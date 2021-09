iOS 15 kommt heute: „SharePlay“ und „Wo ist?“-Verbesserungen müssen warten

Apple hat diesbezüglich angekündigt, dass sich eine ungefähre Position der AirPods Pro und der AirPods Max in „Wo ist?“ anzeigen lässt, wenn man sie verlegt hat. Auf diese Weise soll man die Möglichkeit haben, in Bluetooth-Reichweite der Geräte zu kommen, um dann einen Ton abzuspielen und sie wiederfinden zu können.

Apple hat alle Neuerungen von iOS 15 auf einer Übersichtsseite zusammengefasst, hier wurden allerdings quasi in letzter Minute noch einige Anpassungen vorgenommen. Wir wissen ja bereits seit einiger Zeit, dass SharePlay nicht zum Start von iOS 15 verfügbar sein wird, sondern von Apple nachgeliefert wird. Auf Apples Seite mit der englischsprachigen Funktionsübersicht findet sich dies jetzt auch entsprechend vermerkt. Apples Funktion zur gemeinsamen Nutzung von Medien in Verbindung mit FaceTime soll „später im Herbst“ nachgeliefert werden.

