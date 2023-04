Auch LumiHealth konfrontiert Anwender mit Aufgaben, die auf Alter, Geschlecht und Gewicht abgestimmt wurden, gibt Aktivitätsziele vor, erinnert an Impfungen und Gesundheitsscreenings und motiviert Nutzer sich auf bessere Schlafgewohnheiten zu konzentrieren und die in der App angebotenen Achtsamkeits-Übungen durchzuführen.

Wer sich jetzt an die LumiHealth-App erinnert , der dürfte nicht ganz falsch liegen. Diese bietet Apple seit September 2020 exklusiv in Singapur an. Bei LumiHealth handelt es sich um das Ergebnis einer Kooperation zwischen Apple und der Regierung von Singapur, die sich der „Förderung gesunder Aktivitäten und Verhaltensweisen mit Unterstützung durch die Apple Watch“ verschrieben hat.

Apple soll an der Bereitstellung einer neuen KI-Funktion arbeiten, die ein breites, persönliches Coaching auf Basis der in der Health-App gesammelten Gesundheitsdaten anbieten wird.

Probelauf in Singapur? Apple Health+: Apple will Gesundheits-Coach im Abo anbieten

