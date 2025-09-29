iOS 26.0.1 soll bald schon wichtige Fehlerbehebungen liefern

Es gibt gute Nachrichten für Apple-Nutzer, die ein neues iPhone besitzen und Probleme mit der Aktivierung von Apple Intelligence haben. Wir haben bereits entsprechende Leserzuschriften erhalten, doch konnten den Fehler nicht nachvollziehen. Mittlerweile hat Apple jedoch bestätigt, dass es ein Problem mit der Installation von Apple Intelligence auf den neuen iPhone-17-Modellen gibt und man an einer Fehlerbehebung arbeite. Das Problem tritt so weit bekannt jedoch nur vereinzelt auf.

Offenbar wird der Download der für die Bereitstellung aller Apple-Intelligence-Funktionen nötigen Zusatzdateien nicht immer vollständig abgeschlossen. In der Folge stehen einzelne Funktionen von Apples KI-Umsetzung nicht zur Verfügung. Dem Apple-Blog MacRumors zufolge hat Apple den Fehler gegenüber betroffenen Nutzern bestätigt und versichert, dass eine Problemlösung in Arbeit sei. Ob sich dies jedoch rein serverseitig korrigieren lasse oder dafür ein iOS-Update nötig sei, ist nicht bekannt.

Diverse Fehler bei iOS 26 und macOS 26 wollen behoben werden

Unabhängig davon darf man aber in Kürze ohnehin schon ein erstes Update für iOS 26 mit allgemeinen Fehlerbehebungen erwarten. Dem Vernehmen nach will Apple bereits innerhalb der nächsten Tage mit iOS 26.0.1 einige dringende Korrekturen ausliefern. Es bleibt abzuwarten, was hier konkret an Fehlerbehebungen einfließt.

Nutzer haben insbesondere auch von eingefrorenen Bildschirmen sowie Verbindungs- und CarPlay-Problemen berichtet. Zudem hat Apple vor einiger Zeit schon bestätigt, dass es Probleme mit der Kamerafunktion des iPhone Air gibt.

Das anstehende Update für iOS 26 dürfte auch von einem ersten Update mit Fehlerbehebungen für macOS 26 Tahoe begleitet werden. Auch hier läuft längst noch nicht alles rund. Apples Mac-Betriebssystem macht den Eindruck, als sei es überhastet freigegeben worden, damit Apples Anspruch an ein einheitliches Betriebssystem-Angebot für alle Plattformen genüge getan wird. Im besten Fall stehen die Updates bereits in der ersten Hälfte dieser Woche zum Download bereit.