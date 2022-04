Gear.Club Stradale: Vielversprechender Racer startet auf Apple Arcade

Zu Sonic Dash+ muss man wohl nicht viel sagen. Der Endless-Runner um das blaue Sega-Maskottchen wurde in seiner ersten Version bereits vor neun Jahren in den App Store gebracht und verspricht kurzweilige Casual-Unterhaltung auf dem Klo und im Wartezimmer. Für Abwechslung sollen bekannte Charaktere aus dem Sonic-Umfeld sorgen, die sich unter anderem als Belohnungen für entsprechende Lauferfolge im Rahmen des Spiels freischalten lassen.

