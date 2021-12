iOS 15.2: Integrierte AirTag-Suche kurzfristig verschoben

Während Apple Android-Nutzern mit Tracker Detect jetzt die Möglichkeit bietet, selbst aktiv nach in der Nähe befindlichen und von ihrem Besitzer getrennten AirTags zu suchen, sind iPhone-Besitzer weiterhin auf die in das Betriebssystem integrierten automatischen AirTag-Tracking-Hinweise angewiesen. Die ursprünglich für iOS 15.2 geplante Option zur Suche nach unbekannten Trackern im persönlichen Umfeld wurde offenbar in letzter Minute wieder zurückgezogen.

Über mehrere Beta-Versionen von iOS 15.2 fanden sich in der „Wo ist?“-App die Funktionen „Hilfe bei der Rückgabe verlorener Objekte“ und „Objekte, über die ich verfolgt werden kann“ integriert. In der nun verfügbaren finalen Version von iOS 15.2 sind diese Links allerdings wieder verschwunden – im Menübereich „Objekte“ findet sich nun lediglich wieder die Option „Gefundenes Objekt identifizieren“ als Ersatz für die Funktion zur Hilfe bei der Rückgabe verlorener Objekte. Die integrierte Suchfunktion nach Trackern, die sich getrennt von ihrem Eigentümer in der persönlichen Umgebung befinden, wurde komplett gestrichen.

Wir gehend davon aus, dass es sich hier weniger um einen dauerhaften Rückzieher handelt, sondern Apple lediglich noch am Nachbessern ist und die verschwundene Suchfunktion zeitnah für alle iPhone-Besitzer bereitstellen wird. Besitzer von Android-Geräten haben hierfür ja mit „Tracker Detect“ schon eine eigene App am Start, somit sollte dem Konzept nichts grundlegend entgegenstehen.

iOS spielt AirTag-Warnhinweise aus

Apple legt in Verbindung mit dem Angebot der AirTags besonderen Wert darauf, deren Verwendung zum Ausspionieren von Personen zu verhindern. Schon bei Veröffentlichung der Produktneuheit wurde Kritik laut, dass die kleinen Chips auch dazu verwendet werden könnten, andere Menschen unbemerkt zu überwachen. Apple hat daraufhin bereits mehrfach an dem in sein „Wo ist?“-Universum integrierten Warnsystem gefeilt um zu gewährleisten, dass Nutzer zuverlässig durch die Meldung „Ein AirTag bewegt sich mit dir“ benachrichtigt werden, wenn dergleichen der Fall ist.