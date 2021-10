Apple Music: Gratis-Monate aus Aktionsangeboten kombinieren

Wer in der Vergangenheit schon einmal an einer Test-Aktion teilgenommen hat, kann die Codes fast immer dennoch einlösen, wird von Apple aber mit einer reduziertenZahl an Gratis-Monaten bedacht. Statt der beworbenen vier Monate bekommen ehemalige Apple Music-Nutzer häufig nur zwei oder einen Monat gutgeschrieben. Wir haben hier noch kein reproduzierbares Muster erkennen können.

Unklar ist allerdings nach wie vor, nach welchen Kriterien Apple hier die Gratis-Monate verteilt. Wer Apple Music noch nie ausprobiert hat, der bekommt die in der Aktion genannte Anzahl an Gratis-Monaten der persönlichen Apple ID gutgeschrieben und kann den Spotify-Konkurrenten entsprechend bis zu fünf Monate kostenlos nutzen.

