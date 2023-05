Saphe Drive Pro: Neuer Verkehrswarner mit CarPlay startet

Der dänische Anbieter Saphe hat seinen neuen Blitzer- und Verkehrswarner Saphe Drive Pro nun auch in Deutschland an den Start gebracht und verkauft die weiterentwickelte Version des regulären Saphe Drive Mini mit einem Einführungsrabatt von 20 Prozent. Dieser reduziert den offiziellen Verkaufspreis von 69,95 auf nur noch 55,96 Euro.

Insert

You are going to send email to