Vieles läuft noch nicht rund
iOS 26.0.1 soll bald schon wichtige Fehlerbehebungen liefern
Es gibt gute Nachrichten für Apple-Nutzer, die ein neues iPhone besitzen und Probleme mit der Aktivierung von Apple Intelligence haben. Wir haben bereits entsprechende Leserzuschriften erhalten, doch konnten den Fehler nicht nachvollziehen. Mittlerweile hat Apple jedoch bestätigt, dass es ein Problem mit der Installation von Apple Intelligence auf den neuen iPhone-17-Modellen gibt und man an einer Fehlerbehebung arbeite. Das Problem tritt so weit bekannt jedoch nur vereinzelt auf.
Offenbar wird der Download der für die Bereitstellung aller Apple-Intelligence-Funktionen nötigen Zusatzdateien nicht immer vollständig abgeschlossen. In der Folge stehen einzelne Funktionen von Apples KI-Umsetzung nicht zur Verfügung. Dem Apple-Blog MacRumors zufolge hat Apple den Fehler gegenüber betroffenen Nutzern bestätigt und versichert, dass eine Problemlösung in Arbeit sei. Ob sich dies jedoch rein serverseitig korrigieren lasse oder dafür ein iOS-Update nötig sei, ist nicht bekannt.
Diverse Fehler bei iOS 26 und macOS 26 wollen behoben werden
Unabhängig davon darf man aber in Kürze ohnehin schon ein erstes Update für iOS 26 mit allgemeinen Fehlerbehebungen erwarten. Dem Vernehmen nach will Apple bereits innerhalb der nächsten Tage mit iOS 26.0.1 einige dringende Korrekturen ausliefern. Es bleibt abzuwarten, was hier konkret an Fehlerbehebungen einfließt.
Nutzer haben insbesondere auch von eingefrorenen Bildschirmen sowie Verbindungs- und CarPlay-Problemen berichtet. Zudem hat Apple vor einiger Zeit schon bestätigt, dass es Probleme mit der Kamerafunktion des iPhone Air gibt.
Das anstehende Update für iOS 26 dürfte auch von einem ersten Update mit Fehlerbehebungen für macOS 26 Tahoe begleitet werden. Auch hier läuft längst noch nicht alles rund. Apples Mac-Betriebssystem macht den Eindruck, als sei es überhastet freigegeben worden, damit Apples Anspruch an ein einheitliches Betriebssystem-Angebot für alle Plattformen genüge getan wird. Im besten Fall stehen die Updates bereits in der ersten Hälfte dieser Woche zum Download bereit.
Das iPad erkennt auch vorhandenes RCS nicht mehr und möchte immer alles per SMS über das iPhone schicken. Nervt richtig!
Und auch am iPad: die Enter-Taste ist oben leicht abgeschnitten.
Das ist nicht wahr mit dem RCS. Bei mir am iPad Pro 13″ wird das immer erkannt. Hab‘ es eben nochmal überprüft.
Und nur weil bei ihm ein Fehler auftritt, der bei dir nicht auftritt, ist es nicht wahr, was er sagt? Genau das ist das Problem an unserer heutigen Gesellschaft.
Und es ist doch war, nur eben dann nicht bei dir der Fall. An meinem iPad steht auch bei RCS-Kontakten nur noch SMS in der Zeile. Am iPhone aber RCS. Die Nachrichten gehen auch als RCS raus aber es steht SMS am iPad. Sprachnachrichten können nicht mehr von iPad gesendet werden. Da will er das immer auf MMS-Länge einkürzen bevor er es zum iPhone weiterleitet. Kannst gerne herkommen und es testen.
Mein iPad Pro zeigt in der Texteingabeleiste auch nur noch SMS an, während auf meinem iPhone dort RCS angezeigt wird. Das ist mir bisher gar nicht aufgefallen.
Hier auch so.
Gut so. OS 26 hat gefühlt mehr (kleine) Fehler als neue Funktionen
Das ist doch meist so.
Zwar hat man damals als man den Support für die alten Apps kancelte, versprochen, dass man jetzt die energie in eine bessere Codequalität stecken würde, am Ende wirkte es aber so, als habe Apple einfach nur die eigene Gewinnspanne optimiert.
