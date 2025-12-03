iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 932 Artikel

Dark Patterns im Kündigungsformular

Telekom-Kündigungsprozess „manipulativ“: Verbraucherzentrale mahnt ab
Die Verbraucherzentrale Niedersachsen hat die Telekom abgemahnt, weil aus ihrer Sicht der digitale Kündigungsprozess durch den Bonner Netzbetreiber zu stark beeinflusst wird. Wer auf der Webseite des Unternehmens einen Laufzeitvertrag beenden möchte, sieht unmittelbar einen auffälligen Hinweisblock mit möglichen negativen Folgen.

Kuendigen Telekom Vertrag

Dort wird unter anderem darauf verwiesen, dass die Mobilfunknummer verloren gehen könne oder im Ausland höhere Kosten entstehen könnten. Die Verbraucherschützer bewerten diese Gestaltung als Versuch, Vertragskunden von ihrem Vorhaben abzubringen.

Kritik an „Warnhinweisen“ auf der Telekom-Website

Die Organisation verweist auf den Digital Services Act, der bestimmte Formen der Nutzerlenkung untersagt. Digitale Diensteanbieter sollen keine Gestaltungen einsetzen, die Entscheidungen unter Druck setzen oder Handlungen erschweren.

Nach Auffassung der Verbraucherschützer erfüllt das Kündigungsformular der Telekom genau diese Merkmale. Es lenke den Blick auf Risiken, ohne die tatsächliche Rechtslage klarzustellen.

Hinweise entgegen gesetzlicher Vorgaben

Aus der Sicht der Verbraucherzentrale führt die Darstellung zudem zu Missverständnissen. Die Behauptung, eine Mobilfunknummer könne nach der Kündigung verloren gehen, ignoriert die gesetzliche Pflicht zur Rufnummernmitnahme, die allen Kundinnen und Kunden offensteht. Ebenso sei der Verweis auf mögliche Kosten im europäischen Ausland unzutreffend. Die geltenden Roaming-Regeln untersagen zusätzliche Entgelte innerhalb der EU unabhängig vom gewählten Tarif oder Anbieter.

Die Telekom wurde aufgefordert, eine Unterlassungserklärung abzugeben und das Kündigungsformular anzupassen. Sollte das Unternehmen dieser Aufforderung nicht nachkommen, kündigt die Verbraucherzentrale weitere rechtliche Schritte an.
03. Dez. 2025 um 18:51 Uhr von Nicolas


    37 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Wenn’s nicht da steht ist das Geschrei groß, dass man den Kunden nicht über mögliche Probleme und Folgen aufmerksam gemacht hat.
    Wann wurde eigentlich jedem die Fähigkeit des selbst Denkens abgesprochen oder abtrainiert?

    Wir leben in ner absolut bekloppten Welt.

  • Oh mann, haben die nix besseres zu tun? Wenn die Telekom nicht warnt, was meiner Meinung nach nicht unbedingt falsch ist, jammern dann wieder die, die Ihre Rufnummer doch nicht mitgenommen haben oder sonst was.
    Ich finde das wirklich nicht so schlimm und wer digital kündigt sollte sich dessen im Klaren sein.
    Aber die Menschen können scheinbar alle nicht mehr selbstständig denken.

  • Ich kenne kein seriöses Telekommunikations-Unternehmen.
    Die Methoden bei der Kündigung oder Preisgestaltung sind überall zweifelhaft.

    • Aldi Talk ist super easy. Die helfen dir am Telefon sogar Schritt für Schritt, falls du das wünschst. Nur die knapp 10€ Restguthaben musste ich noch mal per Mail anfordern.
      Habe noch nie irgendein Problem hier gehabt.

  • Die sollen mal die Preise ans europäische Niveau anpassen. Die hohen Preise mit der aus dem Ruder gelaufenen 3G Frequenzversteigerung zu begründen zieht nach mittlerweile Jahrzehnten nicht mehr.

  • Blödsinn, Telekom ist seriös und da gibt es keine Probleme. Sie weisen nüchtern und sachlich darauf hin was sein könnte. Das ist doch völlig okay. Besser als das Gejammer dass sie es nicht getan hätten und nachher das Geschrei da ist.

