Bereits beim Blick auf die Finanzergebnisse ist einmal mehr das konstante Wachstum von Apples Geschäftsbereich „Services“ herausgestochen. Die Abo-Angebote des Unternehmens haben sich zu einem festen und nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil der Apple-Einnahmen entwickelt und sorgen mittlerweile für fast ein Viertel des Gesamtumsatzes des Unternehmens. Dieses Wachstum hat Apple aktuell auch mit neuen Zahlen untermauert. So zählt das Unternehmen mittlerweile 860 Millionen zahlende Abonnenten über alle Service-Bereiche hinweg, was einem Wachstum von knapp 23 Prozent innerhalb der letzten zwölf Monate entspricht.

In voller Länge lässt sich die Telefonkonferenz zu Apples Wirtschaftsergebnissen für das dritte Quartal im Geschäftsjahr 2022 hier anhören . Der Apple-Chef fasst einleitend nochmal die wichtigsten Eckdaten der vergangenen drei Monate zusammen und betont damit verbunden, dass die Ergebnisse trotz der zahlreichen negativen Faktoren beginnend beim Krieg in der Ukraine bis hin zu der allgemein weltweit schwierigen Wirtschaftssituation einmal mehr besser als erwartet sind.

Selbstbewusster Blick in die Zukunft Apples Abonnentenzahlen sind in 12 Monaten um 23 Prozent gewachsen

