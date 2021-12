App-Datenschutzbericht entlarvt „neugierige“ Apps

In der Folge protokolliert die neue iOS-Funktion die Aktivitäten aller Anwendungen und zeigt die gesammelten Informationen jeweils für den Zeitraum der letzten sieben Tage an. Für besseren Überblick sind die Auswertungen in unterschiedliche Bereiche gruppiert.

Standardmäßig ist diese Funktion unter iOS 15.2 deaktiviert. Wenn ihr das Treiben der Apps also verfolgen wollt, müsst ihr den App-Datenschutzbericht in den Einstellungen „Datenschutz“ zunächst aktivieren. Ihr findet den entsprechenden Menüpunkt ganz unten im Fenster.

In den Einstellungen von iOS 15.2 versteckt sich mit dem App-Datenschutzbericht die Möglichkeit, umfassenden Einblick in die Netzwerk- und sonstigen Aktivitäten der auf dem eigenen iPhone installierten Anwendungen zu erhalten. Beispielsweise kann man hier sehen, wie oft die Apps die ihnen erteilten Berechtigungen nutzen, um auf persönliche Daten wie Kontakte oder den aktuellen Standort zuzugreifen, oder das Mikrofon verwenden.

Insert

You are going to send email to