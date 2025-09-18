Update in Arbeit: Apple räumt Kameraproblem beim iPhone Air ein

Apple hat gegenüber dem amerikanischen Nachrichtensender CNN bestätigt, dass es beim iPhone Air in seltenen Situationen zu Bildfehlern während neuer Kameraaufnahmen kommen kann. Dem vorausgegangen war ein CNN-Test der neuen iPhone-Generation, bei dem beobachtet wurde, dass bei Aufnahmen unter sehr hellen LED-Lichtquellen schwarze Kästchen oder Verzerrungen im Foto erscheinen können.

Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um einen Softwarefehler, der bereits identifiziert wurde. Ein Update soll das Problem in Kürze beheben. Betroffen sind neben dem iPhone Air auch das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max, wenn deren Kameras direkt auf grelle LED-Anzeigen gerichtet werden.

Die Kamera im iPhone 17

Das iPhone 17 ist als Basis-Modell der neuen Gerätegeneration mit einem 48-Megapixel-Dual-Fusion-System ausgestattet. Es kombiniert eine Hauptkamera mit einer optischen 2-fach-Telefotofunktion. Standardaufnahmen erfolgen mit 24 Megapixeln, wodurch Bildqualität und Dateigröße in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht werden sollen. Neu hinzugekommen ist ein Ultraweitwinkelobjektiv mit 48 Megapixeln, das für Makroaufnahmen und weite Landschaftsbilder genutzt werden kann.

Unterschiede bei Air und Pro-Modellen

Das iPhone Air übernimmt Teile dieser Ausstattung, verzichtet jedoch auf ein zusätzliches Ultraweitwinkel. Stattdessen kommt eine 48-Megapixel-Fusion-Kamera mit integriertem 2-fach-Teleobjektiv zum Einsatz. Die fehlende Flexibilität bei Weitwinkel- oder Makroaufnahmen zeigt die klare Abgrenzung zu den anderen Geräten. Dafür setzt Apple hier auf ein besonders dünnes und leichtes Design mit Titaniumrahmen.

Die Pro-Modelle iPhone 17 Pro und Pro Max heben sich durch ein komplett dreifaches 48-Megapixel-System ab. Neben Haupt- und Ultraweitwinkelkamera ist eine neue Telekamera integriert, die mit bis zu achtfacher Vergrößerung arbeitet. Damit können auch weit entfernte Motive detailreicher aufgenommen werden. Ergänzt wird das System durch eine verbesserte Stabilisierung und zusätzliche Softwarefunktionen, die vor allem für professionelle Nutzer interessant sind.