Das ist doch schon seit 2-3 Jahren so. Nur das die kleinen Bugs erhalten bleiben.
(Set Herr Jobs weg ist, )ist das doch bei jedem nochmal kleinen Update bis hin zum kompletten brick bei manchen Usern.
Also ich finde 26.0 als eine der .0 releases mit den wenigsten Fehlern der letzten Jahre. Zumindest wirklich gravierendes hab ich noch nicht entdeckt.
(Ich spreche von iOS und iPadOS. macOS hab ich noch nicht geladen. Da warte ich immer mind. bis zur .3
Meine subjektive Wahrnehmung ist etwas anders. Es sind vor allem viele Kleinigkeiten, wo sich Fehler eingeschlichen. Und ja, es ist immer so bei .0 Updates. Aber dieses Mal stehen die Fehler in einem schlechten Verhältnis zu den recht wenigen neuen Funktionen.
Habe bei meiner Apple Watch 11 immer die Meldung „Der Ladevorgang wurde aufgrund der Temperatur der Apple Watch angehalten.“
Sie lädt ganz normal eben bis zu der Meldung.
Nutze ein gutes Anker Netzteil.
Hat noch jemand das Problem?
Ja, habe das seit watchOS 26 bei der Watch 7 auch, allerdings nur mit originalem Apple-Netzteil und Ladepuk. Bei Ladezubehör von Drittanbietern passierte das bisher bei mir nicht
Du bist also einer der Leute, die bei den Amazon Fragen mit „Keine Ahnung, ich habe das Produkt nie genutzt“ antwortet.
OMG. Ich liebe es wenn solche Leute Bewertungen bei Amazon schreiben. Z. B. „Der Film ist totaler Müll, hab‘ ihn nach 10 Minuten ausgeschaltet weil er so langweilig war“ oder „Nie wieder kaufe ich mir eine Bohrmaschine von Bosch. Das Paket kam nie an.“
Endlich. Es gibt so einige Fehler. Manchmal frieren Einstellung oder auch Fotos ein. Es gefällt mir generell gut aber die Fehler nerven.
Ich habe soeben unter Home Wiget bearbeiten Probleme gefunden bei dem das Display für etwa 30 Sekunden bis zu 1 Minute einfriert und nichts mehr geht. Falls dies noch jemandem anders auffällt, bitte sendet ein Feedback an Apple, damit sie das sehen und fixen können.
Das kommt bei mir in den Einstellungen bzw. in der Foto App
Bei mir geht Workout Buddy nicht…
Du brauchst dafür immer Kopfhörer. Hast du das beachtet?
Ja – geht trotzdem nicht
Auf mehreren iPhones, die ich auf iOS 26 aktualisiert habe, wird mir bei der Einstellungsapp eine rote 1 angezeigt. Ich konnte bisher nicht herausfinden, was damit gemeint ist, weil innerhalb der App nichts mit einem roten Punkt versehen ist. Kennt jemand das Problem und evtl. auch die Lösung?
Häufig hat dies mit folgendem zu tun:
– Das iPhone möchte dass du Apple Care kaufst. Einfach mal da reingehen und ein bisschen herumklicken.
– Das iPhone möchte, dass du eine Karte in Apple Wallet hinzufügst.
– Es gibt noch kein aktuelles iCloud Backup von deinem neuen iPhone.
Bei mir ist die Tastatur immer wieder auf volle Breite, obwohl auf Links gestellt, wenn ich, in welcher App auch immer, etwas schreiben will/muss.
Das habe ich auch. Meistens schiebt sie sich dann nach dem ersten Wort wieder nach links, in die gewollte Position.
Thema Tastatur:
Bei mir erscheint die Tastatur bei Eingabefelder von Webseiten einfach nicht. Manchmal hilft es die Seite neu zu laden.
Auf meinem iPhone 17 Pro tritt exakt dieser Fehler auf. Apple Intelligence lässt sich nicht starten. Es blicken dann nur noch alle Symbole. Apple ha mir telefonisch einen Geräte-Austausch am Freitag angeboten, da es angeblich ken Software-Bug sein soll. Danke für den Artikel. Ich warte dann nochmal auf 26.0.1.
