iOS 19: Rücken als nächstes die Suchleisten nach unten?

Apple wird voraussichtlich schon in 45 Tagen die nächste Version seines mobilen iOS-Betriebssystems vorstellen. Bereits im Vorfeld der am 9. Juni startenden WWDC-Entwicklerkonferenz sind erste Informationen zu den mit iOS 19 erwarteten Neuerungen durchgesickert. Demnach soll das System-Update nicht nur optisch überarbeitet, sondern auch funktional angepasst werden – wohl auch mit Blick auf die Nutzung großer iPhone-Displays.

iOS 15 verlegte Safaris Adressleiste nach unten

Wie aus inoffiziellen Quellen hervorgeht, soll Apple planen, die Suchleiste innerhalb seiner Apps künftig am unteren Bildschirmrand zu platzieren. Aktuell sind diese in der Regel am oberen Geräterand positioniert. Vor allem bei Geräten mit großem Bildschirm erschwert dies jedoch die einhändige Bedienung.

Apple soll auf Displaywachstum reagieren

Die Änderung soll sich auf mehrere Standard-Apps erstrecken, darunter Nachrichten, Musik und der App Store. Dabei soll die neue Platzierung der Suchfunktion unabhängig davon funktionieren, ob eine App bereits über eine Navigationsleiste am unteren Rand verfügt.

Besonders betroffen von dieser Umstellung wären Nutzer aktueller und kommender iPhone-Modelle mit größeren Displays. Davon gibt es bekanntlich immer mehr. So sollen auch bei der anstehenden iPhone-17-Familie die Gehäusemaße wieder leicht zunehmen.

Safari machte es vor: Die Adressleiste wanderte an den unteren Bilschirmrand

Erste Hinweise aus Entwicklerkreisen

Die Informationen zur neuen Position der Suchleiste stammen unter anderem aus einem Video des bekannten Apple-Beobachters Jon Prosser. Darin zeigt er grafische Entwürfe, wie die überarbeitete Benutzeroberfläche künftig aussehen könnte.

Die Umstellung würde eine der sichtbarsten Änderungen im iPhone-Alltag darstellen, auch wenn sie technisch vergleichsweise geringfügig ausfällt. Nicht vergessen: Als Apple die Adressleistung des Safari-Browsers nach unten verschoben hat, lieferte der Konzern relativ schnell eine Option in den Geräte-Einstellungen nach, die mit der sich die Adressleiste wieder an den bekannten Platz zurücksetzen ließ.