iOS 17.1.2 in Arbeit: Apple will weitere Fehlerkorrekturen nachschieben

Während sich die Freigabe von iOS 17.2 noch etwas hinziehen dürfte, können wir zuvor noch eine weitere Korrektur für iOS 17.1 erwarten. Apple bereitet dem Vernehmen nach mit iOS 17.1.2 ein weiteres fehlerbehebendes Update für die kurzfristige Veröffentlichung vor.

Das Apple-Blog MacRumors und der Blogger Aaron Zollo berichten einstimmig, dass die neue Softwareversion bei Apple intern bereits getestet wird. Offen bleibt bislang allerdings, was genau Apple mit diesem Update verändern wird. Im Zusammenhang mit der derzeit aktuellen iOS-Version läuft eine ganze Reihe von Funktionen noch nicht ganz rund.

iOS 17.1 mit einigen Baustellen

Allem voran sind ja kürzlich erst neue Berichte über Ladeprobleme im Auto aufgetaucht. Wenn man auf die von Anwendern gemeldeten Probleme und Inkompatibilitäten hört, wird die Liste allerdings recht schnell länger. CarPlay-Verbindungen zeigen sich über USB-C weiterhin weniger stabil, als dies bei den iPhone-Modellen mit Lightning-Anschluss der Fall ist. Einzelne Nutzer klagen immer noch über Akku-Schwächen und auch die Zuverlässigkeit bei AirDrop-Verbindungen könnte in den Augen etlicher Apple-Kunden besser sein.

Wie es scheint, dreht Apple intern derzeit zudem an den Optimierungsschrauben für HomeKit. Ein Mitarbeiter des Herstellers ließ inoffiziell verlauten, dass es Probleme im Zusammenspiel mit einzelnen Geräten von Drittanbietern gebe.

Im Bereich HomeKit sind auch die Probleme mit der fehlerhaften Standortbestimmung weiterhin nicht behoben. Hiervon sind allem voran Automationen im Zusammenhang mit dem Verlassen der Wohnung oder dem Eintreffen zuhause betroffen. Weil HomeKit das Zuhause an anderer Stelle verortet, werden diese nicht wie gewünscht ausgeführt.

Diese Woche wohl keine Updates

Ob iOS 17.1.2 allerdings in dieser Woche erscheint, ist eher fraglich. Auch mit neuen Beta-Versionen von Apple ist in dieser Woche nicht zu rechnen, da das Unternehmen in der „Thanksgiving-Woche“ traditionell keine Updates veröffentlicht. Das amerikanische Pendant zum Erntedankfest wird stets am vierten Donnerstag im November gefeiert und der auf diesen gesetzlichen Feiertag folgende Freitag hat als Einkaufstag „Black Friday“ Popularität erlangt.