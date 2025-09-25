Betroffene hoffen auf iOS 26.1
CarPlay-Probleme: Verbindungsabbrüche und Audiostörungen
Wie läuft es bei euch mit CarPlay und iOS 26? Wenn ihr Probleme habt, seid ihr immerhin nicht alleine. So wie es aussieht, zeigen sich beim Zusammenspiel von iPhones mit Apples neuestem Betriebssystem mit den Autointegrationen deutlich mehr Fehler, als sonst nach der Veröffentlichung eines neuen Betriebssystems der Fall. Bislang waren ja in der Regel eher direkte Bluetooth-Verbindungen zu bestimmten Fahrzeugen betroffen.
Seit der Freigabe von iOS 26 sehen wir vor allem in zwei Kategorien auffällig viele Fehlerberichte. Zum einen sind Abbrüche bei drahtlosen CarPlay-Verbindungen zu verzeichnen und unabhängig davon gibt es einen Audiofehler, der soweit sich das eingrenzen lässt, nur ältere iPhone-Modelle betrifft, die per Kabel mit der Fahrzeugelektronik verbünden sind.
Drahtloses CarPlay mit Aussetzern
Der WLAN-Fehler wird hier auf Reddit ausführlich beschrieben und mit zahlreichen Beispielen belegt. Dem zufolge hat ein Teil der Besitzer eines neuen iPhones das Problem, dass ihr Telefon jedesmal wenn der Bildschirm gesperrt beziehungsweise der Standby-Modus aktiviert wird, die WLAN- und Bluetooth-Verbindungen trennt. In der Folge wird dabei auch eine drahtlose Verbindung zu CarPlay unterbrochen.
So schräg es klingt: Teilweise hilft es den Berichten von betroffenen Nutzern zufolge, wenn man seine Apple Watch abnimmt – sofern man diese entsperrt am Handgelenk trägt. Es lässt sich zumindest nicht ausschließen, dass die merkwürdigen Probleme mit Apples in den neuen Geräten verbautem N1-Chip für drahtlose Netzwerke zusammenhängen.
Störungen bei Podcast- und Musikwiedergabe
Das zweite von vielen Anwendern gemeldete CarPlay-Problem beschränkt sich dagegen wohl auf kabelgebundene Verbindungen und betrifft soweit bislang bekannt ausschließlich ältere iPhone-Modelle. Insbesondere Besitzer von Geräten aus der iPhone-11-Reihe und des iPhone SE 2 haben sich hier zu Wort gemeldet, das sind zugleich die ältesten Apple-Telefone, auf denen man iOS 26 überhaupt installieren kann.
In diesem Fall wird über massive Störungen bei der Audio-Wiedergabe in einzelnen Musik- und Podcast-Apps berichtet. Und auch hier gibt es wieder einen auf den ersten Blick nicht erklärbaren Nebeneffekt: Sobald man die Kamera-App auf dem iPhone öffnet, verschwinden den Berichten Betroffener zufolge die akustischen Probleme.
Korrigierendes Update in Arbeit
In beiden Fällen besteht die Hoffnung, dass Apple hier zeitnah per Update nachbessert. Für das oben angesprochene Problem mit den Drahtlos-Verbindungen sind offenbar bereits erste Korrekturen in die bislang nur für Entwickler verfügbare Beta-Version von iOS 26.1 integriert.
Konnte bisher dahingehend keine Fehler feststellen. Meine Icons sind auf dem Display im Auto aber Riesen groß. Das ist neu seit IOS 26.
Schau mal unter Einstellungen und aktiviere den Punkt Smart Display Zoom
Audiostörungen seit iOS26 auch bei meinem iPhone 16 Pro. Drahtloses CarPlay mit Adapter, da das Auto nur drahtgebunden unterstützt.
Auch komplette Abbrüche sind, wenn auch selten, vorgekommen.
Im Podcast leider sehr nervig.
Glücklicherweise bisher keine Probleme gehabt.
Ich habe leider in Verbindung mit einem IX1 riesen Probleme…mit dem iPhone 15pro & Watch 10 kein Problem, läuft rund.
Konstellation bei meiner Frau iPhone 15 und ebenfalls Watch 10…sporadischer Verbindungsaufbau, häufige Trennung von CarPlay und Freisprechen. Hat jemand eine Idee? War aber vor iOS 26 schon schwierig
Man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben…aber bei mir in einem Passat b9 viel bessere Funktion als vorher und dahingehend keine Probleme
Ich hatte eher vorher mit IOS 18 und iPhone 15 Pro Probleme mit kabellosen CarPlay, des öfteren Musikstörungen mit Kratzen und sprunghafte Unterbrechungen bei der Musikwiedergabe. Jetzt mit iPhone 17 Pro und IOS 26 läuft bis jetzt alles super. Keine Tonprobleme und die kabellose Verbindung ist stabil.
Keinerlei Probleme mit meinem neuen Air, auch nicht bzgl. CarPlay.
Ab und zu habe ich leichte Aussetzer mit dem Air. Ist aber so selten, dass es nicht stört. Ne Ultra trage ich auch. Drahtlose Verbindung.
Seit 4 Jahren im VW Passat…..funktionierte nur einmal, dass ich mir Nachrichten etc., ansagen lassen konnte! Ansonsten kommt immer die Ansage „entschuldige, da ist etwas schiefgegangen. Versuche es noch einmal“…..ansonsten einmal täglich mindestens Probleme bei Verbindungsaufbau….und ohne das Auto neu zu starten…geht garnichts.
Dachte durch iOS26 wird es besser, bisher Fehlanzeige.