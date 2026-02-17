iOS 26.4 erweitert Apple Music um KI-Playlists und Konzertübersichten

Mit der ersten Entwickler-Beta von iOS 26.4 testet Apple nicht nur neue Funktionen für Podcasts, sondern nimmt auch Apple Music in den Blick. Neben einer KI-gestützten Playlist-Erstellung hält die Musik-App erstmals zusätzliche Konzertinformationen bereit.

Auch die personalisierte Konzertübersicht ist neu in iOS 26.4

Beide Neuerungen sind aktuell noch nicht flächendeckend verfügbar und Teil der laufenden Testphase.

KI erstellt Playlists direkt in der Musik-App

In der Beta von iOS 26.4 lässt sich beim Anlegen neuer Playlists erstmals eine KI-Funktion nutzen. Nutzer können statt einzelner Titel eine kurze Beschreibung eingeben, aus der Apple Music automatisch eine thematisch passende Playlist zusammenstellt. Die Bedienung bleibt dabei nah am bisherigen Ablauf. Die neue Option erscheint direkt beim Erstellen einer Playlist und ergänzt die manuelle Titelauswahl.

Technisch greift Apple hier auf eigene Modelle zurück, die offenbar speziell für Musikempfehlungen trainiert wurden. Anders als externe Chatbots arbeitet die Funktion direkt innerhalb von Apple Music und kann Playlists unmittelbar mit Titeln aus dem eigenen Katalog befüllen. Voraussetzung ist ein Gerät, das Apple Intelligence unterstützt. Ältere iPhones bleiben außen vor.

Die KI-Playlists ordnen sich in Apples bestehende Empfehlungslogik ein, die bereits über AutoPlay und persönliche Vorschläge arbeitet. Wie gut die automatische Zusammenstellung langfristig auf individuelle Hörgewohnheiten reagiert, dürfte sich erst im weiteren Verlauf der Testphase zeigen.

New in iOS 26.4: You can now create AI generated playlists in Apple Music 😳 pic.twitter.com/pWQUbPIXXJ — Apple Hub (@theapplehub) February 16, 2026

Konzertdaten rücken näher an den Nutzer

Ebenfalls neu in iOS 26.4 ist eine erweiterte Anzeige von Konzerten innerhalb von Apple Music. Künstlerseiten können nun anstehende Auftritte in der Nähe des Nutzers anzeigen. Die Termine werden direkt in der App dargestellt und mit Ort sowie Datum ergänzt. Die technische Umsetzung erfolgt über externe Ticket- und Event-Dienste, die ihre Daten an Apple liefern.

Wie bei den KI-Playlists gilt auch hier, dass die Funktion aktuell noch nicht in allen Regionen verfügbar ist. Apple nutzt die frühe Beta von iOS 26.4 offenbar, um neue Inhalte schrittweise zu testen und anzupassen, bevor eine breitere Freigabe erfolgt.