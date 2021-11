AirTags: „Wo ist?“ kann bald nach versteckten Trackern suchen

Im Bereich „Objekte“ von Apples „Wo ist?“-App seht ihr am unteren Ende der Liste nun den neuen Punkt „Objekte, über die ich verfolgt werden kann“. Über diesen Link erreicht ihr eine neue Suchfunktion zum Aufstöbern von unbekannten Objekten – hier sind in erster Linie AirTags gemein, die nicht euch gehören, sich aber in eurem Umfeld befinden.

Eine neue Funktion in iOS 15.2 will es euch einfacher machen, AirTags aufzufinden, die euch untergejubelt wurden, um euren Standort zu überwachen.

