iOS 18: Beta 2 ist da, öffentliche Beta folgt im Juli

Genau vierzehn Tage nach der Ausgabe der ersten Vorabversion von iOS 18 hat Apple heute, wie bereits am Freitag angekündigt, Beta 2 des nächsten iPhone-Betriebssystems zum Download bereitgestellt.

iPhone-Mirroring und ScreenSharing

Die System-Aktualisierung versorgt iPhone-Anwender außerhalb der Europäischen Union mit zwei neuen Funktionen, die diese ab sofort testen können.

Zum einen bietet Beta 2 den Zugriff auf das iPhone-Mirroring, mit dem sich Apples Mobilgeräte unter macOS 15 Core auch vom Desktop aus fernbedienen lassen. Zum anderen führt die neue Testversion die erweiterte Screensharing-Funktion zur Fernwartung von Geräten ein, mit der sich Bildschirmbereiche auch markieren lassen.

In Deutschland und in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden die beiden neuen Funktionen in diesem Jahr nicht zur Verfügung stehen. ifun.de berichtete:

iOS 18: Diese drei Funktionen werden bis auf Weiteres fehlen

iOS 18 Beta 2 wird von Apple aktuell gemeinsam mit den jeweils zweiten Vorabversionen von macOS 18, iPadOS 18, tvOS 18 und watchOS 11 zum Download bereitgestellt.

Öffentliche Beta folgt im Juli

Teilnehmer am freiwilligen Beta-Programm, die nicht über einen bezahlten Entwickler-Account bei Apple verfügen, können auf das neue Betriebssystem erst im Laufe des kommenden Monats zugreifen.

Apple hatte angekündigt, dass die erste öffentliche Betaversion noch im Juni unter beta.apple.com/de verfügbar sein wird.

In der Regel laufen Apples Betaphasen zwischen 80 und 100 Tage lang. Die finale Version von iOS 18 erwarten wir in diesem Jahr zum Verkaufsstart des iPhone 16 Mitte September.

Als möglicher Termin für die Vorstellung der nächsten Generation wird der 10. September und damit die 37. Kalenderwoche gehandelt. Bleibt Apple dem angestammten Zeitplan treu, dann dürfte sich das Gerät von Freitag, dem 13. September 2024 an vorbestellen lassen und wird den hiesigen Handel am 20. September erreichen.