Tap to Pay startet in Deutschland: Das iPhone als Kartenterminal

Im November 2022 in den Vereinigten Staaten eingeführt und im Laufe des vergangenen Jahres auch in Europa immer weiter ausgebaut, hat Apple heute angekündigt die so genannte „Tap to Pay“-Funktion nun auch in Deutschland bereitzustellen und gestattet iPhone-Anwendern so Kreditkartenzahlungen direkt über ihr Gerät anzunehmen.



Das iPhone bietet damit bereits ab Werk die Funktion, für die bislang spezielle Kartenterminals genutzt werden mussten, setzt allerdings die App eines kooperieren Zahlungdienstes voraus, der das iPhone in den speziellen Kassenmodus versetzt.

Da war Apple heute über elf bereits feststehende Partner informiert, die Tap to Pay bereits integriert haben oder die Funktion noch im Laufe des Jahres einführen wollen.

Tap to Pay ab heute bei : Adyen, Commerz Globalpay, myPOS, Nexi, SumUp und Viva.

: Adyen, Commerz Globalpay, myPOS, Nexi, SumUp und Viva. Tap to Pay noch dieses Jahr bei: Mollie, PAYONE, Revolut, der Sparkassen-Finanzgruppe und Stripe.

Apple selbst wird Tap to Pay ab heute in allen Apple Stores in Deutschland einsetzen.

Ab iPhone Xs oder neuer

Als Hardware-Voraussetzung gibt Apple an, das Anwender für Tap to Pay mindestens ein iPhone XS benötigen. Mit den Anwendungen der kooperieren Zahlungsanbieter ist das Gerät dann in der Lage kontaktlose Kredit- und Debitkartenzahlungen ohne zusätzliche Hardware anzunehmen.

Das iPhone lässt sich damit sowohl in der Gastronomie und im Einzelhandel als auch auf Wochenmärkten und Flohmärkten zur Zahlungsabwicklung einsetzen.

Mit Tap to Pay auf dem iPhone können Nutzer kontaktlose Kredit- und Debitkarten von großen Zahlungsnetzwerken wie American Express, Discover, Mastercard und Visa verwenden. Später in diesem Jahr wird die Sparkassen-Finanzgruppe als erster Partner das kontaktlose Bezahlen mit der girocard anbieten.