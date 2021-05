iOS 14.5: Empfehlung statt automatischer Lautstärkereduzierung

Mit iOS 14.5. hat Apple einmal mehr an der Funktion zur automatischen Lautstärkereduzierung geschraubt. Offenbar wird die Lautstärke der Wiedergabe bei übermäßiger Nutzung nun nicht mehr automatisch durch das Betriebssystem reduziert, sondern iOS zeigt lediglich eine Meldung mit einer entsprechenden Empfehlung an.

Die Diskussionen um Sinn und Zweck der automatischen Lautstärkeregulierung durch Apples Betriebssystem ziehen sich bereits seit der Freigabe von iOS 14 hin. Auf Basis der Gerätenutzung über die letzten sieben Tage hinweg wird die Belastung des Hörsystems analysiert. In der Folge konnte regelmäßige Nutzung von Ohrhörern mit hohem Lautstärkepegel dazu führen, dass die maximale Wiedergabelautstärke automatisch reduziert wird. Apple hat diese Einstellung offenbar in Anlehnung an entsprechende EU-Vorschriften gemacht, wobei hier soweit uns bekannt eigentlich stets nur die Rede von der Pflicht war, entsprechende Warnmeldungen anzuzeigen.

Nach dem Update auf iOS 14.5 hat sich der Sachverhalt zumindest bei einzelnen Nutzern geändert. Anstelle der automatischen Reduzierung der Kopfhörerlautstärke wird hier nun tatsächlich nur noch der Hinweis angezeigt, dass eine Reduktion der Lautstärke empfohlen wird, weil man im Zusammenhang mit der Nutzung der Kopf- bzw. Ohrhörer über die letzten sieben Tage hinweg das empfohlene Geräuschbelastungslimit überschritten hat.

Geräte-Klassifizierung seit iOS 14.4 möglich

Eine entsprechende Änderung war bereits im Vorfeld der Veröffentlichung von iOS 14.4 im Gespräch. Darüber hinaus hat Apple mit dem letzten iOS-Update schon die Möglichkeit bereitgestellt, Bluetooth-Audiogeräte anhand ihres Typs zu klassifizieren. Über die erweiterten Bluetooth-Einstellungen konnte man so Lautsprecher oder Entertainment-Systeme im Auto von Kopfhörern unterscheiden und durch das Setzen eines Häkchens sicherstellen, dass Apples automatische Lautstärkebegrenzung für diese Geräte nicht greift. Zuvor hatte sich die Funktion teils massiv störend auf die Nutzung des iPhone als Audiozuspieler für externe Lautsprecher und Fahrzeugsysteme ausgewirkt.