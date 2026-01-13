Sport-Streamer Dyn über Lidl-Plus-App deutlich günstiger

Der Discounter Lidl hat sein „Rabattsammler-Angebot“ erweitert und zielt jetzt auch auf Fans von Sportarten wie Handball oder Basketball ab. Nutzer der Lidl-Plus-App haben die Möglichkeit, den Sportstreaming-Dienst Dyn für 9,99 Euro pro Monat oder noch günstiger zu abonnieren. Regulär wird das Monatsabo von Dyn für 19,50 Euro angeboten. Wer sich für ein komplettes Jahr festlegt, muss immer noch 14,50 Euro im Monat berappen.

Dyn ist hierzulande seit etwas mehr als drei Jahren am Start und hat sich auf das Live-Streaming von Sportarten wie Handball, Basketball und Volleyball spezialisiert. Die Inhalte sind dabei oft exklusiv, so hat sich der Anbieter beispielsweise die Rechte für die meisten deutschen und europäischen Handball-Wettbewerbe gesichert.

Lidl-Eigner halten Anteile an Dyn

Finanzgeber des 2022 gegründeten Streaming-Anbieters ist vorrangig der Axel-Springer-Verlag. Im vergangenen Sommer hat zudem die hinter Lidl stehende Schwarz-Gruppe Anteile an Dyn übernommen.

Bezeichnenderweise können Nutzer der Lidl-Plus-App neben dem neuen Dyn-Angebot auch zu vergünstigten Konditionen auf das Plus-Angebot der Axel-Springer-Publikation „Bild“ zugreifen. Zudem bietet Lidl in diesem Rahmen schon seit Ende 2024 die Möglichkeit an, Disney+ vergünstigt oder im besten Fall auch kostenlos zu nutzen.

Wer viel kauft, halbiert den Monatspreis

Um von den „Rabattsammler-Angeboten“ in der Lidl-App zu profitieren, wird ein regelmäßiger Einkauf in einer Filiale des Discounters vorausgesetzt. Um den vergünstigten Abo-Preis von 9,99 Euro zu erhalten, ist ein Mindestumsatz von 20 Euro bei Lidl erforderlich. Abhängig vom insgesamt durch Einkäufe bei Lidl erzielten Umsatz ist darüber hinaus eine stufenweise Reduzierung der monatlichen Abokosten auf bis zu 4,99 Euro möglich. Um diesen maximalen Rabatt zu erhalten, muss man allerdings einen Monatsumsatz von mindestens 400 Euro erzielen.

Lidl und Dyn dürften den Startzeitpunkt für die Aktion mit Bedacht gewählt haben. Am Donnerstag startet die Handball-Europameisterschaft der Männer und Dyn ist der einzige Anbieter, bei dem alle Spiele live und auf Abruf verfügbar sind.