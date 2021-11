iOS 15.2: Apple Music Voice und Datenschutz-Bericht in Vorbereitung

Wie gut dies im Alltagseinsatz funktioniert, sollen interessierte Anwender zum Start der neuen Abo-Option sieben Tage kostenlos in Erfahrung bringen können. Allerdings muss dabei sowohl auf 3D-Audio als auch auf das Streamen verlustfreier HD-Inhalte verzichtet werden. Beide Erweiterungen sind nur im Standard-Abo oder im Familien-Tarif des Musik-Streaming-Dienste verfügbar. Offiziell soll „Apple Music Voice“ später in diesem Jahr starten, einen genauen Termin kommuniziert Apple noch nicht.

Dieser setzt voraus, dass Anwender in den Systemeinstellungen die Hintergrund-Protokollierung der Aktivitäten aller installierten Anwendungen aktivieren. Ist dies geschehen, merkt sich das iPhone-Betriebssystem, welche Apps Internetverbindungen aufgebaut, den eigenen Standort in Erfahrung gebracht, oder auch auf besonders geschützte Daten wie Fotos und Kontakte zugegriffen haben.

Zwei Wochen nach Ausgabe der ersten Vorabversion von iOS 15.2 hat Apple heute die zweite Beta des nächsten großen Betriebssystem-Updates zum Download bereitgestellt. Die Installation wird bislang nur den registrierten Entwicklern in den Systemeinstellungen des iPhones angeboten, dürfte in den kommenden Tagen jedoch auch alle freiwilligen Tester erreichen.

