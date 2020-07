Neu in iOS 14: Auf Wunsch mit zufälliger MAC-Adresse

Die Verfügbarkeit des Support-Dokumentes #HT211227 („Verwendung privater Wi-Fi-Adressen in iOS 14, iPadOS 14 und watchOS 7“) ist ungewöhnlich. Zwei Monate vor der erwarteten Freigabe des nächsten Mobil-Betriebssystems geht Apples offiziellen Hilfe-Portal bereits detailliert auf eine neue Netzwerk-Funktion ein.

Diese beschreibt Apple kurz als „Verwendung privater Wi-Fi-Adressen“ meint damit aber den Einsatz zufälliger Mac-Adressen. Statt die eindeutigen Kennziffer der Netzwerk-Komponenten zur Identifikation in WLAn-Netzen einsetzen, können iOS 14, iPadOS 14 und watchOS 7 hier auf eine zufällige Adresse setzen, die in regelmäßigen Abständen neu ausgewürfelt wird.

Das Feature verhindert das Tracken individueller Anwender in freien WLAN-Netzen, wie etwa im Einzelhandel. Der Lebensmittel-Discounter LIDL hatte erst Anfang Juni angekündigt, fortan den zusätzlichen Service „LidlPlusWLAN“ in allen Filialen anbieten. Über diesen sollen sichKunden kostenlos mit dem Internet verbinden um anschließend etwa Zutaten eines Rezepts oder die Herkunft eines Produkts zu recherchieren.

Wer hier auf Nummer Sicher setzen will, kann in iOS 14 die iPhone-Einstellungen besuchen und die zufällige MAC-Adresse per Schiebeschalter aktiviere.

Allerdings Kann die Datenschutz-Funktion auch zu Fehlfunktionen im Heimnetzwerk führen, etwa wenn dieses die MAC-Adressen einzelner Geräte zum Zuweisen fixer IP-Adressen oder zur Identifikation anwesender Bewohner nutzt.

Glücklicherweise hat Apple vorgesehen, die neue Funktion in Abhängigkeit vom verbundenen WLAN-Netzwerk zu aktivieren bzw. auszuschalten. Ist die Vergabe zufälliger MAC-Adressen reaktiviert, macht iOS 14 darauf sogar mit einer Datenschutzwarnung in den WLAN-Einstellungen aufmerksam.

Apple selbst erklärt die Funktionsweise des neuen Features in dem kürzlich veröffentlichten Hilfe-Dokument #HT211227:

Um mit einem Wi-Fi-Netzwerk zu kommunizieren, muss sich ein Gerät gegenüber dem Netzwerk mit einer eindeutigen Netzwerkadresse identifizieren, die als Media Access Control (MAC)-Adresse bezeichnet wird. Wenn das Gerät immer dieselbe Wi-Fi-MAC-Adresse verwendet, können Netzwerkbetreiber und andere Netzwerkbeobachter diese Adresse leichter mit der Netzwerkaktivität und dem Standort des Geräts im Laufe der Zeit in Verbindung bringen. Dies ermöglicht eine Art Benutzer-Tracking oder -Profiling, und es gilt für alle Geräte in allen Wi-Fi-Netzwerken. Um dieses Datenschutzrisiko zu verringern, enthalten iOS 14, iPadOS 14 und watchOS 7 eine Funktion, die die MAC-Adresse, die Ihr Gerät verwendet, periodisch mit jedem Wi-Fi-Netzwerk ändert. Diese zufällige MAC-Adresse ist die private Wi-Fi-Adresse Ihres Geräts für dieses Netzwerk, bis es das nächste Mal mit einer anderen Adresse verbunden wird.

In den Grundeinstellungen ist die Option derzeit noch abgewählt.