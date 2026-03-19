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Nutzer sollen schnell aktualisieren

Apple veröffentlicht Warnung für ältere iOS-Versionen
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Apple findet sich mittlerweile in einer ungewohnten Rolle wieder. Während Kunden des Unternehmens bei der Erwähnung von Viren und Malware lange Jahre auf konkurrierende Betriebssysteme gezeigt haben, sehen sich diese inzwischen selbst zunehmend betroffen. Apple hat nun einen für das Unternehmen außergewöhnlichen Schritt getan und fordert Nutzer älterer Betriebssysteme dazu auf, schnellstmöglich die neuesten Updates zu installieren.

Das heute von Apple neu veröffentlichte Support-Dokument trägt die Überschrift „iOS aktualisieren, um das iPhone vor Angriffen aus dem Internet zu schützen“. Apple fordert iPhone-Besitzer darin dazu auf, iOS zu aktualisieren, wenn die neueste Systemsoftware nicht bereits auf ihren Smartphones installiert ist.

Iphone

Neue Malware und Schwachstellen

Apple begründet die Notwendigkeit unter anderem mit den zuletzt von Sicherheitsforschern entdeckten Schwachstellen. Wir haben eben erst über die iPhone-Malware DarkSword berichtet. Zu Monatsbeginn hat die Meldung von der wohl aus Regierungskreisen stammenden Malware Coruna die Runde gemacht. Apple bestätigt, dass bei älteren iOS-Versionen die Gefahr besteht, dass bereits durch das Anklicken eines schädlichen Links oder den Besuch einer modifizierten Webseite Daten vom iPhone gestohlen werden können.

Wie es scheint, ist Apple inzwischen stärker als je zuvor in ein Katz- und Mausspiel mit den Entwicklern von Malware verstrickt. Dementsprechend ist es positiv zu bewerten, wenn das Unternehmen wie eben erst geschehen auch außerplanmäßig reagiert. Wir haben gestern über die im Hintergrund bereitgestellten Updates für Apples Betriebssysteme mit der Versionsnummer 26.3.1 berichtet. Mithilfe dieser Funktion können Sicherheitslücken schneller und ohne auf eine neue Hauptversion zu warten behoben werden.

Aktualisierung dringend empfohlen

Nutzer von iOS-Geräten mit älteren Betriebssystemen sollten in jedem Fall prüfen, ob Apple Aktualisierungen anbieten. Details zu den verfügbaren Sicherheitsmaßnahmen lassen sich hier nachlesen.
19. März 2026 um 19:41 Uhr von chris Fehler gefunden?


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  • Wie ist es denn bei einem iPad Pro 10,5 mit iPad os 17.7.10
    Das ist ja das aktuellste für dieses iPad. Zählt das auch, weil an sich bekommt es ja hin und wieder Updates

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    • Das scheint Apple tatsächlich vollkommen vergessen zu haben. Genau diese Version ist bei Updates, die ältere Versionen bekommen üblicherweise nicht dabei. Wenn das hin wieder mal passiert, könnte ich das verstehen. Dann ist es halt für eine Sicherheitslücke nicht betroffen. Aber ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, wann es das letzte Update für das iPad Pro 10,5 gegeben hat. Kann jemand mein Gedächtnis auffrischen?

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  • So löblich solche Warnungen sind: Frage mich allerdings, wie viele der oft lebensälteren Nutzer von älteren Apple-Geräten mit veralteten OS-Versionen von diesen Notwendigkeiten erfahren, wenn das nicht technik-affine Angehörigen mit übernehmen.
    Vielleicht wäre da ein systemseitiger Hinweis hilfreicher als PR?

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    • Im verlinkten Hilfe-Artikel steht, dass die betroffenen altgeräte innerhalb der kommenden Tage ein Update Hinweis anzeigen.

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      • bringt leider nix, wenn man ein iPad mit 32 GB hat und das nicht per OTA updaten kann, weils schlicht an Platz fehlt. Und nein, es gibt nicht tonnenweise Bilder und Apps. Und die Aktualisierung über einen vorhandenen Windows 11 PC ist immer ziemlich haarig, weil das Update 3 bis 4 x abbricht, bzw. der Apfel-Ladebalken bei 1/3 stehen bleibt und der PC dann eine Meldung gibt, Update fehlgeschlagen. Hat mir Stunden an Arbeit gekostet, iPad resettet, Update neu gestartet, wieder Fehler. Irgendwann half nur die Wiederherstellung (auch erst nach dem x-ten Mal) und daraufhin mußten alle Apps neu angefaßt werden. Hab das jetzt 2 x hinter mir, und das am Familien-Tag.

        Da verzichtet man gerne auf ein Update, wenn es immer Stundenlange Arbeit ist, Updaten, Fehler, Updaten, Fehler, Wiederherstellen, Fehler, Wiederherstellen, klappt, Ersteinrichtung, alle Apps neu anfassen und einrichten, Fingerabdruck einrichten, und schließlich vergißt man hier und da nochmal zu schauen.
        Und dann gibt es nicht mal Banking-Apps, die immer sehr zickig sind.

        Und wie das mit Altgeräten ausschaut, ist wieder so eine Sache. Ich hab auf meinem iMac aus 2012 zwar Sequoia laufen, läuft tatsächlich nicht mal so schlecht, von den Bildfehlern hier und da mal abgesehen. Aber offiziell würde das nicht laufen. Soll ich jetzt ein Gerät entsorgen, was noch tadellos funktioniert, sogar dank Hack mit einigermaßen aktuellem System? Für das bißchen Internet und Mail, mal hier eine LibreOffice-Tabelle oder ein Dokument, da genügt es lange.

  • Update aus Sicherheitsgründen sind ja schön und gut, aber Apple vergisst dabei, dass eine Geräte wie zum Beispiel eine Watch 4 dann nicht mehr mit dem iPhone verbunden werden kann. Die Watch wird damit zum Briefbeschwerer bzw. ein Fall für den Elektroschrott.

    Auch Schulen haben mit Problemen nach Update des iOS zu kämpfen.

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  • Ich habe so das Gefühl,das dieses mal mehr dahinter steckt als Apple das kommuniziert. Ein separate Sicherheitsupdate welches dem „normalen“ vorgezogen wird und jetzt mit dem zusätzlichen Nachdruck dieses dringend zu installieren. Schon sehr ungewöhnlich

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  • Dann sollen sie das Update gefälligst auch für iOS 18 Verbleiber bereit stellen, ich will (noch) nicht auf 26 wechseln.

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  • Hm, wie stabil läuft das aktuelle Betriebssystem denn mittlerweile auf Mac und iPhone?
    Da gab es doch in jüngster Vergangenheit immer wieder Frust und Ärger, weshalb ich bisher nur das iPad damit laufen habe und den Ärger teilweise nachvollziehen kann.

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  • Ist doch schon länger so, dass Google deutlich mehr in diesen Dingen investiert und Apple vom Glanz der alten Tage lebt.

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  • Leute, es sind für iOS 15 bis 26 Updates vorhanden !
    Neueste Version des jeweiligen iOS ist geschützt.
    Nur iOS 14 und älter hat kein Update.

    Ob die die Lücke haben oder die anfällige Technik nicht haben geht aus der Meldung von Apple nicht hervor.

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