So viele Bugs…. im Jahr 2025 einfach unfassbar. Traurig
Stimmt, seit der Erfindung aus 2018, dem „Bug Crusher 3000“ sollten Software Bugs doch eigentlich der Vergangenheit angehören. Zumal Software ja immer einfacher wird. Schon echt traurig …
Niemand hindert Apple daran, fehlerfreie Software zu veröffentlichen. Gibt genug Fehler aus den. Etas und RC, die man halt mitgenommen hat. Bei einem Alltagsgegenstand, der bei den meisten täglich 2-8 Stunden in Benutzung ist und das halbe Leben organisiert von Fotos über Kommunikation bis Bankgeschäfte (und für einige auch das Sexleben) könnte man schon erwarten, dass es nicht schlechter gemacht wird durch Updates.
Richtig immerhin ist das hier ja ein kleines Startup Unternehmen, von denen kannst du nicht erwarten sich an die Prinzipen der Softwareentwicklung zu halten
@Tom
Doch, die Realität hindert Apple daran. Es gibt in dieser Größenordnung keine fehlerfreie Software, von niemandem. Wird vermutlich auch niemals machbar sein.
Was stimmt mit euch nicht :-D
Bei meinem M1 Mac war mit 26 plötzlich das Dock verschwunden. Noch nie vorher passiert. Nur ein Reboot hat das wieder zurück gebracht.
Ich hab hin und wieder den Bug, dass das Dock sich von immer Anzeigen auf automatisch ausblenden verstellt. Vielleicht war es das.
Das Problem habe ich auch. Bei mir funktioniert den Desktop sperren und wieder entsperren. Dann ist das Dock wieder vorhanden.
iOS 26 läuft aktuell besser auf meinem 16 Pro Max als damals iOS 18 zum Launch. Deutlich weniger Bugs im Alltag. Hier und da noch ein paar optische Glitches durch Liquid Glas. Einzig was mich nervt, ist dass die Mail App seit Jahren so verbuggt ist und sie es nicht auf die Kette bekommen das zu beheben. Nachrichten werden kurz Doppelt angezeigt, gelöschte Nachrichten werden nicht als gelesen markiert. Random Nachrichten im Papierkorb werden von gelesen auf ungelesen gestellt….
Und die Akkulaufzeit ist auch etwas schlechter als unter iOS 18. Ich denke das wird aber noch verbessert.
Glaube ich nicht wirklich, denn dieses Transparentzeug sind wie 2 überlagernde Grafiken, die beide zu gleicher Zeit berechnet werden müssen. Das kostet Strom. Coolnes auf kosten des Stromverbrauches.
Gerade Mail läuft bei mir mit iOS 26 endlich besser. Ansonsten vom Akku her genau gleich wie unter iOS 18.
Bin ich der einzige der Akku Probleme hat? Seit iOS 26 zieht der Akku unheimlich schnell leer.
Bei mir dasselbe.
Das mit dem Akku geht mir genauso, obwohl es eigentlich umgekehrt sein sollte und ich habe Probleme mit der Apple watch ultra 3, Eingaben in der linken oberen Ecke reagieren immer erst beim x-ten mal – total nervig.
Eingaben links oben funktionieren bei mir auch nicht einwandfrei.
Akku Probleme mit iPhone 15 und Akkudesaster mit Watch 6 und 7. Die hielten knapp 48 Stunden, jetzt mit Glück 24 Stunden und frisst auch mal 30 Prozent über Nacht.
Ist normal am Anfang.
Bei mir ebenfalls das selbe.
Habe ebenso enorme Akku-Probleme bei einem iPhone, was erst 6 Monate alt ist. Das hatte ich bei den betas nicht… erst seit dem RC…
Ja, wird die Wirtschaft angekurbelt.
So bist du innerlich gezwungen, endlich einen neuen iPhone zu kaufen.
Da hilft Apple, dein aktuelles iPhone kann das und das nicht, ist nun alt, und dazu noch ab jetzt, dein Akku geht schnell leer.
Super, neues iPhone muss her.
Ne eben da muss dringend was gemacht werden
Nach dem entsperren vom IPhone wird nur das Hintergrund Bild angezeigt
Auf der Apple Watch bleibt der Smart Stack hängen
Siri auf der Apple Watch will bei Wikipedia suchen statt eine Szene in Home zu starten wie bisher
Bei meinem Air macht die Kamera App bei Videoaufnahmen was sie will.
