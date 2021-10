iOS 15.0.1: Apple Watch wieder Face-ID-Alternative, andere Fehler müssen warten

Apple hatte diese Funktion im Frühjahr mit iOS 14.5 eingeführt, um eine Alternative zu der sonst bei Face-ID-Geräten in Verbindung mit einer angelegten Maske erforderlichen Code-Eingabe zu bieten. Die nun erfolgte Korrektur wird auch in der englischen Version des von Apple zu diesem Thema veröffentlichte Hilfedokument bereits erwähnt.

Insert

You are going to send email to