Apple veröffentlicht Warnung für ältere iOS-Versionen

Apple findet sich mittlerweile in einer ungewohnten Rolle wieder. Während Kunden des Unternehmens bei der Erwähnung von Viren und Malware lange Jahre auf konkurrierende Betriebssysteme gezeigt haben, sehen sich diese inzwischen selbst zunehmend betroffen. Apple hat nun einen für das Unternehmen außergewöhnlichen Schritt getan und fordert Nutzer älterer Betriebssysteme dazu auf, schnellstmöglich die neuesten Updates zu installieren.

Das heute von Apple neu veröffentlichte Support-Dokument trägt die Überschrift „iOS aktualisieren, um das iPhone vor Angriffen aus dem Internet zu schützen“. Apple fordert iPhone-Besitzer darin dazu auf, iOS zu aktualisieren, wenn die neueste Systemsoftware nicht bereits auf ihren Smartphones installiert ist.

Neue Malware und Schwachstellen

Apple begründet die Notwendigkeit unter anderem mit den zuletzt von Sicherheitsforschern entdeckten Schwachstellen. Wir haben eben erst über die iPhone-Malware DarkSword berichtet. Zu Monatsbeginn hat die Meldung von der wohl aus Regierungskreisen stammenden Malware Coruna die Runde gemacht. Apple bestätigt, dass bei älteren iOS-Versionen die Gefahr besteht, dass bereits durch das Anklicken eines schädlichen Links oder den Besuch einer modifizierten Webseite Daten vom iPhone gestohlen werden können.

Wie es scheint, ist Apple inzwischen stärker als je zuvor in ein Katz- und Mausspiel mit den Entwicklern von Malware verstrickt. Dementsprechend ist es positiv zu bewerten, wenn das Unternehmen wie eben erst geschehen auch außerplanmäßig reagiert. Wir haben gestern über die im Hintergrund bereitgestellten Updates für Apples Betriebssysteme mit der Versionsnummer 26.3.1 berichtet. Mithilfe dieser Funktion können Sicherheitslücken schneller und ohne auf eine neue Hauptversion zu warten behoben werden.

Aktualisierung dringend empfohlen

Nutzer von iOS-Geräten mit älteren Betriebssystemen sollten in jedem Fall prüfen, ob Apple Aktualisierungen anbieten. Details zu den verfügbaren Sicherheitsmaßnahmen lassen sich hier nachlesen.