Software-Aktualisierung soll Fehler beheben
Update in Arbeit: Apple räumt Kameraproblem beim iPhone Air ein
Apple hat gegenüber dem amerikanischen Nachrichtensender CNN bestätigt, dass es beim iPhone Air in seltenen Situationen zu Bildfehlern während neuer Kameraaufnahmen kommen kann. Dem vorausgegangen war ein CNN-Test der neuen iPhone-Generation, bei dem beobachtet wurde, dass bei Aufnahmen unter sehr hellen LED-Lichtquellen schwarze Kästchen oder Verzerrungen im Foto erscheinen können.
Schwarze Kästchen mitten im Foto | Bild: CNN
Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um einen Softwarefehler, der bereits identifiziert wurde. Ein Update soll das Problem in Kürze beheben. Betroffen sind neben dem iPhone Air auch das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max, wenn deren Kameras direkt auf grelle LED-Anzeigen gerichtet werden.
Die Kamera im iPhone 17
Das iPhone 17 ist als Basis-Modell der neuen Gerätegeneration mit einem 48-Megapixel-Dual-Fusion-System ausgestattet. Es kombiniert eine Hauptkamera mit einer optischen 2-fach-Telefotofunktion. Standardaufnahmen erfolgen mit 24 Megapixeln, wodurch Bildqualität und Dateigröße in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht werden sollen. Neu hinzugekommen ist ein Ultraweitwinkelobjektiv mit 48 Megapixeln, das für Makroaufnahmen und weite Landschaftsbilder genutzt werden kann.
Unterschiede bei Air und Pro-Modellen
Das iPhone Air übernimmt Teile dieser Ausstattung, verzichtet jedoch auf ein zusätzliches Ultraweitwinkel. Stattdessen kommt eine 48-Megapixel-Fusion-Kamera mit integriertem 2-fach-Teleobjektiv zum Einsatz. Die fehlende Flexibilität bei Weitwinkel- oder Makroaufnahmen zeigt die klare Abgrenzung zu den anderen Geräten. Dafür setzt Apple hier auf ein besonders dünnes und leichtes Design mit Titaniumrahmen.
Die Pro-Modelle iPhone 17 Pro und Pro Max heben sich durch ein komplett dreifaches 48-Megapixel-System ab. Neben Haupt- und Ultraweitwinkelkamera ist eine neue Telekamera integriert, die mit bis zu achtfacher Vergrößerung arbeitet. Damit können auch weit entfernte Motive detailreicher aufgenommen werden. Ergänzt wird das System durch eine verbesserte Stabilisierung und zusätzliche Softwarefunktionen, die vor allem für professionelle Nutzer interessant sind.
Denk mal an Konzerte oder auch öffentliche Flächen wo LED werbe screens hängen.
Jemand müsste sich mal etwas ausdenken, wie man solche Dinge bemerkt, bevor sie an den Kunden ausgeliefert werden. Ich schlage dafür den Begriff „Testen“ vor
Ich würde einfach mal sagen, dass solche Szenarien vorher nicht bekannt waren. Da kann man testen was mal will.
Das Gerät ging bis jetzt an ein paar Journalisten.
Wenn es Fehler sind, die sehr selten auftreten, und deshalb erst beim Release an Millionen Kunden auffallen, ist das eine Sache. Aber sowas hätte Apple auch selbst herausfinden können.
Und immer diese neumodische LED Beleuchtung, sind auch nicht weit verbreitet.
Stimmt, wer fotografiert schon ein aktuelles Auto von vorn *facepalm*
Die Geräte werden ganz sicher getestet, nur gibt es immer Kombinationen von Umständen, die doch nicht bedacht wurde. Oder nur in bestimmten Fällen zu Problemen führen.
Man sieht halt immer nur, was noch fehlerhaft ist, nicht was schon behoben wurde.
Wurde doch anscheind getestet. Release ist ja erst morgen.
Schön, dass du weißt, dass ähnliches nicht getestet wurde und ggf. der Fehler nicht auftrat.
Leihst du mir bei Gelegenheit deine Glaskugel aus?
Is ja nich so, dass es zig Betatester gab….