Startet die Aufnahme beim öffnen der App und lässt sich nicht stoppen… usw.
Bei meinem iPad funktioniert das Zusammenspiel zwischen der Logitech Tastatur und den Funktionen, die vorher vorhanden war, nicht mehr.
So kann ich beispielsweise über das Trackpad die Seiten nicht mehr hoch und runter scrollen.
Apps können nicht mehr über das Trackpad geöffnet werden.
Ich hab genau das beschriebene Problem mit Apple Intelligence und am Samstag mit dem Apple Support telefoniert. Die konnten nicht helfen und erwähnt, dass Mitarbeiter bereits an dem Problem arbeiten würden. Ist in sofern ärgerlich, weil man dann das „alte“ Siri ohne ChatGPT-Unterstützung nutzen muss. Letzte lässt sich dann nämlich ga nicht erst auswählen und aktiviere.
Bei mir ist seit Beginn der Vibrationsmodus defekt. Bestimmt leider kein Softwareproblem. Aber extrem ärgerlich, weil keine Ersatzgeräte verfügbar sind. Ich glaube, viele warten immer noch auf ihr erstes Gerät.
Und ich bekomme in meiner Arbeitsumgebung so keine Anrufe mehr mit. Kann dort leider nicht auf laut stellen.
Ich habe mit iOS 26 und einem iPhone 16 Pro Max auch diese Effekte, dass ab und zu der Bildschirm eingefroren ist. Aber nur für wenige Sekunden. Er bleibt einfach abgedunkelt, auch wenn man mit dem Finger nach oben schiebt oder überhaupt den Bildschirm berührt. Ich habe aber auch zeitgleich von einem iPhone 13 Pro auf das 16 Pro Max inklusive iOS 26 gewechselt. Daher weiß ich jetzt nicht ob das ein Problem ist vom iPhone 16 Pro Max oder ein Problem vom iOS 26. Aber mit dem einfrieren nervt
Hab seit IOS 26 das Problem das mein Iphone 14 Pro über Nacht die Simkarte (keine eSim) sperrt. Muss dann morgens häufig die Karte erst wieder entsperren. Im Apple Forum taucht dieser Fehler wohl öfters auf.
iOS neu aufspielen und aus Backup laden.
Sechs Betas, und diese sch… iOS hat Bugs wie ein Sieb Löcher.
Am meisten stört mich, dass sowohl in macOS, als auch iPadOS und iOS die Suchfunktionen in Kalender und Mail total unzuverlässig arbeitet. Mails und Termine werden nicht gefunden, obwohl die Suchbegriffe definitiv in den Mails oder Terminen enthalten sind.
Ansonsten laufen alle meine Geräte stabil und ohne weitere Probleme.
Stimmt. Dachte schon ich mache irgend einen Fehler.
Um gefunden zu werden muss der Suchindex aufgebaut sein. Nach der Installation von ios26 ist dieser Index noch nicht vorhanden und wird erst nach und nach neu aufgebaut. Deshalb auch der erhöhte Akkuverbrauch in den ersten Tagen. Danach sollten sie vorher suchbegriffe auch wieder gefunden werden
Ja, das dachte ich auch. Das kann es aber nicht sein. Bei noch keinem Major-Update dauerte es über eine Woche, bis ich in Mails wieder Dinge finden konnte. Und noch nie gab es solche Fehler am Mac. Dort funktionierte die Suche immer. Also glaube ich nicht, dass der Suchindex hier Schuld dran ist.
Bei mir kommen keine Health Mitteilungen mehr an. Vermisse z.B Sleepscore/Schlafzirl erreicht Mitteilungen.
Find my schickt auch keine Mitteilungen mehr raus.
YouTube auch nicht. Da wird’s sicher an der YouTube App liegen.
Die Adresseingabe bei Carplay ist sowohl bei Karten als auch Maps ne Katastrophe. Adressvorschläge während der Eingabe werden fast komplett durch die Tastatur verdeckt.
Bei YouTube und Firefox wird die Anzeige nicht gedreht in Querformat.
Na hoffentlich bekomme ich dann wieder eine Benachrichtigung über verpasste Anrufe. Das ist aktuell extrem ärgerlich.