    Natürlich könnte man es auch freundlich formulieren, mit einer Tasse Kaffee und einem Stückchen Kuchen. Lieber Kunde und denken Sie doch mal bitte drüber nach dass eventuell sein könnte wäre sollte..
    Schwachsinn, wer ein Handyvertrag hat ist geschäftsfähig und muss auch wissen worum es geht. Für die Leute die das nicht verstehen oder verstehen wollen denen kann man es ja erklären. Ich sehe hier überhaupt keinen Handlungsbedarf und auch kein unter Druck setzen.

  • Wenn die Telekom tatsächlich vor Pseudo-Gefahren warnt, die gar nicht vorhanden sind, dann ist es schon richtig, dass die Verbraucherschützer die Einhaltung des geltenden Rechts fordern.

    Sie sollten sich aber auch mal den Kündigungsprozess bei WinSIM ansehen, denn dort wird die Kündigung nur vorgemerkt.
    Man bekommt dann eine E-Mail, in der man aufgefordert wird, binnen einer Woche nich einmal persönlich anzurufen. Ruft man nicht an, verfällt die vorgemerkte Kündigung und der Vertrag läuft weiter. Ruft man an, wird versucht, die Kunden zurückzuwerben.

    • Das ist bei 1und1 auch so.
      Diese Konzerne sollen die mal abmahnen!

    • Eine Kündigung ist eine einseitig gestaltende Willenserklärung, die ohne Annahme ihre rechtliche Wirksamkeit entfaltet. D.h., eine sog. Vormerkung ist eine konkludente Bestätigung, dass die Kündigung eingegangen ist. Der Annahme der Kündigung durch die Gegenseite bedarf es nicht.

      Es ist also nur ein netter Versuch zu schreiben, wir haben die Kündigung nur vorgemerkt, wirksam wird sie erst aufgrund eines Telefonanrufs.

      1u1 hat es bei mir auch so probiert. Auf einen kurzen Hinweis auf die o.g. Rechtslage per E-Mail hin, kam die Kündigungsbestätigung postwendend per E-Mail.
      Also: Nicht verarschen lassen von den Kameraden!

      • Stimmt schon.
        Trotzdem musst du halt ein zweites Mal was tun und eine Mail schreiben…

      • Pro-Tipp: beim Anbieter nicht einloggen, auf der Startseite nach unten scrollen und dort „Vertrag kündigen“ auswählen. Das hat JEDER Anbieter und dort wird nichts vorgemerkt. Daten eintippen, Kündigungsbestätigung erhalten.
        So umgeht man bei drillisch, 1&1, etc. dieses nervige Vormerken.
        Habe ich selbst schon mehrfach gemacht, zuletzt letzte Woche bei sim.de.
        Lasst euch nicht verarschen!

  • Gibts nun für diesen Verband ein Adventsloch (kommt aus der Familie der Sommerlöcher)?

    Ne Idee, einmal den Prozess bei O Zwei durchlaufen bzw. versuchen, und dann reden wir gerne nochmal.

    Den Prozess der Telekom finde ich zielführend und transparent.

  • Freenet ist da auch mit dabei. Nach der online Kündigung muss man noch so blöd dort anrufen.

  • Die sollen sich lieber den Sky Kündigungsprozess anschauen – Hauptseite ganz unten 2x Vertrag kündigen – kein Eingabeformular. Aber bei Abo beenden kann ich dann manuell meine Vertragsdaten eingeben. Absolute Irreführung.

  • Telekom MagentaTV Flex kündigen fragt erstmal ab ob man Festnetz oder Mobilfunk kündigen möchte. Da beides nicht zutrifft wird man zu nem bot, in die faq und in eine Community geschickt, bevor man dann nach zig Klicks irgendwann kündigen darf…

  • Kündigt mal Magenta TV! Gibts kein Formular und musst auf Telefonhotline gehen…. nix online , Mittelalter

  • Die EU hilft den Menschen wirklich ihren Zustand der geistigen Umnachtung noch zu erweitern.

  • Seit wann ist es ein „Verbrechen“ Kunden von der Kündigung seiner Verträge abbringen zu wollen?

    Wer schützt uns eigentlich vor den Verbraucherschützern?

