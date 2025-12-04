iOS 26.2 kurz vor dem Start: Apple verteilt Release-Kandidaten

Mit Ausgabe der Release-Kandidaten leitet Apple die finale Phase für iOS 26.2 und macOS 26.2 ein. Neben Fehlerkorrekturen kommen zahlreiche Neuerungen auf iPhone, iPad und Mac. Im Mittelpunkt stehen viele kleine Funktionsverbesserungen, die den Alltag vereinfachen sollen.

Die Erinnerungen App erhält beispielsweise eine Alarmfunktion. Fällige Aufgaben können künftig akustisch gemeldet werden und erlauben das direkte Schlummern oder Beenden über den Sperrbildschirm.

Apple verteilt Release-Kandidaten

Auf dem iPhone lässt sich außerdem das Erscheinungsbild der Uhr auf dem Sperrbildschirm mit einem neuen Liquid-Glass-Regler anpassen. Die Einstellungen berücksichtigen dabei individuelle Bedienungshilfen und passen sich automatisch an.

Beim Teilen von Dateien erweitert Apple AirDrop um einmalige Freigaben. Über einen temporären Code können auch Personen erreicht werden, die nicht im eigenen Adressbuch stehen. Der Code bleibt 30 Tage gültig und lässt sich über die Systemeinstellungen verwalten.

Weitere Änderungen betreffen Apple Music mit offline verfügbaren Liedtexten, automatische Kapitel und Querverweise in Podcasts. Die Maßband App setzt künftig deutlicher auf die bekannte Glasoptik, während die Games App eine Sortierung nach Speichergröße anbietet und Controller Navigation besser unterstützt.

AirPods erhalten Live-Übersetzungen

Eine zentrale Neuerung betrifft die Live-Übersetzungen: Diese werden sich fortan auch auf AirPods in der Europäischen Union nutzen lassen. Die Funktion unterstützt mehrere Sprachen und setzt kompatible AirPods-Modelle voraus.

Für Personen mit Hör oder Sehbeeinträchtigungen bietet iOS 26.2 zusätzliche visuelle Hinweise. Bildschirmblitze können Warnmeldungen ergänzen und lassen sich flexibel kombinieren. Ein überarbeiteter Bereich für Sicherheitsbenachrichtigungen verbessert die Steuerung von Warnhinweisen zu Naturereignissen oder Gefahrenlagen.

In Japan bereitet Apple tiefgreifende Änderungen vor. Nutzer können künftig einen alternativen Sprachassistenten festlegen, der per Seitentaste aktiviert wird. Zudem erscheint dort ein Auswahlfenster für die bevorzugte Suchmaschine. iOS 26.2 schafft außerdem die Grundlage für alternative App Stores in Japan, vergleichbar mit der bereits verfügbaren Option innerhalb der EU.

Die finale Freigabe von iOS 26.2 dürfte voraussichtlich am kommenden Dienstag, spätestens aber am 16. Dezember erfolgen.