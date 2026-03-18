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Intelligente Leistungsverteilung 

Belkin bringt USB-C-Kabel mit Doppelanschluss für zwei Geräte
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Belkin erweitert sein Zubehörangebot um ein USB-C-Kabel, das zwei Geräte gleichzeitig über einen einzelnen Ladeanschluss versorgen kann. Das neue BoostCharge Pro Dual-Kabel richtet sich an Nutzer, die mehrere Geräte parallel laden möchten, ohne zusätzliche Netzteile oder Adapter einsetzen zu müssen.

Belkin Dual Kabel

Das Kabel setzt auf eine Aufteilung des Stroms direkt im Kabelverlauf. Statt zwei Ladegeräte zu verwenden, genügt ein leistungsfähiges USB-C-Netzteil, um beispielsweise ein Notebook und ein Smartphone gleichzeitig zu laden. Unterstützt wird dabei der USB-C-Power-Delivery-Standard mit einer maximalen Gesamtleistung von bis zu 140 Watt.

Intelligente Leistungsverteilung

Im Inneren des Kabels arbeitet eine automatische Leistungssteuerung, die angeschlossene Geräte erkennt und die verfügbare Energie entsprechend verteilt. Je nach Kombination sind unterschiedliche Aufteilungen möglich. So kann ein Laptop mit höherem Energiebedarf priorisiert werden, während ein zweites Gerät parallel mit geringerer Leistung versorgt wird.

Belkin Dual Kabel Bento

Belkin nennt Beispiele wie eine Aufteilung von 100 und 40 Watt oder gleichmäßige Verteilungen bei zwei kleineren Geräten. Wird nur ein Gerät angeschlossen, steht die volle Leistung zur Verfügung.

Neben der Stromversorgung unterstützt das Kabel auch Datenübertragungen mit bis zu 480 Megabit pro Sekunde. Damit bewegt sich die Geschwindigkeit auf dem Niveau von USB 2.0, was für einfache Dateiübertragungen ausreicht, jedoch nicht für größere Datenmengen optimiert ist.

Belkin Dual Kabel Beispiele

Von Apple zertifiziert

Das Kabel ist mit einer geflochtenen Ummantelung ausgestattet, die auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Laut Hersteller hält die Konstruktion mehreren hunderttausend Biegungen stand.

Mit einer Länge von 1,5 Metern zielt das Zubehör auf den Einsatz am Schreibtisch. Ein mitgelieferter Kabelbinder soll die Aufbewahrung erleichtern. Zudem ist die Strippe mit Apples „Made for iPhone“-Siegel zertifiziert.

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Belkin BoostCharge Pro 2-in-1 USB C auf USB C Ladekabel 140 W, Geflochtenes Kabel mit 2 Steckern zum Schnellladen... 24,99 EUR

Alternativen von Anker und Ugreen

Ähnliche Lösungen sind bereits von anderen Herstellern erhältlich. Ugreen bietet ein vergleichbares Dual-USB-C-Kabel an, das ebenfalls bis zu 140 Watt unterstützt und die Leistung automatisch zwischen zwei Geräten aufteilt.

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UGREEN USB C Kabel 140W Max 2m, Ladekabel USB-C 2-in-1, USB C auf USB C Kabel, für iPhone 16/15 Serie, MacBook Pro/Air... 23,99 EUR 29,99 EUR

Auch Anker hat entsprechende Kabel im Sortiment, die je nach Länge und Ausführung vergleichsweise günstiger angeboten werden. Das 1,8 Meter lange Modell gibt es aktuell für 15,99 Euro.

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Anker USB C auf USB C Kabel, 140W Max 2-in-1 USB C Kabel 1,8m, für iPhone 17/16/16 Pro/16 Pro Max/16 Plus/15 Serie... 15,99 EUR 21,99 EUR

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18. März 2026 um 18:25 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Da kommen auch bestimmt noch mehr dazu. Was soll’s? Wenn es beworben wird muss man es ja deswegen nicht kaufen.

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  • Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen Notebook damit mit 20 V laden kann und ein anderes Gerät mit 9 V oder 5 V. Wie soll das funktionieren wenn das Kabel beziehungsweise der Chip im Gerät vorgibt mit welcher Spannung es betankt werden möchte.
    Im Endeeffekt kann man sich nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Ich will nicht wissen, ob man nicht sogar damit seine Geräte zer genießen kann, weil auf einmal ein anderes Gerät schon ein höhere Spannung angefordert hat, und man dann zum Beispiel ein iPhone anschließt was mit den 20 V dann nicht klarkommt

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