iOS 16.2: Auch alte Mitteilungen werden wieder direkt angezeigt

Das zuvor von Apple mit iOS 16 eingeführte Konzept hatte für viel Verwirrung und auch die eine oder andere überlesene Mitteilung gesorgt, musste man für die Anzeige von älteren Mitteilungen doch von der Mitte des Bildschirms nach oben scrollen , um diese von unten her auf den Bildschirm zu holen während die neuen Nachrichten von oben her ins Bild geholt wurden – beziehungsweise noch werden, denn das Vorhandensein in einer Beta-Version ist noch keine Garantie dafür, dass sich auch die finale Version von iOS 16.2 so verhält.

Insert

You are going to send email to