.
Boah was wäre das prima, wenn man am Klingeln schon erkennen könnte, ob es sich um ein privaten oder geschäftlichen eingehenden Anruf handelt.
Wer sein Handy so nutzt, wäre sehr dankbar über diese Möglichkeit…
Ähm…. das geht seit ein paar Jahren schon mit den separaten Klingeltönen.
Vielleicht mal in die Einstellungen gucken?
Einstellungen -> Töne & Haptik -> Klingelton
Da kannste dann sim bezogen auswählen und einstellen
…das geht doch ganz einfach… Einstellungen -> Töne & Haptik -> Klingelton
Dort kannst Du jeder SIM einen (eigenen) Klingelton zuordnen!
Klassisches Eigentor
Apple hat so vieles was sinnvoll ist nicht und trotzdem ist es das beste mobile OS was es gibt aktuell.
Keine tollen Neuerungen … wie so oft. Ich hol mir jetzt eh nächste Woche das Galaxy Ultra 26 :D
Tschüss und viel Spaß mit Android.
Wird er haben. Aufwachen! Immer diese verbohrten Apple Jünger
Wenn mein iPhone 12 pro max in Rente geht wird es ein Pixel 10a mit GrapheneOS!
Wenn du keine Kontakte hinterlegt hast, woher soll das Telefon wissen ob es ein privater oder geschäftlicher Anruf ist, oder hab ich da etwas nicht richtig verstanden?
Was er meint ist, dass die geschäftliche Simkarte einen anderen Klingelton hat, wie die private Simkarte.
Und das geht sehr wohl, siehe Kommentar von mir weiter oben
+1
Was er meint, ist, dass die private Simkarte einen anderen Klingelton hat, als die geschäftliche Simkarte.
Dann kann man am Klingelton direkt unterscheiden, was für eine Art Anruf es ist. Und das geht sehr wohl, siehe meinen Kommentar weiter oben.
Sorry doppelt, aufhänger….
Nene, alles gut.
Immer ein Kommentar pro SIM Karte.
Doch ernsthaft. Ich sehe aktuell keine Möglichkeit ankommende Anrufe auf einer Leitung zu unterbinden oder wegen mir direkt an den Anrufbeantworter weiterzuleiten, ohne gleich die ganze Karte abzuschalten. Beispiel: nur erreichbar Mo-Do 8-12 Uhr, ansonsten aber immer abgehende Anrufe möglich.
Hast du dafür auch einen Tipp?
Hoffentlich wird Safari gefixt, unerträglich langsam geworden!
„Genauere Tastatur“
Endlich!
Das hat mich wahnsinnig gemacht
Word – hoffe es bringt etwas
Freu dich nicht zu früh. Ich glaube nicht, dass sie das auf einmal behoben bekommen.
Sollte mit 26.4 nicht die Video Wiedergabe in Apple CarPlay bei stehendem Auto möglich sein?
Oder habe ich da was falsches in Erinnerung?
App Updates sind in einem Untermenü gewandert.
Vorher war es so, dass wenn man oben rechts im Appstore auf den Account ging, hatte man gleiche eine Übersicht der Updates. Mit 26.4 gibt es jetzt ein Untermenü, wo die Updates gelistet werden.
Mir wäre lieber, dass ich im Appstore gleich meinen Account mit den bevorstehenden Updates sehen könnte, und nicht vorher Apples Vorstellungen, welche App ich mir nach deren Auffassung unbedingt laden sollte.
Eine konfigurierbare Startseite wäre ein Traum… aber Apple weiß ja besser, was der Kunde möchte ;-)
Die Tastatur arbeitet beim schnellen tippen besser ?
Da bin ich gespannt
Ein komplett langweiliges Update, die.4-Versionen waren schon mal wesentlich interessanter.
Was ist mit Chatpgt Gemini und co in CarPlay ?
Hat jemand auch schon mal das Phänomen bemerkt, dass man ständig plötzlich in einem anderen Tab einer App landet wenn man sie erneut öffnet? Bei der Uhr bin ich zuletzt im Wecker-Tab, wenn ich die App erneut öffne, bin ich mal beim Timer oder der Stoppuhr. Oder bei Fotos statt wie vorher in der Mediathek dann bei Sammlungen. Hauptsache das wird bald auch mal behoben sein
Käufe teilen, Erwachsene Familienmitglieder können Ihre eigene Zahlungsmethode verwenden. Sternstunde meines Lebens ;-)
Apple sollte uns ALLE einstellen, denn wir wissen ALLES besser.
Häsin neuer CEO von Apple
Make A(pple) great again
Nein Nein, alle gleichberechtigt!
Wann wird die iFun App eigentlich barrierefrei? Ist in der jetzigen Form schlicht nicht mehr legal…