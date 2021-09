iPhone 13: Mit kleinerer Notch wäre wieder Platz für Akku-Prozentwerte

Auf dem Bildschirm der iPhone-13-Modelle steht in der Statusleiste wieder mehr Platz zur Verfügung. Apple hat die Sensoraussparung „Notch“ merklich verkleinert: Die schwarze Einkerbung ist bei den neuen Geräten zwar einen Tick höher, dafür jedoch deutlich schmäler als beim Vorgänger. In der Folge stellt sich die Frage, was dies für die Anzeige der Elemente in der Statusleiste bedeutet.

Ganz vorne auf der Liste der gewünschten Erweiterungen steht die Rückkehr der Akku-Anzeige in Prozent. Apple hat diese Darstellungsoption mit der Einführung der oben mittig platzierten Aussparung für die Sensoren beim iPhone X ins Kontrollzentrum verbannt. Lediglich beim iPhone SE beziehungsweise bei älteren Touch-ID-Geräten lässt sich die Option „Batterieladung in %“ noch in den Einstellungen aktivieren.

Sebastiaan de With, seines Zeichens Entwickler der Kamera-App Halide, wirft nun die oben abgebildeten Design-Vorschläge ins Rennen. Möglicherweise plant Apple für die neuen Geräte ja schon in diese Richtung und erweitert iOS künftig um einen entsprechenden Schalter. Es wäre zumindest wünschenswert, wenn der neu gewonnene Platz in der Statusleiste auch vernünftige Verwendung findet.