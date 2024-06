Ferienfahrverbote 2024: Update für die offizielle Autobahn-App

Im App Store vertreten ist die offizielle Autobahn-Applikation seit März 2019 und wurde seitdem auch ein paarmal aktualisiert. Wirklich signifikante Verbesserungen scheinen allerdings stets nur vor den jährlichen Sommerferien auf dem Programm zu stehen – so auch in diesem Jahr.

Für LKW: Ferienfahrverbote 2024

Zum Ferienstart integriert die Autobahn-App eine Ausweichstreckenkarte zu den Ferienfahrverboten, an die sich der LKW-Verkehr in diesem Jahr halten muss, vorausgesetzt es werden gewerbliche Güter transportiert.

Für Privatanwender hat die Autobahn-App ihren Funktionsumfang im Laufe der letzten Monate leider beschnitten. In der Anwendung sind die anfangs nur vorübergehend deaktivierten Autobahn-Webcams inzwischen vollständig entfernt.

Der Menüpunkt ist in der Anwendung ausgegraut und lediglich mit dem Infotext beschriftet, dass man sich “aufgrund der aktuellen Entwicklung in Europa” dafür entschieden habe, die Webcam-Bilder bis auf Weiteres zu deaktivieren.

Live-Informationen für Pendler

In der Anwendung können Nutzer ihre Strecken anlegen und erhalten dann direkte Informationen über die aktuelle Auslastung der Strecke. Neben dem persönlichen Routen-Check liefert die Anwendung aktuelle Meldungen über Verkehrsbehinderungen und informiert über Verkehrslage, Rastplätze und LKW-Parkplätze.

Für LKW-Fahrerinnen und Fahrer wichtig: eine dynamische Parkplatzkarte zeigt die noch vorhandenen LKW-Parkplätze in Echtzeit an und hilft so dabei zu planen, wo der nächste Halt eingelegt werden soll.

Favorisierte Routen können auf der Startseite der Autobahn-Applikation angelegt werden und zeigen nach dem Start der App direkt die geschätzte Fahrzeit, die aktuellen Hinweismeldungen und die Ankunft bei sofortigem Aufbrechen.

Die Autobahn-App enthält auch eine Funktion zur Darstellung von Statistiken: Mittlere Geschwindigkeit aktuell: 109,8 km/h. Aktueller Top-Stau: 9 Kilometer zwischen Lauenau und Veltheim mit einer geschätzten Verzögerung von 90 Minuten.