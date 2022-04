iOS 15.4.1 stopft kritische Sicherheitslücke – Vorgänger wird nicht mehr signiert

Wir hatten vergangenen Monat darüber berichtet , dass sich zahlreiche iPhone-Besitzer unter iOS 15.4 mit massiv verkürzten Akku-Laufzeiten konfrontiert sahen. Dieses Problem gehört mit iOS 15.4.1 offenbar der Vergangenheit an. Positiven Berichten von Nutzern zufolge halten die Akkus von iPhones, die vor dem Update mit Müh’ und Not einen Arbeitstag überbrückten, jetzt wieder locker 24 Stunden und mehr.

Dieser Prozess ist an sich keinesfalls etwas Besonders und zählt seit jeher zum Standard in Verbindung mit der Weiterentwicklung von Betriebssystemen. Im aktuellen Fall dürfte Apple aber zurecht ein gesteigertes Interesse daran haben, dass sich das Update schnell auf den Geräten der Nutzer wiederfindet. Einmal mehr wurde hier eine Sicherheitslücke gestopft, die Berichten zufolge auch schon aktiv ausgenutzt wurde. Also kommt an dieser Stelle auch nochmal von unserer Seite die Erinnerung, iOS 15.4.1 sofern noch nicht geschehen, zeitnah zu installieren.

