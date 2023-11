HomeKit-Standortbestimmung: Verschobene Privatadresse verhindert Automationen

Apple hat schon seit mehreren Monaten ein Problem mit der Standortbestimmung, die beispielsweise für HomeKit-Automationen verwendet wird. Ungenauigkeiten von bis zu 500 Metern sorgen dafür, dass Automationen im Zusammenhang mit der Ankunft oder dem Verlassen des Zuhauses nicht mehr verwendbar sind.

Was die Sache knifflig macht ist die Tatsache, dass nicht alle Nutzer gleichermaßen von dem Problem betroffen sind. Apple nutzt für die Standortbestimmung bei Automationen einen Mix aus Bluetooth- und WLAN-Kontakten. Man kann sich das so vorstellen, dass das iPhone seine Position anhand von in der Umgebung befindlichen Bluetooth-Geräten bestimmt und ergänzend noch Positionsdaten aus einer Wi-Fi-Positioning-Datenbank bezieht, in der die Standorte von unzähligen WLAN-Zugangspunkten registriert sind.

Ein bislang nicht lokalisierter Fehler in diesem Bereich sorgt dafür, dass die für die HomeKit-Automationen benötigten Positionsdaten teils deutlich verschoben sind und somit zuhause anwesende Personen nicht als solche erkannt werden. In der Folge bleibt beispielsweise erstmal das Licht aus oder die Heizung kalt, bis man hier selbst Hand anlegt.

In den Apple Support-Foren finden sich inzwischen mehrere Diskussionen zu diesem Thema, die allesamt auch verschiedene Lösungsvarianten anbieten, die aber maximal für ein paar Tage Wirkung zeigen. Anschließend kehren die Probleme in den meisten Fällen wieder zurück.

HomeKit setzt auf „eigene“ Privatadresse

Wer seinen „HomeKit-Standort“ einsehen will, muss in der entsprechenden Automation im Bereich „Wenn“ den Eintrag „Ort“ auswählen. Eine Karte zeigt hier den von HomeKit verwendeten aktuellen Standort des Nutzers beziehungsweise den von dessen Zuhause an. Apple nutzt hier wohlgemerkt nicht den integrierten GPS-Sensor, dieser findet lediglich bei der Ortsbestimmung in Apps wie Karten oder dergleichen Verwendung.

Besonders ärgerlich ist, dass der Apple Support den Betroffenen mit Bezug auf diesen Sachverhalt zum Teil vollkommen falsche Auskunft gibt und diese ihre Geräte daraufhin unnötig und mit viel Aufwand zurücksetzen, den sie sich auch hätten sparen können.