Das ist mir auch passiert , echt doof. :(
Die Akkulaufzeit muss dringend verbessert werden.
+1; war komischerweise in den Betas erheblich besser bei mir
Ich sehe in Nachrichten beim jeweiligen Kontakt nicht mehr alle Bilder. Da fehlt der Punkt, da steht Links, Info, etc. Aber keine Bilder. Wer hat auch das Problem?
Auch der Download, der Stimmen für VoiceOver oder die Vorleser Funktion hat eine kleine Macke, diverse Stimmen können nicht heruntergeladen werden oder bleiben einfach nicht im Speicher nach einem Neustart.
Dieses Problem ist mit iOS 26. Eins beispielsweise gefixt.
Ich habe beim iPhone 17 pro, dass die Mitteilungen auf dem Sperrbildschirm nicht wie gewohnt angezeigt werden. Im Grunde sind sie meist nicht sichtbar, sondern erst, wenn ich nach oben wische. Das ist unabhängig von den generellen Mitteilungs-Einstellungen. Am iPad funktioniert es wie gewohnt. Beide Geräte laufen unter iOS 26.
Meine Apple Watch Ultra 1 unterbricht die Musik nach jedem Lied beim Training. Dabei scheint es kein Verbindungsproblem zu sein, da ich die Wiedergabe manuell sofort fortsetzen kann.
Die Airpods sind direkt mit der Watch verbunden und das Handy ist nicht im Raum. E-Sim in der Watch natürlich aktiv.
Ist das auch ein iOS 26 Problem? Ich habe es vorher nicht festgestellt. Es ist aber maximal nervig.
Ich habe das mit Hörbüchern, die nach jedem Kapitel aufhören und sich auch nicht mehr starten lassen. 15 Sekunden vorspulen, 1 Sekunde laufen lassen und dann 15 Sekunden zurückspulen. Dann läuft wieder ein Kapitel. Extrem nervig
Hat sonst jemand auch Probleme mit e-Ident mit dem Personalausweis? Der wird bei mir nicht mehr erkannt.
Zum Glück keinerlei Probleme beim 17 pro. Apple Intelligence hat 2 Tage gedauert und war nach dem Neustart dann irgendwann verfügbar.
Und weiter warten.
Dabei bin ich doch so neugierig
Ich bleibe erstmal auf 18.7
Gute Entscheidung. Ich bereue es wirklich aktualisiert zu haben. Gefühlt ist das das schlechteste Update seit iOS 3. bin schon am Überlegen alles zurückzusetzen und auf 18 zurückzuspringen.
Bei mir kommt sie erst in weiß und schaltet auf schwarz um .. auch nice
iPhone 16 relativ neu, Akku hielt fast 1,5 Tage nun muss ich 1,5x am Tag laden .. nach dem Update.. schade
.. die Tastatur meinte ich in Safari.. eigentlich hab ich auf ne Beitrag geantwortet aber naja..
Bei mir ist unter iPad Os 26 leider keine Nutzung der Journal App mehr möglich. Dermaßen laggy :( Scheine aber wohl nicht der einzige zu sein, wenn man Reddit liest…
Bei mir lassen sich vereinzelte Apps auf dem 17 Pro Max nicht mehr laden. Auf dem 14 ging es problemlos. Sehr seltsam. Hoffentlich wird das mit dem Update behoben.
Ich hatte gerade den Fall das YouTube Videos nur noch 1 Sekunde abspielen und dann nicht mehr weiter liefen, das Gleiche auch in TikTok, sowas hatte ich noch nie beim iPhone. Nur einen Neustart hat geholfen.
Bei mir sind in den Kontakten beim hinzufügen einer Person und eines Bildes keine runden Darstellungen mehr möglich. Entweder ist das Bild hochkant rechteckig oder wird auf die Gesamtansicht hochskaliert. Es nervt. Hat das Problem noch jemand?
Safari: Seit der ersten Developer, werden einige Seiten falsch dargestellt. Schaltflächen schwimmen plötzlich im Bild, anstatt am unteren Rand fixiert zu sein. Seiten mit vergrößerter Schrift, haben ein Querbalken mitten im Screen, um dem Nutzer wahrscheinlich zu sagen, links und rechts ist noch etwas – nur da ist nichts!
