iOS 16.2 Release Candidate: Kommt die Freigabe nächste Woche?

Die Weichen für eine Veröffentlichung von iOS 16.2 noch vor Weihnachten sind jetzt wohl endgültig gestellt. Apple hat im Rahmen seines Beta-Programms nun die sogenannte Release-Candidate-Version (RC) veröffentlicht und wir halten es nicht für ausgeschlossen, dass die offizielle Version von iOS 16.2 bereits in der kommenden Woche für alle Nutzer freigegeben wird.

Über die meisten der in iOS 16.2 enthaltenen Neuerungen haben wir ja im Laufe der vergangenen Wochen schon informiert. Neu hinzugekommen ist für diese Version nun allerdings noch die eben erst von Apple angekündigte Karaoke-Funktion Apple Music Sing.

Die ebenfalls brandneu von Apple angekündigten neuen Sicherheitsfunktionen für iCloud finden sich zwar auch schon in die neueste Version von iOS 16.2 integriert, hier müssen sich Apple-Kunden in Deutschland allerdings noch gedulden. Apple führt die verschlüsselten iCloud-Backups sowie zusätzliche Authentifizierungs-Funktionen außerhalb der USA erst im kommenden Jahr ein. Warum dies so ist und wann genau wir mit dem Update rechnen können, ist nicht bekannt – Apple hat bislang lediglich von „Anfang 2023″ gesprochen“.

Notruf SOS kommt auch noch im Dezember

Wir haben Apples bislang nicht in deutscher Sprache verfügbaren Update-Notizen zu iOS 16.2 durch den Übersetzer gejagt und unten angehängt. Nicht auf der Liste enthalten ist beispielsweise die von Apple ebenfalls noch für diese Monate angekündigte Einführung von Notruf SOS auch in Deutschland. Es scheint zumindest nicht ausgeschlossen, dass wir diese Funktion im Zusammenhang mit iOS 16.2 hierzulande sehen. Auch ist es eine Erwähnung wert, dass Apple zumindest in Vorabversionen von iOS 16.2 eine deutlich intuitiver zu bedienende Anzeige aller Mitteilungen in den Home-Bildschirm integriert hat.

Apples Update-Notizen zu iOS 16.2:

Freeform

Freeform ist eine neue App für die kreative Zusammenarbeit mit Freunden oder Kollegen auf Mac, iPad und iPhone Eine flexible Leinwand ermöglicht es Ihnen, Dateien, Bilder, Stickies und mehr hinzuzufügen Mit Zeichenwerkzeugen können Sie überall auf der Leinwand mit dem Finger skizzieren.

Eine neue Art, mit Millionen Ihrer Lieblingssongs in Apple Music zu singen Vollständig einstellbarer Gesang lässt Sie mit dem Originalkünstler im Duett, solo singen oder mischen. Neu verbesserte Beat-by-Beat-Texte machen es noch einfacher, der Musik zu folgen.

Die neue Option erweitert die Gesamtzahl der iCloud-Datenkategorien, die mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt sind, auf 23 – einschließlich iCloud-Backup, Notizen und Fotos – und schützt ihre Daten auch im Falle einer Datenschutzverletzung in der Cloud.

Neue Einstellungen ermöglichen es Ihnen, Hintergrundbilder oder Benachrichtigungen auszublenden, wenn die Always-On-Anzeige auf dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max aktiviert ist. Mit dem Schlaf-Widget können Sie Ihre neuesten Schlafdaten anzeigen Mit dem Medikamenten-Widget können Sie Erinnerungen anzeigen und schnell auf Ihren Zeitplan zugreifen.

SharePlay-Unterstützung im Game Center für Multiplayer-Spiele, damit Sie mit den Personen spielen können, mit denen Sie in einem FaceTime-Anruf sind. Das Aktivtäts-Widget ermöglicht es Ihnen, direkt von Ihrem Startbildschirm aus zu sehen, was Ihre Freunde spielen und erreichen.

Mit Live-Aktivitäten für die Apple TV App können Sie Ihren Lieblingsteams mit Live-Ergebnissen direkt auf Ihrem Sperrbildschirm oder in Dynamic Island auf dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max folgen.

Verbesserte Zuverlässigkeit und Effizienz der Kommunikation zwischen Ihrem Smart-Home-Zubehör und Apple-Geräten.

Die verbesserte Suche in Nachrichten ermöglicht es Ihnen, Fotos basierend auf ihrem Inhalt zu finden, wie einen Hund, ein Auto, eine Person oder einen Text.

Die Einstellung IP-Adresse ausblenden ermöglicht es iCloud Private Relay-Benutzern, den Dienst für eine bestimmte Website in Safari vorübergehend zu deaktivieren.

Nachrichtenartikel in der Wetter-App zeigen Informationen an, die für das Wetter an diesem Ort relevant sind.

Der Teilnehmer-Cursor in Notizen ermöglicht es Ihnen, Live-Indikatoren zu sehen, während Andere Aktualisierungen in einer freigegebenen Notiz vornehmen.

AirDrop kehrt jetzt nach 10 Minuten automatisch zur Freigabe nur für Kontakte zurück, um unerwünschte Anfragen zum Empfang von Inhalten zu verhindern.

Optimierungen der Unfallerkennung bei iPhone 14- und iPhone 14 Pro-Modellen.

Behebt ein Problem, das dazu führt, dass einige Notizen nach Aktualisierungen nicht mit iCloud synchronisiert werden.

Einige Funktionen sind möglicherweise nicht für alle Regionen oder auf allen Apple-Geräten verfügbar.