„Battery Pack“: Kündigt iOS 14.5 einen neuen MagSafe-Akku an?

Die am Dienstagabend freigegebene, zweite Vorabversion von iOS 14.5 scheint die baldige Verfügbarkeit eines neuen Lade-Accessoires anzukündigen. Dies legen zumindest Textbausteine nahe, die bei einer genaueren Auswertung des Test-Betriebssystem ans Tageslicht befördert wurden.

So führen die Info-Texte, die offenbar für die Anzeige in Hinweis-Meldungen oder zugehörigen System-Einstellungen bestimmt sind, hier sowohl einen neuen „mobilen Lademodus“ als auch ein bislang unveröffentlichtes „Battery Pack“ an, das Apple schon im kommenden Monat in den Markt einführen könnte.

Magnetischer Smart Battery Case-Nachfolger

Wahrscheinlich dürfte dabei die Präsentation eines Nachfolgers des von Apple angebotenen Smart Battery Case sein. Dieses ist bei Apple nur für ältere iPhone-Modelle wir das iPhone 11, das iPhone XR, das iPhone XS sowie das iPhone 7 erhältlich und ist mit Preisen zwischen 119 und 149 Euro ausgezeichnet.

Mit Blick auf den im neuen iPhone 12 verbauten MagSafe-Standard ist davon auszugehen, dass das neue „Battery Pack“ magnetisch auf der iPhone-Rückseite haften wird und (zumindest optional) auf die induktive Übertragung des Ladestrom setzen dürfte.

Neue Hardware im März

In Apples Info-Text heißt es diesbezüglich: „Um die Ladeeffizienz zu verbessern und die verfügbare Akkulaufzeit zu maximieren, hält das Battery Pack dein Telefon bei etwa 90 % geladen.“

Erst am Wochenende waren Gerüchte laut geworden, Apple würde das erste Hardware-Event in diesem Jahr im März abhalten. Erwartet werden hier teils überfällige Neuheiten wie der Nachfolger des Apple TV 4K, sowie das neue das iPad Pro oder die schon länger in der Gerüchteküche warmgehaltenen AirTags. Im vergangenen Jahr lieferte Apple im März ein überarbeitetes MacBook Air und ein neues iPad Pro aus.