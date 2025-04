tigertones 4.0: Hörspiel-Flatrate für Kinder überarbeitet

Die Hörspiel-App tigertones, die sich auf das Streaming kindgerechter Hörbücher und Hörspiele spezialisiert hat, steht in Version 4.0 zur Verfügung. Mit dem aktuellen Update wird die Benutzeroberfläche überarbeitet und um neue Funktionen ergänzt.

Wer tigertones noch nicht kennt: Die App lässt sich auch ohne die Hörspielboxen des Anbieters nutzen und versorgt Kinder im Alter zwischen 4 und 12 Jahren mit dem unbegrenzten Zugriff auf über 20.000 Hörbücher, -Hörspiele und Musiktitel.

Die App bietet zum Zugriff auf das Angebot ein monatlich kündbares Abo für 12,99 Euro an. Alternativ verkauft der Anbieter auch Prepaid-Tickets: Drei Monate kosten 34,99 Euro, sechs Monate 59,99 Euro und ein Jahr 99,99 Euro.

Version 4 mit neuer Navigation

Zurück zur App: In Version 4 wurde die Navigation grundlegend verändert. Statt am oberen Bildschirmrand befindet sich die Hauptsteuerung nun am unteren Rand der App. Dort finden sich die drei zentralen Bereiche: Startseite, Suche sowie die neu eingeführten Sammlungen. Oberhalb davon lassen sich Profile verwalten und gerätespezifische Funktionen wie tigerbox, tigercards und wildcards aufrufen.

Die neue Struktur soll insbesondere Kindern den Einstieg erleichtern. Inhalte können direkt aus dem Player heraus zu Sammlungen hinzugefügt werden. Diese funktionieren ähnlich wie eine Merkliste, lassen sich jedoch individuell benennen und strukturieren. Sammlungen stehen derzeit ausschließlich in der App zur Verfügung.

Kindermodus mit altersgerechten Inhalten

Die wichtigste Neuerung des Updates ist der neu entwickelte Kindermodus. Nach Einrichtung eines Kinderprofils, bei dem Alter, Lieblingsfiguren und Themenwelten ausgewählt werden, lässt sich der geschützte Modus aktivieren. Im Kindermodus ist der Zugriff auf Einstellungen oder andere Profile gesperrt. Gezeigt werden ausschließlich Inhalte, die dem hinterlegten Altersfilter entsprechen. Auch die Suchfunktion wurde angepasst und blendet ungeeignete Titel automatisch aus.

Die Bedienoberfläche im Kindermodus ist reduziert und zeigt vor allem kürzlich gehörte Inhalte, gespeicherte Favoriten und personalisierte Empfehlungen. Eltern können den Modus jederzeit über eine PIN deaktivieren.

Ein überarbeiteter Einrichtungsprozess führt neue Nutzer durch die wichtigsten Schritte – von der Auswahl geeigneter Inhalte bis zur ersten Sammlung. Die Autoplay-Funktion sorgt dafür, dass Hörspiele innerhalb einer Sammlung oder Merkliste automatisch nacheinander abgespielt werden. Diese Option lässt sich bei Bedarf in den Einstellungen deaktivieren.

Das tigertones-Angebot ist für kleine Hörspiel-Fans definitiv empfehlenswert. Neukunden können die Flatrate in der App 14 Tage kostenfrei testen.