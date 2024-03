iOS 18: Neuer Homescreen lässt sich flexibler gestalten

Die Erwartungen an die jährliche WWDC-Entwicklerkonferenz im Sommer fokussieren sich in diesem Jahr wieder auf das iPhone. Apples Smartphone, so die derzeitige Gerüchtelage, wird mit iOS 18 nicht nur eine signifikante Aktualisierung mit neuen KI-Kapazitäten erhalten, die Betriebssystemaktualisierung soll so umfangreich ausfallen, dass Apple-Beobachter eines der größten Software-Updates überhaupt erwarten.

Updates für den Home-Bildschirms

Im Laufe des zurückliegenden Wochenendes wurden nun gleich mehrere Berichte veröffentlicht, denen zufolge Apple eine grundlegende Überarbeitung des Home-Bildschirms plant, damit Nutzer diesen besser und flexibler als bislang anpassen und konfigurieren können.

Der neue Homescreen soll Anwendern unter anderem mehr Freiheiten bei der Anordnung der Homescreen-Applikationen bieten, also der Apps, die einen Platz auf Seite 1 des iPhones erhalten haben.

Zwar sollen sich die Symbole wohl auch weiterhin an einem unsichtbaren Raster orientieren, hinzukommen soll jedoch eine neue, individuelle Möglichkeit vorhandene Apps neu zu platzieren. So könnte iOS 18 etwa das Platzieren von Leerraum zwischen vorhandenen Applikationen ermöglichen, um mehrere Apps visuell voneinander zu trennen beziehungsweise das Erstellen von Gruppen zuzulassen.

iOS 16 brachte neuen Sperrbildschirm

Anwender könnten so auch auf Besonderheiten ihrer Hintergrundbilder eingehen und etwa dafür sorgen, dass keine Gesichter überdeckt werden. Grundsätzlich soll Apple vorhaben die mit iOS 16 eingeführten Sperrbildschirm-Verbesserungen auszubauen und diese alle auch zur Nutzung auf dem Homescreen freizugeben, was individuellere Anpassungen des iPhones ermöglichen soll.

Unklar bleibt ob Apple iOS 18 auch dazu nutzen wird, die neue Designsprache der Apple Vision Pro, zumindest in Teilen, auch auf das iPhone zu bringen und hier verstärkt auf halbtransparente und runde Interfaceelemente setzen wird.