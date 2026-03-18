Intelligente Leistungsverteilung
Belkin bringt USB-C-Kabel mit Doppelanschluss für zwei Geräte
Belkin erweitert sein Zubehörangebot um ein USB-C-Kabel, das zwei Geräte gleichzeitig über einen einzelnen Ladeanschluss versorgen kann. Das neue BoostCharge Pro Dual-Kabel richtet sich an Nutzer, die mehrere Geräte parallel laden möchten, ohne zusätzliche Netzteile oder Adapter einsetzen zu müssen.
Das Kabel setzt auf eine Aufteilung des Stroms direkt im Kabelverlauf. Statt zwei Ladegeräte zu verwenden, genügt ein leistungsfähiges USB-C-Netzteil, um beispielsweise ein Notebook und ein Smartphone gleichzeitig zu laden. Unterstützt wird dabei der USB-C-Power-Delivery-Standard mit einer maximalen Gesamtleistung von bis zu 140 Watt.
Intelligente Leistungsverteilung
Im Inneren des Kabels arbeitet eine automatische Leistungssteuerung, die angeschlossene Geräte erkennt und die verfügbare Energie entsprechend verteilt. Je nach Kombination sind unterschiedliche Aufteilungen möglich. So kann ein Laptop mit höherem Energiebedarf priorisiert werden, während ein zweites Gerät parallel mit geringerer Leistung versorgt wird.
Belkin nennt Beispiele wie eine Aufteilung von 100 und 40 Watt oder gleichmäßige Verteilungen bei zwei kleineren Geräten. Wird nur ein Gerät angeschlossen, steht die volle Leistung zur Verfügung.
Neben der Stromversorgung unterstützt das Kabel auch Datenübertragungen mit bis zu 480 Megabit pro Sekunde. Damit bewegt sich die Geschwindigkeit auf dem Niveau von USB 2.0, was für einfache Dateiübertragungen ausreicht, jedoch nicht für größere Datenmengen optimiert ist.
Von Apple zertifiziert
Das Kabel ist mit einer geflochtenen Ummantelung ausgestattet, die auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Laut Hersteller hält die Konstruktion mehreren hunderttausend Biegungen stand.
Mit einer Länge von 1,5 Metern zielt das Zubehör auf den Einsatz am Schreibtisch. Ein mitgelieferter Kabelbinder soll die Aufbewahrung erleichtern. Zudem ist die Strippe mit Apples „Made for iPhone“-Siegel zertifiziert.
Alternativen von Anker und Ugreen
Ähnliche Lösungen sind bereits von anderen Herstellern erhältlich. Ugreen bietet ein vergleichbares Dual-USB-C-Kabel an, das ebenfalls bis zu 140 Watt unterstützt und die Leistung automatisch zwischen zwei Geräten aufteilt.
Auch Anker hat entsprechende Kabel im Sortiment, die je nach Länge und Ausführung vergleichsweise günstiger angeboten werden. Das 1,8 Meter lange Modell gibt es aktuell für 15,99 Euro.
Das 100.000ste USB-C Kabel was ifun hier bewirbt….
Und wo liegt daran das Problem?
Es gibt Menschen, die es interessiert.
Es gibt kein Problem, oder hast Du zufällig eins?
Da kommen auch bestimmt noch mehr dazu. Was soll’s? Wenn es beworben wird muss man es ja deswegen nicht kaufen.
Doch! ;-)
Die Kabel müssen weg……
Sie sind doch nun mal produziert worden……
Wäre doch schade drum wenn sie in den Regalen verrotten würden ……
Von Anker schon länger im Angebot und top muss ich sagen:
https://amzn.eu/d/0dpcxxqM
Nix top – einige Geräte laden damit nicht, entweder nicht lang genug oder was auch immer.
Der Preis ist irre.
Anker, besser und gleiche Leistung für 15,99€
So viel hat eins von Apple schon vor Jahren gekostet. Und da konnte man nur ein Gerät anschließen.
Noch schlimmer.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen Notebook damit mit 20 V laden kann und ein anderes Gerät mit 9 V oder 5 V. Wie soll das funktionieren wenn das Kabel beziehungsweise der Chip im Gerät vorgibt mit welcher Spannung es betankt werden möchte.
Im Endeeffekt kann man sich nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Ich will nicht wissen, ob man nicht sogar damit seine Geräte zer genießen kann, weil auf einmal ein anderes Gerät schon ein höhere Spannung angefordert hat, und man dann zum Beispiel ein iPhone anschließt was mit den 20 V dann nicht klarkommt
Das managen Ladegeräte doch schon seit Jahren ordentlich. Mein Netzteil von Anker macht das Problemlos – einmal Mac oder Windows und iPad oder iPhone parallel. Ohne Probleme …
Wer kennt es nicht das von Appel zertifizierte Kabel mit dem man sich das Gerät zerschießt… ;-)