Und wieder einmal bewahrheitet sich meine These nicht gleich zu aktualisieren :)
Confirmation Bias
Du siehst hier vor allem Kommentare von Betroffenen. Ich habe bisher keine funktionalen Fehler festgestellt. Hier und da stimmt mal ein Eckenradius nicht und die Homescreen-Symbole lassen sich bei mir nur hakelig verschieben, aber ansonsten ist alles gut.
Hat jemand das Problem das in der Foto App zum Teil keine bekannten Gesichter mehr erkannt werden?
Ne. Vielleicht hast du den Stromsparmodus an?
Nein, alles schon versucht. Auch die Einstellung dazu zurück gesetzt. Keine Chance
Bei mir war gestern der Batterie-Verlauf incl. Bildschirm Arbeitszeit zurückgesetzt, sehr merkwürdig!
So unausgereift wie iOS26 habe ich selten ein Update erlebt und das seit Tag 1 Apple User.
Von massiven Akku-Problemen über Darstellungsfehler, eingefrorene Apps bis hin zu Helligkeitsschwankungen ist leider alles dabei. Und das in dieser Häufung ist schon echt heftig.
Klar, bei einigen mag es problemlos laufen aber ich behaupte, bei der Mehrheit ist das aktuell leider nicht der Fall.
Mein 16Pro startet einfach öfters mal neu ab und es gibt auch Anzeigefehler in der Fotos-App.
Es wäre auch schön wenn beim iPhone 17 Pro mit der Einstellung größerer Text das Wählen mit dem Telefon möglich wäre. Ich hatte noch nie ein iPhone bei dem die Funktion Telefon unbrauchbar war….
Kennt jemand das Phänomen dass eine Toolleiste in einer App beim scrollen mit nach oben bis in die Mitte wandert und dann den Bildschirm verdeckt? Ist das Einstellungssache und wenn ja wo (finde dazu nichts) oder ein Bug?
Das Phänomen kann ich auch bestätigen
Hat auch .1 leider nicht beseitigt.
Mein iPad Pro M1 ruckelt und mein iPhone 16 Pro ist im nu leer. Schlimm.
Auf dem Markt bringen und erstmal kassieren egal ob es funktioniert oder nicht. Hauptsache Kohle. Ne Apple so nicht. Software mit Fehlern !!! Hardware noch schlechter Kratze ohne Ende geht gar nicht. Müssten alles neue gezwungen werden zurück zunehmen. Zur Zeit ist das nicht das Geld wert.
Die Synchronisierung funktioniert nicht. Seit einer Woche tut sich kaum etwas. Bin auf ein neues IPhone umgestiegen, leider geht’s nur im Schneckentempo weiter. Wenn überhaupt.
Wie immer gilt: frühestens zur .1, besser zur .2 updaten. Mache ich und mein Bekanntenkreis seit Jahren so und haben es bisher nicht bereut.
Wäre schön, wenn der Bluetooth / CarPlay Bug gefixt wird!
Meine sim sperrt sich über Nacht einfach. Ist schon mehrmals passiert. (14P, 26.0)
Es liegt wahrscheinlich daran, dass das Handy abstürzt und neu startet. Das Problem, dass die Geräte im Stand-by abstürzen, tritt ja fast jedes Jahr auf. So bei mir sowohl auf iOS als auch iPadOS als auch macOS. Das gibt sich dann wieder mit Version x.1
Hat noch jemand das Problem, dass die Anrufqualität seit iOS 26 über AirPods Pro (1. Gen) sich massiv verschlechtert hat? Anrufe sind verzerrt oder unterbrochen, richtig mühsam.
Falls dann noch jemand Abhilfe weiß: super und vielen Dank.
Nutze ein iPhone 14 Pro und hab das aktuelle iOS nur geladen, damit ich meine Watch 11 verbinden kann.
Normalerweise warte ich immer bis zu einer .x-Version mit der Aktualisierung. …
Und genau deswegen warte ich immer mit einem Update. Bananenprinzip – das Produkt reift beim Kunden
Habe Probleme ä zu sxhreiben.
Wird gefühlt jeweils nur das Erste mal geschrieben.
Habe als Tastatur Deutsch /Qwertz ausgewählt