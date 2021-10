iOS 15.1: Beta 3 bringt gleich mehrere sichtbare Neuerungen mit

Für die Videoaufnahmen mit maximaler Qualität lässt sich in den Kamera-Einstellungen jetzt ein Schalter umlegen , der den ProRes-Modus direkt in der Kamera-Applikation anzeigt und so das schnelle Umschalten auf das speicherhungrige Format ermöglicht.

Das iPhone informiert schon eine Weile über den Ladezustand einer Apple Watch, die sich in Reichweite aber nicht am Handgelenk des Trägers befindet. iOS 15.1 wird diese Meldung optisch auffrischen und mit einem neuen Icon versehen.

So besitzt die dritte Vorabversion von iOS 15 jetzt eine neue Menü-Option mit deren Hilfe sich die automatische Umschaltung zur Ultraweitwinkel-Linse unterbinden lässt. In Abhängigkeit vom Abstand zwischen Motiv und iPhone-Kamera hatte Apple diese bislang automatisch aktiviert. Dies führte bei Nahaufnahmen zu unschönen Effekten und dem andauernden Wechsel der aktiven Kamera-Linse. Die Automatik kann über den neuen Menü-Eintrag nun vollständig deaktiviert werden.

