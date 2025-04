Hörbuch-Angebot bei Spotify sorgt für Unmut

Seit Spotify sein Hörbuchangebot auch hierzulande in seine Premium-Abonnements aufgenommen hat, häufen sich Beschwerden zahlender Nutzer. Der Streaming-Anbieter hatte angekündigt, dass Abonnenten ausgewählter Tarife monatlich bis zu zwölf Stunden lang Hörbücher aus einem Katalog mit über 350.000 Titeln streamen könnten. Dieses Angebot gelte laut Spotify für Einzelabos sowie – eingeschränkt – für Familien- und Duo-Abonnements.

Tatsächlich sei der Zugriff jedoch an verschiedene Bedingungen geknüpft. In Familien- und Duo-Abos stehe das Kontingent ausschließlich dem Hauptkonto zur Verfügung. Mitnutzende Familienmitglieder oder Partner hätten keinen Zugriff auf die im Abonnement enthaltene Hörbuchzeit.

Zudem sei die Nutzung der enthaltenen zwölf Stunden strikt an den Abrechnungsmonat gebunden: Nicht genutzte Zeit verfalle am Monatsende und könne nicht angesammelt werden. Wer mehr hören möchte, müsse entweder bis zum Folgemonat warten oder zusätzliche Hörzeit kostenpflichtig erwerben – zehn Stunden kosten hier zehn Euro. Diese Zusatzstunden würden, so Spotify, für ein Jahr gültig bleiben.

Probleme mit Partnerkonten und Prepaid-Zugängen

Für zusätzliche Unzufriedenheit sorgen technische Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Nutzer, die ihr Spotify-Premium-Konto über Drittanbieter wie Mobilfunkfirmen abgeschlossen haben, berichten von fehlenden Informationen zur verbleibenden Hörzeit. In der Spotify-App sei nicht nachvollziehbar, wie viele Minuten bereits verbraucht wurden – eine wichtige Information, wenn das Angebot auf ein Zeitlimit beschränkt ist.

Auch beim Einsatz von Prepaid-Karten treten laut Nutzerberichten Probleme auf. Obwohl ein gültiges Premium-Abo besteht, würden Hörbuchinhalte in voraus bezahlten Konten in der App als gesperrt angezeigt. Spotify markiere die Titel in diesen Fällen mit einem Schlosssymbol und verhindere den Zugriff auf das eigentlich im Abo enthaltene Angebot.

Informationen zu eurer Hörbuchzeit könnt ihr in der Spotiy-App im Bereich Einstellungen und Datenschutz > Konto > Premium Abo einsehen.