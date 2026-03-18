Belkin bringt USB-C-Kabel mit Doppelanschluss für zwei Geräte

Belkin erweitert sein Zubehörangebot um ein USB-C-Kabel, das zwei Geräte gleichzeitig über einen einzelnen Ladeanschluss versorgen kann. Das neue BoostCharge Pro Dual-Kabel richtet sich an Nutzer, die mehrere Geräte parallel laden möchten, ohne zusätzliche Netzteile oder Adapter einsetzen zu müssen.

Das Kabel setzt auf eine Aufteilung des Stroms direkt im Kabelverlauf. Statt zwei Ladegeräte zu verwenden, genügt ein leistungsfähiges USB-C-Netzteil, um beispielsweise ein Notebook und ein Smartphone gleichzeitig zu laden. Unterstützt wird dabei der USB-C-Power-Delivery-Standard mit einer maximalen Gesamtleistung von bis zu 140 Watt.

Intelligente Leistungsverteilung

Im Inneren des Kabels arbeitet eine automatische Leistungssteuerung, die angeschlossene Geräte erkennt und die verfügbare Energie entsprechend verteilt. Je nach Kombination sind unterschiedliche Aufteilungen möglich. So kann ein Laptop mit höherem Energiebedarf priorisiert werden, während ein zweites Gerät parallel mit geringerer Leistung versorgt wird.

Belkin nennt Beispiele wie eine Aufteilung von 100 und 40 Watt oder gleichmäßige Verteilungen bei zwei kleineren Geräten. Wird nur ein Gerät angeschlossen, steht die volle Leistung zur Verfügung.

Neben der Stromversorgung unterstützt das Kabel auch Datenübertragungen mit bis zu 480 Megabit pro Sekunde. Damit bewegt sich die Geschwindigkeit auf dem Niveau von USB 2.0, was für einfache Dateiübertragungen ausreicht, jedoch nicht für größere Datenmengen optimiert ist.

Von Apple zertifiziert

Das Kabel ist mit einer geflochtenen Ummantelung ausgestattet, die auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Laut Hersteller hält die Konstruktion mehreren hunderttausend Biegungen stand.

Mit einer Länge von 1,5 Metern zielt das Zubehör auf den Einsatz am Schreibtisch. Ein mitgelieferter Kabelbinder soll die Aufbewahrung erleichtern. Zudem ist die Strippe mit Apples „Made for iPhone“-Siegel zertifiziert.

Alternativen von Anker und Ugreen

Ähnliche Lösungen sind bereits von anderen Herstellern erhältlich. Ugreen bietet ein vergleichbares Dual-USB-C-Kabel an, das ebenfalls bis zu 140 Watt unterstützt und die Leistung automatisch zwischen zwei Geräten aufteilt.

Auch Anker hat entsprechende Kabel im Sortiment, die je nach Länge und Ausführung vergleichsweise günstiger angeboten werden. Das 1,8 Meter lange Modell gibt es aktuell für 15,99 Euro.