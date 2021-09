Neuer Makro-Modus: iPhone 13 Pro mit automatischer Zwangs-Umschaltung

Empfohlen seien an dieser Stelle die „ iPhone 13 Pro Camera Preview “ von Sebastiaan de With und die jährliche Kamera-Review von Austin Mann, die das iPhone 13 Pro diesmal mit nach Ostafrika in die Vereinigte Republik Tansania nimmt und sich hier auch auf die neue Makro-Foto-Funktion konzentriert.

Für die ersten Rezensenten ist das iPhone 13 Pro in diesem Jahr kein Smartphone mehr mit integrierter Kamera, sondern eine Kamera mit zusätzlich integriertem Smartphone. So finden sich inzwischen die ersten Auseinandersetzungen mit den neuen iPhone-Modellen im Netz, die ausschließlich auf die Kamerakapazitäten der diesjährigen Geräte-Generation eingehen.

