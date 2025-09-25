CarPlay-Probleme: Verbindungsabbrüche und Audiostörungen

Wie läuft es bei euch mit CarPlay und iOS 26? Wenn ihr Probleme habt, seid ihr immerhin nicht alleine. So wie es aussieht, zeigen sich beim Zusammenspiel von iPhones mit Apples neuestem Betriebssystem mit den Autointegrationen deutlich mehr Fehler, als sonst nach der Veröffentlichung eines neuen Betriebssystems der Fall. Bislang waren ja in der Regel eher direkte Bluetooth-Verbindungen zu bestimmten Fahrzeugen betroffen.

Seit der Freigabe von iOS 26 sehen wir vor allem in zwei Kategorien auffällig viele Fehlerberichte. Zum einen sind Abbrüche bei drahtlosen CarPlay-Verbindungen zu verzeichnen und unabhängig davon gibt es einen Audiofehler, der soweit sich das eingrenzen lässt, nur ältere iPhone-Modelle betrifft, die per Kabel mit der Fahrzeugelektronik verbünden sind.

Drahtloses CarPlay mit Aussetzern

Der WLAN-Fehler wird hier auf Reddit ausführlich beschrieben und mit zahlreichen Beispielen belegt. Dem zufolge hat ein Teil der Besitzer eines neuen iPhones das Problem, dass ihr Telefon jedesmal wenn der Bildschirm gesperrt beziehungsweise der Standby-Modus aktiviert wird, die WLAN- und Bluetooth-Verbindungen trennt. In der Folge wird dabei auch eine drahtlose Verbindung zu CarPlay unterbrochen.

So schräg es klingt: Teilweise hilft es den Berichten von betroffenen Nutzern zufolge, wenn man seine Apple Watch abnimmt – sofern man diese entsperrt am Handgelenk trägt. Es lässt sich zumindest nicht ausschließen, dass die merkwürdigen Probleme mit Apples in den neuen Geräten verbautem N1-Chip für drahtlose Netz­werke zusammenhängen.

Störungen bei Podcast- und Musikwiedergabe

Das zweite von vielen Anwendern gemeldete CarPlay-Problem beschränkt sich dagegen wohl auf kabelgebundene Verbindungen und betrifft soweit bislang bekannt ausschließlich ältere iPhone-Modelle. Insbesondere Besitzer von Geräten aus der iPhone-11-Reihe und des iPhone SE 2 haben sich hier zu Wort gemeldet, das sind zugleich die ältesten Apple-Telefone, auf denen man iOS 26 überhaupt installieren kann.

In diesem Fall wird über massive Störungen bei der Audio-Wiedergabe in einzelnen Musik- und Podcast-Apps berichtet. Und auch hier gibt es wieder einen auf den ersten Blick nicht erklärbaren Nebeneffekt: Sobald man die Kamera-App auf dem iPhone öffnet, verschwinden den Berichten Betroffener zufolge die akustischen Probleme.

Korrigierendes Update in Arbeit

In beiden Fällen besteht die Hoffnung, dass Apple hier zeitnah per Update nachbessert. Für das oben angesprochene Problem mit den Drahtlos-Verbindungen sind offenbar bereits erste Korrekturen in die bislang nur für Entwickler verfügbare Beta-Version von iOS 26.1 integriert.