@ Jerome: Zig Betatester bei den neuen iPhones?
Ich hoffe Apple liest deinen Kommentar und stellt dich direkt als Head of Quality ein, damit sowas nicht nochmal passiert
Wenn du dieses getestet hast, tritt irgendwo wieder ein anderer Fehler auf. Es wird einem niemals jegliche erdenkliche Kombination einfallen. Sei doch froh, dass man das per Softwareupdate einfach korrigieren kann. Meckern hilft dagegen wenig.
Schlaumeier. Ich gehe mal davon aus das du dich noch nie mit Software oder Hardware Tests befasst hast.
Der „8 fache optische Zoom“ wie er beim 17 Pro beworben wird ist in Wirklichkeit nur ein 4 facher optischer Zoom und der Rest erfolgt digital …
Ja und nein. Es ist nicht das gleiche wie ein digitaler Zoom im klassischen Sinne.
Stimmt so nicht. Egal wie Oft man es wiederholt. Digitaler Zoom zoomt im Bild. Der „Sensor Crop“ ist dagegen eine ganz andere Qualitäts Klasse. Gibt da auch Videos auf YouTube dazu. Für den Laien erstmal etwas schwierig zu verstehen.
Dann erkläre ist uns. Es ist ein 48MP Sensor, und es wird digital ins Bild gezoomt. 75% der Pixel des Sensors werden nicht genutzt. Und genau das versteht man unter einem Digitalzoom!
Aber war es denn bei 16 Pro nicht trotzdem ein „echter“ 5-Fach Zoom? Also doch ein theoretischer Rückschritt? Ich werd mal Bilder vergleichen wenn das neue 17er da ist
Ein digitaler Zoom interpoliert vorhandene Pixel (Bildinformationen werden „geraten“. Hier wird der Bildausschnitt auf 12MP runtergebrochen. Die Bildinformation ist ja vorhanden und muss nicht interpoliert werden.
Wird auch nicht so beworben von Apple.
Doch. Apple schreibt 8fach Zoom in optischer Qualität, nicht „digital-Zoom Qualität“. Und so verstehen es die Leute auch!
Das stimmt. In optischer Qualität. Daher auch nicht mit ein digitalen Zoom vergleichbar.
Ich finde schon da auf der Apple Seite steht:
Optische Zoom-Optionen
Weil es wie optische Qualität ist. Also nicht wie bei ein digital zoom.
Ich verstehe es genau so wie es beschrieben ist. Was soll man daran anders verstehen? Ist doch ziemlich präzise formuliert.
Warum macht Apple das? Ich war schon von der Bildqualität des iPhone 13 Pro Max enttäuscht. Auch das iPhone 15 Pro finde ich gegenüber dem 16 Pro im Telebereich etwas mau.
Jetzt dachte ich wow! 8x optisch und 48 MPixel. Und es stimmt nicht. Also 17 ohne Pro kaufen und wenn es drauf ankommt ne richtige Kamera dabei haben.
Warum stimmt das nicht? Ist optische Qualität. Kein Unterschied. Im Gegensatz zum Digital Zoom wo das Bild schlechter wird.
Für meine Zwecke war mir das 5x meist schon tendenziell zu viel. Da freue ich mich jetzt auf das 4x mit besserem Sensor, für mich optimal gelöst.
Eines hab ich bei Apple schon gelernt: kaufe nie Geräte und lade nie „Major-Updates“ am Release-Tag.
Ein sehr wertvoller Beitrag der wichtige Details darlegt und nicht nur mit allgemeinen Floskeln behaftet ist.
Tja Qualität und Apple das passt halt nicht, egal ob euch das gefällt oder nicht Apple kann einfach mal rein gar nichts außer die Griffel weit aufzureißen um mehr und mehr Kohle euch abzunehmen. Qualität habt ihr als User selbst begraben indem ihr Jahr für Jahr ein neues Gerät holt. Dabei kann keine Qualität mehr entstehen, ist ein Wegwerfprodukt *überspitzt*, denn selbst Apple glaubt nicht an seine Produkte. Und nur weil andere das ebenfalls so handhaben, beweist es umso mehr Qualität ist schon lange her!
