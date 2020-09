iOS 14 installiert? WLAN-Unterstützung und Netzwerk-Zugriff prüfen

Nach der Installation von iOS 14 solltet ihr euch kurz zwei Minuten Zeit nehmen, um drei Konfigurations-Einstellungen euers iPhones zu prüfen, die im neuen Betriebssystem erstmals auftauchen beziehungsweise unter Umständen auf einen Wert zurückgesetzt wurden, den ihr so nicht eingestellt habt.

WLAN-Unterstützung

Die „WLAN Assist“-Funktion, die Apple auf deutschen iPhone-Einheiten mit „WLAN-Unterstützung“ überschreibt, existiert seit 2015 auf dem iPhone und wird von Apple in dem zur Einführung veröffentlichtem Support-Eintrag #HT205296 erklärt, der die Arbeitsweise der LTE-Netzwerk-Funktion beschreibt, die bei schlechten Verbindungen mit aktiven WLAN-Netzen greift.

Ist der Schalter, den Apple ganz unten im Bereich Einstellungen > Mobiles Netz versteckt hat aktiv, weicht das iPhone bei schlechter WLAN-Konnektivität automatisch auf eure LTE-Verbindung aus. Je nachdem wie lange ihr euch außerhalb der WLAN-Reichweite aufhaltet, setzt das iPhone hier auch laufende Downloads fort, die binnen weniger Minuten für einen erheblichen Datenverbrauch sorgen können.

Wie mehrere Anwender berichten, hat iOS 14 dafür gesorgt, dass die WLAN-Unterstützung nach dem Update auch auf all jenen Geräten wieder aktiv war, deren Besitzer sich in der Vergangenheit eigentlich gegen die Komfort-Funktion entschieden hatten. Prüft also, ob der Schalter, der in den zurückliegenden Jahren mehrere Sammelklagen vom Zaun trat, auf den von euch präferierten Zustand eingestellt ist.

Netzwerk-Apps: Private Adressen

Ebenfalls neu in iOS 14 ist der Einsatz sogenannter „privater Wi-Fi-Adressen“ – ifun.de berichtete. Statt sich mit einer eindeutigen MAC-Adresse im Netzwerk zu identifizieren, zeigen iOS 14, iPadOS 14 und watchOS 7 hier eine zufällige Adresse an, die in regelmäßigen Abständen neu ausgewürfelt wird.

Eine tolle Funktion für mehr Datenschutz in Kaufhaus und Internet-Café, zu Hause, wo MAC-Adressen auch zum Zuordnen von IPs oder zur Identifikation neuer Geräte in Mesh-Netzwerken wie dem Eero genutzt werden, aber eher störend. Die Vergabe privater Wi-Fi-Adressen könnt ihr im Bereich Einstellungen > WLAN > [EUER WLAN-NETZ] > Private WLAN-Adresse deaktivieren.

Netzwerk-Apps: Lokale Netzwerk-Verbindungen

Eine weitere Neuerung, die nicht alle iPhone-Nutzer auf dem Schirm haben werden: Die local network privacy. Mit iOS 14 versichert sich das iPhone vor dem Zugriff auf lokale Netzwerk-Geräte beim Nutzer, ob dies auch gestattet bzw. gewünscht ist.

Habt ihr bislang auf Apps vertraut, die im Hintergrund auf Geräte im Heimnetz zugegriffen haben – müsst ihr diese nach der Installation von iOS 14 mindestens einmal manuell starten und die neue Abfrage abnicken, ehe diese wieder zuverlässig arbeiten.